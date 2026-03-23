Truyền thông Australia: Hồn Việt lan tỏa dọc dòng Mekong

Bài viết của nhà văn Tim Richards đăng trên trang tin "The Sydney Morning Herald" mô tả cuộc sống bình yên ở Đồng bằng sông Mekong của Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình trang báo - Thanh Tú/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 21/3, trang tin “The Sydney Morning Herald” của Australia đăng bài viết với tựa đề “The Spirit of Vietnam bursts into life a long the Mekong” (tạm dịch: Hồn Việt lan tỏa dọc sông Mekong) của nhà văn chuyên viết về du lịch Tim Richards, trong đó, ông bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm chuyến du ngoạn kéo dài một tuần dọc sông Mekong từ Việt Nam đến Campuchia.

Trong bài viết, tác giả bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt với hình dáng uốn lượn của chiếc thuyền tam bản, một loại thuyền gỗ nhỏ, đáy phẳng truyền thống của Việt Nam hoạt động trên sông Mekong. Ông thừa nhận bị cuốn hút bởi đường cong hướng lên trên đặc trưng ở mũi thuyền, được vẽ những con mắt cách điệu để xua đuổi tà ma, mang đến cho chiếc thuyền một vẻ cá tính độc đáo khi chở du khách dọc theo con đường thủy hùng vĩ này. Ông bày tỏ sự hứng thú về ý tưởng lên một con thuyền nhỏ như thuyền tam bản của Việt Nam để khám phá sâu hơn khu vực xung quanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long phía Nam “đất nước hình chữ S” này.

Bài viết mô tả, đi ngang qua những cụm bèo tây nổi bồng bềnh, tận mắt nhìn những người dân địa phương lái những chiếc thuyền nhỏ với trục chân vịt dài, du khách sẽ được đưa đến những ngôi nhà ven sông và một địa danh không thể bỏ qua là nhà thờ Công giáo Cái Bè. Được xây dựng theo phong cách La Mã vào đầu những năm 1930 khi Việt Nam còn dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, tháp chuông của nhà thờ được treo 4 quả chuông được đúc tại Pháp năm 1931. Chiều cao của ngọn tháp khiến nơi thờ tự này nổi bật giữa những tòa nhà thấp tầng trong khu vực, tạo nên vẻ thanh mảnh duyên dáng. Những họa tiết trang trí tinh tế trên các mái vòm và khung cửa sổ khiến mặt tiền của nhà thờ trông giống như một chiếc bánh cưới cách điệu. Điều khiến nhà văn Tim Richards thấy cuốn hút hơn nữa là bước vào bên trong nhà thờ, du khách được chiêm ngưỡng nhiều mái vòm cong và một cửa sổ kính màu lớn rực rỡ ánh sáng trong một ngày Hè nhiệt đới chói chang.