PGS.TS Trần Hữu Sơn: "Hiệp sĩ” của những bản làng Việt Nam

16/05/2026

Từ những bản làng mờ sương vùng cao Tây Bắc đến các diễn đàn văn hóa quốc tế, PGS.TS Trần Hữu Sơn đã dành trọn đời để “dịch” di sản Việt Nam sang ngôn ngữ của thế giới. Được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm năm 2025, ông không chỉ được ghi nhận như một học giả, mà còn là cầu nối bền bỉ đưa văn hóa Việt Nam ra toàn cầu.

PGS.TS. Trần Hữu Sơn - Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng văn hóa và Du lịch. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Từ “rừng văn hóa” Tây Bắc đến những trang sách của ký ức

Hành trình của Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Trần Hữu Sơn bắt đầu từ những điền dã gian khó nơi vùng biên phía Bắc Việt Nam. Không phải phòng nghiên cứu tiện nghi, mà chính những mùa đông khắc nghiệt, những bản làng heo hút của 25 cộng đồng dân tộc tại Lào Cai đã nuôi dưỡng tư duy khoa học và tình yêu văn hóa trong ông. Với ông, mỗi bản làng là một “rừng văn hóa”, nơi chứa đựng ký ức sống động của con người và lịch sử.

Nhờ công tác sưu tầm và phổ biến của PGS.TS. Trần Hữu Sơn và các cộng sự, nhiều lễ hội văn hóa của người Dao ở Lào Cai được khôi phục và phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng. Trong ảnh: những người phụ nữ Dao lên núi dự Lễ cấp sắc.

Một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông là công tác bảo tồn bãi đá cổ Sa Pa - quần thể di sản được ví như những “trang sách” khắc ghi dấu vết của quá khứ. Trong giai đoạn 2005-2010, trên cương vị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, ông cùng các chuyên gia từ Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) đã khảo sát hơn 200 tảng đá cổ tại thung lũng Mường Hoa.

TS. Trần Hữu Sơn trong một góc làm việc nhỏ tại nhà riêng. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Thay vì áp dụng cách bảo tồn cứng nhắc, ông lựa chọn phương thức tiếp cận mềm dẻo: kết hợp bảo vệ di sản với nâng cao nhận thức cộng đồng. Ông thúc đẩy quy hoạch lại khu vực, hạn chế tác động tiêu cực, đồng thời biến di sản thành niềm tự hào của người dân địa phương. Cuốn catalog về đá cổ Sa Pa xuất bản năm 2010 là kết quả của nỗ lực đó, giúp những hình khắc tưởng như im lặng trở thành nguồn dữ liệu lịch sử có giá trị.

PGS.TS. Trần Hữu Sơn trong một lần khảo sát tục cấp sắc của người Dao ở Lào Cai. Ảnh: Tư liệu NVCC

Không dừng lại ở bảo tồn, ông còn là người đặt nền móng cho du lịch cộng đồng tại Sa Pa từ rất sớm. Năm 2001, khi mô hình này còn xa lạ tại Việt Nam, ông đã triển khai thí điểm tại bản Dền, xã bản Hồ. PGS.TS Trần Hữu Sơn quan niệm rằng: "Du lịch cộng đồng tuyệt đối không nên phát triển ồ ạt vì như vậy sẽ mất 'gốc' tài nguyên. Khi du khách không còn tìm thấy nét đẹp tự nhiên, họ sẽ không đến nữa". Nhờ đó, bản Hồ trở thành điểm đến tiêu biểu, nơi người dân không chỉ làm du lịch mà còn trực tiếp kể câu chuyện văn hóa của mình. Doanh thu từ du lịch được tái đầu tư cho bảo tồn, giúp cộng đồng vừa cải thiện đời sống, vừa giữ gìn bản sắc. Với ông, văn hóa chỉ có thể tồn tại khi nó gắn với sinh kế của chính cộng đồng sở hữu.

Những đóng góp của TS. Trần Hữu Sơn gắn với các lĩnh vực nhân học, lịch sử, nghiên cứu phát triển tại những khu vực còn nhiều khó khăn của Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

“Hiệp sĩ” văn hóa trên sân chơi quốc tế

Năm 2025, PGS.TS Trần Hữu Sơn được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm, một trong những danh hiệu cao quý trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Sự kiện này không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn phản ánh sự ghi nhận quốc tế đối với những đóng góp của khoa học văn hóa Việt Nam.

Ngày 13/5/2025, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tổ chức lễ trao huân chương Hiệp sĩ Cành cọ hàn lâm của Chính phủ Pháp cho TS. Trần Hữu Sơn. Ảnh: Tư liệu NVCC



Trong suốt sự nghiệp, ông đã tham gia và dẫn dắt nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế như UNESCO, Quỹ Ford... Một trong những dự án tiêu biểu là bảo tồn sách cổ của người Dao - kho tàng tri thức quý giá về y học, thiên văn và luật tục.

Điểm đặc biệt trong cách tiếp cận của ông là không dừng lại ở việc thu thập hiện vật, mà chú trọng số hóa và trả lại tri thức cho cộng đồng. Chính tư duy này đã giúp ông xây dựng quan hệ hợp tác bình đẳng với các đối tác quốc tế, nâng vị thế của các nhà nghiên cứu Việt Nam từ vai trò hỗ trợ lên đối tác chiến lược.

PGS.TS. Trần Hữu Sơn là người có công lớn trong việc xây dựng hồ sơ khoa học của di tích Bãi đá cổ Sapa gắn với cảnh quan môi trường thung lũng Mường Hoa và khu rừng quốc gia Hoàng Liên để trình UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Trong suy nghĩ của ông, văn hóa là một dạng “sức mạnh mềm” đặc biệt. Mỗi di sản, mỗi giá trị phi vật thể đều có thể trở thành “hộ chiếu” giúp Việt Nam hội nhập với thế giới. Tuy nhiên, ông luôn nhấn mạnh rằng: “Sức hấp dẫn ấy phải đến từ tính chân thực, không phải từ những sản phẩm bị thương mại hóa đơn giản”.