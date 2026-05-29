Người giữ hồn thổ cẩm M’nông
Tại xã biên giới Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai, bà Thị Y Rơ, 76 tuổi, vẫn ngày đêm lặng thầm “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào M’nông. Trong cuộc sống hàng ngày, người nghệ nhân ấy chưa bao giờ ngơi nghỉ trong hành trình truyền dạy đường nét, sắc màu văn hóa dân tộc qua từng tấm thổ cẩm cho thế hệ sau.
