Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về “Ngày hội non sông” của Việt Nam

Cử tri trẻ người đồng bào dân tộc Thái, ấp Phước Trung, xã Long Chữ rạng rỡ trong ngày hội toàn dân. Ảnh: Minh Phú/TTXVN Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đã đồng loạt đăng tải nhiều tin, bài về Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031-sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trang mạng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 15/3, cử tri trên khắp Việt Nam đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cuộc bầu cử nhằm lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 ứng cử viên. Bên cạnh việc bầu đại biểu Quốc hội, cử tri cũng đồng thời lựa chọn đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới với thời hạn 5 năm.

Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba nhận định cuộc bầu cử lần này có nhiều đổi mới quan trọng, phản ánh sự cải tiến trong công tác tổ chức và phương thức triển khai, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Prensa Latina đã chỉ ra các điểm mới trong cuộc bầu cử lần này, trong đó có việc tổ chức sớm hơn thông lệ, lần đầu được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới phương thức vận động bầu cử với hình thức trực tiếp và trực tuyến, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri cũng như tổ chức bầu cử.

Đài Sputnik (Nga) cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới và thúc đẩy cải cách tổ chức, cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động bầu cử, qua đó góp phần củng cố hệ thống chính trị và phát triển đất nước.

Để phát huy hơn nữa giá trị di tích trong đợt bầu cử, thu hút người dân và du khách tham quan, tìm hiểu ngày hội lớn của người Việt Nam, phường Hoàn Kiếm còn xây dựng các chuyên mục tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động như video, hình ảnh, tranh cổ động, infographic... được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội và hệ thống bảng tin cơ sở. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Sputnik cũng nêu bật một số điểm mới đáng chú ý trong cuộc bầu cử lần này, như lần đầu áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cử tri bầu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh/thành phố và cấp xã/phường); rút gọn một số bước trong quy trình hiệp thương và công bố ứng cử viên; kết hợp vận động bầu cử trực tiếp và trực tuyến. Những thay đổi này cho thấy bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị định kỳ mà còn gắn với cải cách tổ chức bộ máy nhà nước.

Cuộc bầu cử còn là dấu mốc quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, khi tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, như sử dụng ứng dụng VNeID, mã QR để tra cứu thông tin ứng cử viên và thay đổi nơi bỏ phiếu.

Việc tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp nâng cao hiệu quả quản lý và giảm sai sót trong danh sách cử tri, thể hiện xu hướng hiện đại hóa hoạt động bầu cử.

Công tác tổ chức bầu cử tại Tổ bầu cử số 14, phường Long Hoa, diễn ra thuận lợi, đúng quy định với 1.629 cử tri, trong đó hơn 99% là tín đồ tôn giáo Cao Đài. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, báo chí Singapore cũng đã đăng tải thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của Việt Nam.

Tờ “The Straits Times” và trang channelnewsasia (CAN) đưa tin ngày 15/3, hàng chục triệu người dân Việt Nam đi bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội từ danh sách gồm 864 ứng cử viên, cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Có 182 đơn vị bầu cử trên cả nước.

Trong khi đó, trang nikkei.com (Nhật Bản) đánh giá cuộc bầu cử thể hiện quyền làm chủ và sự tham gia của nhân dân trong đời sống chính trị của Việt Nam.

Ngoài ra, các hãng thông tấn quốc tế như Reuters (Anh), AFP (Pháp),… cũng đã đưa tin về Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của Việt Nam.

Theo AFP, nhiều băng rôn đỏ-vàng đã được treo trên các con phố ở thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương, truyền tải thông điệp về “Ngày hội non sông”./.