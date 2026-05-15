Bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở GD &ĐT tỉnh Điện Biên: Si Pa Phìn - “điểm sáng” trong lộ trình nâng cao dân trí vùng biên

15/05/2026

Từ một chủ trương mang tầm chiến lược, những ngôi trường nội trú liên cấp đang dần hiện hữu ở các xã biên giới, mở ra tương lai cho học sinh vùng cao. Câu chuyện từ Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Si Pa Phìn cho thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo giáo dục, phát triển con người và giữ vững biên cương Tổ quốc.





Ngày 31/1/2026, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Si Pa Phìn chính thức được đưa vào vận hành.

Xung quanh về việc Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Si Pa Phìn được đưa vào vận hành đang thắp lên hy vọng mới cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và đưa lại sự thay đổi cho giáo dục của tỉnh Điện Biên, phóng viên Báo ảnh Việt Nam đã có cuộc trao đổi phỏng vấn với bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên trả lời phỏng vấn phóng viên Báo ảnh Việt Nam.

Phóng viên: Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách lớn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới còn nhiều khó khăn. Theo bà, chủ trương này thể hiện như thế nào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển con người ở vùng biên?



Bà Hoàng Tuyết Ban: Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển con người ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn của 248 xã biên giới trong cả nước trong đó có 15 xã của tỉnh Điện Biên.



Chủ trương này nhằm tạo điều kiện cho học sinh vùng biên được tiếp cận giáo dục một cách thuận lợi và bình đẳng hơn. Do điều kiện địa hình phức tạp, dân cư phân tán và khoảng cách đến trường xa, nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc đến lớp. Việc xây dựng trường nội trú liên cấp giúp các em có nơi học tập, sinh hoạt ổn định, từ đó giảm tình trạng bỏ học và nâng cao tỉ lệ huy động học sinh đến lớp trong độ tuổi. Chủ trương này còn thể hiện chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước đối với vùng đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Một buổi tập huấn ứng dụng tiết học STEM cho giáo viên Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.

Giờ học Ngữ văn sôi nổi của học sinh lớp 8 C1 trong không gian lớp học sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi.



Bên cạnh đó, mô hình trường nội trú còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn, có điều kiện phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, từ đó hình thành nguồn nhân lực có trình độ, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng biên giới. Qua đó có thể thấy, việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ mang ý nghĩa về giáo dục mà còn góp phần phát triển con người, ổn định dân cư và củng cố thế trận biên giới vững chắc.

Phóng viên: Ngày 31/1/2026, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Si Pa Phìn chính thức được đưa vào hoạt động. Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của ngôi trường này đối với sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là những thay đổi trong việc tổ chức dạy và học, cũng như nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng biên?



Bà Hoàng Tuyết Ban: Việc đưa vào hoạt động Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH‑THCS Si Pa Phìn vào ngày 31/1/2026 có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược phát triển giáo dục vùng biên giới của Điện Biên. Đây không chỉ là một ngôi trường biên giới đầu tiên được xây dựng mới mà còn là mô hình giáo dục đặc thù nhằm giải quyết căn bản những khó khăn lâu nay của học sinh vùng cao, vùng biên như khoảng cách địa lý xa, điều kiện đi lại khó khăn và nguy cơ gián đoạn việc học.

Điểm nổi bật của mô hình trường nội trú liên cấp là tạo ra một môi trường giáo dục ổn định, liên thông từ tiểu học đến trung học cơ sở, giúp học sinh được học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện trong cùng một hệ thống giáo dục. Điều này rất phù hợp với đặc thù địa bàn biên giới, nơi dân cư phân tán, nhiều bản làng xa trung tâm. Khi các em được học tập trong điều kiện tốt hơn, có sự chăm sóc, quản lý và hỗ trợ thường xuyên của nhà trường, việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện sẽ được cải thiện rõ rệt.



Về mặt chiến lược, sự ra đời của ngôi trường góp phần tái cấu trúc mạng lưới trường lớp ở khu vực biên giới, hướng tới mô hình tập trung, đồng bộ về cơ sở vật chất, đội ngũ và điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục. Nhà trường có điều kiện đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hóa dân tộc, qua đó giúp học sinh phát triển cả về tri thức, phẩm chất và năng lực.

Bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên trả lời phỏng vấn phóng viên Báo ảnh Việt Nam.

Đồng thời là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ cho vùng biên giới. Khi học sinh được tiếp cận với môi trường học tập tốt, được định hướng học tập lâu dài, nhiều em sẽ có cơ hội tiếp tục học lên các bậc học cao hơn và quay trở về đóng góp cho địa phương. Điều này không chỉ mang ý nghĩa đối với ngành giáo dục mà còn gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững và giữ vững quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.



Chúng tôi kỳ vọng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH‑THCS Si Pa Phìn sẽ trở thành một điểm sáng giáo dục ở vùng biên của Điện Biên, góp phần tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời lan tỏa những kinh nghiệm hay để tiếp tục nhân rộng các mô hình giáo dục hiệu quả trong thời gian tới. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau. Đây cũng là tiền đề quan trọng để đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững an ninh biên giới.

Khu nội trú với 91 phòng ở sạch sẽ, giúp học sinh yên tâm học tập mà không còn lo đường xa trơn trượt.

Phóng viên: Việc học sinh được học tập và sinh hoạt trong ngôi trường nội trú khang trang, ngay tại địa bàn sinh sống, có ý nghĩa như thế nào đối với việc mở rộng cơ hội học tập và phát triển của trẻ em đồng bào các dân tộc thiểu số?



Bà Hoàng Tuyết Ban: Việc học sinh được học tập và sinh hoạt trong một môi trường nội trú khang trang ngay tại địa bàn biên giới khó khăn như Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Si Pa Phìn không chỉ là một nỗ lực về đầu tư hạ tầng, mà còn mang ý nghĩa sống còn đối với chiến lược phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.



Thứ nhất, đây là giải pháp căn cơ để xóa bỏ rào cản về địa lý. Đối với vùng cao biên giới, khoảng cách chính là trở ngại lớn nhất ngăn bước chân các em đến trường. Khi mô hình nội trú được kiện toàn ngay tại địa bàn, chúng ta đã tạo ra một 'điểm tựa' an toàn, giúp các em không còn phải băng rừng vượt suối hiểm trở, từ đó chấm dứt triệt để tình trạng bỏ học giữa chừng vì lý do khách quan.



Thứ hai, môi trường nội trú khang trang chính là 'hệ sinh thái' nuôi dưỡng toàn diện. Tại Si Pa Phìn, nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn đóng vai trò là gia đình thứ hai. Ở đây, các em được chăm sóc chuẩn hóa từ bữa ăn, giấc ngủ đến nề nếp sinh hoạt. Đây là điều kiện tiên quyết để rèn luyện tính tự lập, kỷ luật và kỹ năng sống – những yếu tố cốt lõi để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đặc biệt khó khăn.



Thứ ba, cơ sở vật chất hiện đại giúp thu hẹp khoảng cách tri thức. Khi được tiếp cận với phòng máy tính, thư viện và các thiết bị dạy học tiên tiến, trẻ em biên giới sẽ không bị tụt hậu. Môi trường này kích thích tư duy sáng tạo, giúp các em tự tin mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng những ước mơ lớn lao vượt ra khỏi cổng bản, cổng trường.



Có thể khẳng định rằng, mô hình tại Si Pa Phìn chính là một 'điểm sáng' trong lộ trình nâng cao dân trí vùng biên. Đây không chỉ là nơi học tập, mà còn là cái nôi đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn tương lai – những người sẽ trực tiếp xây dựng và bảo vệ biên cương bền vững của Tổ quốc.

Trường Si Pa Phìn có tổ hợp sân tập thể thao đạt chuẩn Quốc gia.

Phóng viên: Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên sẽ có những giải pháp gì để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của các ngôi trường mới, và những kỳ vọng về trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc trong tương lai?



Bà Hoàng Tuyết Ban: Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của các trường mới, trong đó có Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Si Pa Phìn, nhằm phát huy tối đa giá trị đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực biên giới.



Trước hết, ngành giáo dục sẽ tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, vững về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu dạy học trong môi trường nội trú và phù hợp với đặc thù học sinh dân tộc thiểu số. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển cả về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.



Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường khai thác đồng bộ các hạng mục cơ sở vật chất như khu nội trú, thư viện, khu thể thao, phòng học bộ môn để tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Điều này giúp các em không chỉ học tốt kiến thức văn hóa mà còn hình thành năng lực tự lập, tinh thần trách nhiệm và ý thức gắn bó với quê hương.

Điểm nổi bật của mô hình trường nội trú liên cấp là tạo ra một môi trường giáo dục ổn định, liên thông từ tiểu học đến trung học cơ sở, giúp học sinh được học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện trong cùng một hệ thống giáo dục.

Trong tương lai, ngành giáo dục tỉnh nhà kỳ vọng các trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới sẽ trở thành hạt nhân nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ. Khi học sinh được học tập trong môi trường tốt nhất, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và được khuyến khích tiếp tục học lên các bậc học cao hơn, nhiều em sẽ quay trở về đóng góp cho địa phương. Đây sẽ là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững và củng cố thế trận quốc phòng – an ninh ở vùng biên giới.

Chúng tôi tin rằng và hy vọng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của toàn ngành, các ngôi trường mới như Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Si Pa Phìn sẽ thực sự trở thành những trung tâm giáo dục chất lượng cao ở khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên, góp phần đào tạo thế hệ trẻ có tri thức, có khát vọng vươn lên và sẵn sàng chung tay xây dựng, bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc.



Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cam kết sẽ chỉ đạo, quản lý, giữ gìn và phát huy tối đa giá trị của công trình để phục vụ người dân, học sinh. Trong thời gian tới mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, phối hợp, đồng hành, giúp đỡ, sẻ chia của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn thể Nhân dân góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên, cực tây của Tổ quốc trở thành tỉnh phát triển cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.



Phóng viên: Cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn!

Thực hiện: Tất Sơn, Trần Thanh Giang, Ngân Hà/Báo ảnh Việt Nam



