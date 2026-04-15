Học giả Trung Quốc Lê Xảo Bình: Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng và tầm chiến lược sâu rộng

Chuyến thăm Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Tây (Guangxi) - một địa phương có đường biên giới giáp với Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng và tầm chiến lược sâu rộng. Đây vừa là sự tiếp nối và tăng cường tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” truyền thống giữa hai Đảng và hai nước, vừa là một động thái quan trọng nhằm củng cố lòng tin chiến lược cấp cao, xây dựng sự đồng thuận về phát triển và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Đây là chia sẻ của học giả Lê Xảo Bình (Li Qiaoping), Giáo sư chuyên ngành tiếng Việt tại Đại học dân tộc Quảng Tây khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

GS Lê Xảo Bình, Đại học Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN phát

Giáo sư Lê Xảo Bình cho rằng từ góc độ quốc gia, chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc - Việt Nam, thúc đẩy sự kết nối sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, kết nối, an ninh và giao lưu nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

Ở cấp địa phương, Quảng Tây có chung biên giới đất liền và trên biển với Việt Nam và có mối quan hệ văn hóa mật thiết, đóng vai trò là cửa ngõ cho quá trình mở cửa và hợp tác của Trung Quốc với ASEAN. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Quảng Tây không chỉ là sự khẳng định đầy đủ về hợp tác hữu nghị lâu dài giữa Quảng Tây và các địa phương Việt Nam, mà còn chỉ ra hướng đi và tạo cơ hội cho hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng thành quả hợp tác mang lại lợi ích cho người dân cả hai nước một cách rộng rãi hơn và thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định ở khu vực biên giới.

Giáo sư Lê Xảo Bình chia sẻ: “Với vai trò là một nhà giáo dục đã gắn bó lâu năm với việc giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu khu vực, tôi thực sự cảm nhận được rằng chuyến thăm này sẽ tạo ra một môi trường tốt hơn cho việc giao lưu ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục và hợp tác đổi mới công nghệ giữa Quảng Tây và các địa phương Việt Nam nói riêng và giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung; đồng thời mang đến một cơ hội quan trọng để chúng ta bồi dưỡng những nhân tài đa ngành, có tầm nhìn quốc tế, đáp ứng được nhu cầu của thời đại mới”.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Nhận định về quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và Quảng Tây, cũng như Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới, giáo sư Lê Xảo Bình khẳng định bà hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng cao vào tương lai.

Thứ nhất, bà kỳ vọng hai bên tiếp tục củng cố sự dẫn dắt cấp cao, làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị lẫn nhau, kiên định với sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, duy trì tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai đi vào chiều sâu, thực chất.

Thứ hai, giáo sư Đại học dân tộc Quảng Tây kỳ vọng tỉnh này và các địa phương Việt Nam tận dụng lợi thế địa lý để làm sâu sắc thêm hợp tác thiết thực trong thương mại và logistics, công nghiệp xuyên biên giới, nông nghiệp hiện đại, du lịch văn hóa và y tế, thúc đẩy chuyển đổi từ nền kinh tế lối mở sang kinh tế cửa khẩu và nền kinh tế công nghiệp, đạt được lợi ích song phương và kết quả đôi bên cùng có lợi với chất lượng cao hơn.

Thứ ba, học giả Trung Quốc kỳ vọng hai bên mở rộng không gian hợp tác mới trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế số và y tế, tăng cường hợp tác bằng đổi mới công nghệ và củng cố nền tảng giao lưu nhân dân thông qua giao lưu nhân văn.

Thứ tư, bà kỳ vọng sẽ có sự giao lưu gần gũi hơn giữa thanh niên hai nước, đảm bảo tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, giáo sư Lê Xảo Bình cho biết, dựa trên lợi thế về địa lý, nền tảng công nghiệp và xu hướng hiện tại, Quảng Tây và các địa phương Việt Nam có triển vọng hợp tác rộng mở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chăm sóc y tế xuyên biên giới, trao đổi giáo dục, trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số…

Giáo sư Lê Xảo Bình tin rằng, với những nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định; hợp tác Quảng Tây với các địa phương Việt Nam sẽ mở ra triển vọng rộng lớn hơn./.