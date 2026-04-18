Từ bản sắc đến trải nghiệm - hành trình mới của du lịch Tuyên Quang

Những ngôi nhà trình tường trở thành homestay mang đến không gian kiến trúc, văn hóa độc đáo cho du khách trải nghiệm cuộc sống của người Lô Lô. Ảnh: Thông Thiện/ Báo ảnh Việt Nam

Khi những giá trị nguyên bản trở thành sức hút

Trong sự chuyển động ấy, du lịch không còn được nhìn như những điểm đến riêng lẻ mà dần hình thành một chỉnh thể hài hòa, nơi mỗi vùng đất, mỗi câu chuyện đều góp phần tạo nên hành trình giàu cảm xúc.

Từ mặt nước xanh thẳm của hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, nơi mây núi như hòa vào làn nước tĩnh lặng đến những triền đá tai mèo sắc lạnh của Cao nguyên đá Đồng Văn, từ dòng Nho Quế uốn lượn giữa hẻm vực sâu đến những thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đổi màu theo mùa… mỗi không gian mang một vẻ đẹp riêng nhưng khi đặt trong tổng thể, lại tạo nên một bức tranh du lịch đa sắc, giàu chiều sâu.

Sự chuyển mình ấy không chỉ đến từ việc mở rộng không gian phát triển mà quan trọng hơn là từ cách nhìn nhận lại tài nguyên. Khi thiên nhiên, văn hóa và con người được đặt trong mối liên kết chặt chẽ, mỗi giá trị không còn đứng riêng lẻ mà trở thành một phần của trải nghiệm trọn vẹn.

Khoảnh khắc ảo diệu khi những tia nắng hình dẻ quạt xuyên qua mây dọi xuống sông Nho Quế từ đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Trịnh Thông Thiện/ Báo ảnh Việt Nam

Những con số của năm 2025 cho thấy rõ xu hướng này. Toàn tỉnh đón gần 3,93 triệu lượt khách, trong đó, có hơn 546 nghìn lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt trên 10.600 tỷ đồng. Không chỉ tăng về lượng, cơ cấu khách cũng đang dịch chuyển khi ngày càng nhiều du khách tìm đến những trải nghiệm gắn với bản sắc và đời sống người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết, địa phương đang tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, phát huy giá trị bản địa và tăng cường liên kết.

“Điểm khác biệt của du lịch Tuyên Quang không nằm ở số lượng điểm đến mà ở cách mỗi giá trị được chuyển hóa thành sản phẩm mang dấu ấn riêng”, ông Hòa nhấn mạnh.

Sự thay đổi ấy thể hiện rõ nhất trong đời sống của các bản làng vùng cao. Tại Lũng Cú, những ngôi nhà trình tường không chỉ là nơi sinh sống mà còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa Mông đặc sắc. Còn ở Thượng Lâm, những điệu then, tiếng đàn tính ngân vang bên hồ cùng bữa cơm đậm vị núi rừng…đang trở thành ký ức khó quên với nhiều du khách.

Ông Gabil - du khách đến từ Ba Lan lần đầu đặt chân đến Cao nguyên đá Đồng Văn chia sẻ rằng, điều khiến anh ấn tượng không chỉ là cảnh quan mà là cảm giác được “sống” trong không gian của vùng đất. “Tôi không chỉ tham quan mà như đang bước vào đời sống của người dân nơi đây. Mọi thứ đều chân thật và gần gũi”, ông Gabil nói.

Khi du lịch gắn với đời sống

Trang phục truyền thống Lô Lô tạo điểm nhấn cho du lịch cộng đồng. Ảnh: TTXVN phát

Nếu trước đây, du lịch thường gắn với những điểm đến nổi bật, ngày nay, Tuyên Quang đang dần định hình hệ sản phẩm du lịch dựa trên chính đời sống của người dân - nơi mỗi bản làng trở thành một không gian trải nghiệm riêng biệt.

Trong bức tranh ấy, Làng văn hóa du lịch thôn Tha ở phường Hà Giang 1 nổi lên như một điểm sáng tiêu biểu. Nằm nép mình giữa những cánh đồng xanh mướt, thôn Tha vẫn giữ được gần như nguyên vẹn không gian nhà sàn truyền thống của người Tày cùng nhịp sống chậm rãi, yên bình.

Những năm gần đây, người dân nơi đây đã từng bước làm du lịch từ chính ngôi nhà, nếp sống của mình. Những homestay được cải tạo nhưng vẫn giữ kiến trúc truyền thống; bữa cơm giản dị với rau rừng, cá suối; những buổi tối vang lên điệu then, tiếng đàn tính… tất cả tạo nên trải nghiệm gần gũi, chân thực mà không phải nơi nào cũng có.