Tự hào người lính lái xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4 lịch sử

Ông Trần Bình Yên được giao nhiệm vụ cầm lái xe tăng T54B-846 - chiếc xe gắn bó với ông trong suốt Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã đi vào lịch sử với bức ảnh nổi tiếng của nhà báo Trần Mai Hưởng.

Cựu chiến binh Trần Bình Yên lưu giữ nhiều bức ảnh về những chiếc xe tăng do ký giả quốc tế và Việt Nam chụp vào buổi trưa ngày 30/4/1975. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cựu chiến binh Trần Bình Yên, hiện đang sinh sống tại phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, là người trực tiếp cầm lái xe tăng T54B-846 tiến vào Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức hào hùng về Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người lính năm xưa.

Ngày vui non sông liền một dải

Gặp ông vào những ngày tháng Tư lịch sử, khi câu chuyện về Chiến dịch Hồ Chí Minh được gợi nhắc, với giọng kể hào sảng, ánh mắt rạng ngời niềm tự hào, cựu chiến binh Trần Bình Yên say sưa “vẽ lại” bức tranh lịch sử, tái hiện rõ nét những tháng ngày chiến đấu gian khổ nhưng đầy vinh quang của người lính xe tăng và các đồng đội năm xưa.

Tháng 12/1972, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cựu chiến binh Trần Bình Yên, khi ấy là chàng trai tuổi mới đôi mươi, tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trong gần 50 thanh niên của địa phương nhập ngũ đợt ấy, chỉ có 9-10 người được chọn tham gia lớp đào tạo lái xe tăng và ông là một trong những người vinh dự được chọn.

Sau khoảng một năm huấn luyện, ông được điều về Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thiết giáp 203 và cùng đơn vị hành quân vào Quảng Trị. Tại đây, ông được giao nhiệm vụ cầm lái xe tăng T54B-846 - chiếc xe gắn bó với ông trong suốt Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã đi vào lịch sử với bức ảnh nổi tiếng của nhà báo Trần Mai Hưởng, cựu phóng viên chiến trường, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, có tiêu đề “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975."

Hình ảnh xe tăng quân Giải phóng mang số hiệu 846 (Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2) tiến vào Dinh Độc Lập do nhà báo Trần Mai Hưởng chụp ngày 30/4/1975, trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng cho Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN

Bức ảnh này được in trong nhiều cuốn sách lịch sử, sách giáo khoa và là một trong những biểu tượng chiến thắng của dân tộc.

Cựu chiến binh Trần Bình Yên nhớ lại sau thời gian trú quân tại A Sầu, A Lưới, đầu năm 1975, đơn vị của ông hành quân theo đường Trường Sơn đánh ra Đà Nẵng, rồi cùng đội hình Lữ đoàn Thiết giáp 203 tiến về giải phóng Sài Gòn.

Sáng 30/4/175, sau nhiều trận đánh ác liệt, đơn vị của ông vượt cầu Sài Gòn, tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Lúc vào đến cửa Dinh thì đã thấy một số tăng của ta trong sân. Xe tăng 846 do ông cầm lái vào sau các xe đi đầu khoảng 15 phút.

Vào đến trong sân thì có lệnh triển khai đội hình bảo vệ mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu nếu địch phản kích. Xe của ông làm nhiệm vụ trực chiến, canh gác bên cánh trái sân Dinh Độc lập.

Đến khoảng 3 giờ chiều, khi ông đang ở trong Dinh thì nghe nhiều tiếng nổ nhưng không rõ từ khu vực nào nên các chỉ huy giao lính tăng tiếp tục vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Xe của ông được lệnh ra chặn ở ngoài cổng Dinh, không cho ai vào nữa.

“Phải đến tối 30/4, chúng tôi mới thật sự trọn vẹn niềm vui chiến thắng, hòa bình khi người dân đến chúc mừng rất đông. Đó là khoảnh khắc trọng đại trong lịch sử của dân tộc, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc-Nam sum họp một nhà. Tôi cảm thấy may mắn và tự hào khi được tham gia và chứng kiến," cựu chiến binh Trần Bình Yên xúc động chia sẻ.

Sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh, cựu chiến binh Trần Bình Yên tiếp tục rong ruổi qua những chặng đường quân ngũ, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia rồi xuất ngũ trở về quê hương năm 1980, gắn bó với vườn đồi.

Năm 1982, ông nên duyên cùng một nữ công nhân Nông trường Ba Sao, xây dựng mái ấm với 3 người con. Mỗi người con mang một cái tên gắn với địa danh chiến trường - nơi ông từng nhiều lần cận kề ranh giới sinh tử.

Thời gian ấy, cuộc sống gia đình ông rất khó khăn. Song với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, ông mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa na và rau sắng - những loại cây có giá trị kinh tế cao vào thay thế cây sắn, cây ngô trên vườn đồi. Nhờ đó, kinh tế gia đình từng bước ổn định và ngày càng được cải thiện.

Cựu chiến binh Trần Bình Yên chăm sóc vườn đồi của gia đình.

Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, từng làm thợ điện của xóm, làm xã đội phó rồi công an viên xã Ba Sao nhiều năm liền.

Thời gian trôi qua, đến năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, cựu chiến binh Trần Bình Yên mới được trở lại thăm Dinh Độc Lập. Những người lính trên chiếc xe tăng T54B-846 từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 và một số anh em trong đơn vị - những người may mắn trở về sau chiến tranh đã có dịp hội ngộ.

Sau hàng chục năm xa cách, ngày gặp lại, ai nấy đều bồi hồi, xúc động khi cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ mà vinh quang.

Hiện nay, trong ngôi nhà của ông treo hàng chục bức ảnh lớn, nhỏ về những chiếc xe tăng do ký giả quốc tế và Việt Nam chụp vào buổi trưa ngày 30/4/1975; cùng nhiều bức ảnh ông Yên và các đồng đội gặp nhau những năm tháng hòa bình.

Cựu chiến binh Trần Bình Yên xem bức ảnh do nhà báo Trần Mai Hưởng, cựu phóng viên chiến trường, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN chụp, ghi lại xe tăng T54B-846 do ông lái tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Ông Trần Bình Yên chia sẻ: "Đối với các cựu chiến binh, tình đồng chí, đồng đội luôn là tình cảm thiêng liêng và cao quý. Chúng tôi may mắn hơn những đồng đội nằm lại nơi chiến trường, được trở về và sống trong hòa bình. Sau khi được kết nối trở lại, đến nay, anh em đồng đội duy trì liên lạc thường xuyên, thăm hỏi, động viên nhau sống vui, sống khỏe, tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn cách mạng mới."

Điều ông Yên cũng như các cựu chiến binh luôn mong mỏi là thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối ngọn lửa ấy, sống có lý tưởng, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, làm chủ khoa học, kỹ thuật xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để giành lấy độc lập, tự do./.