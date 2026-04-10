Hamman Luke Alexander - Người chọn Việt Nam là quê hương thứ hai

10/04/2026

Tốt nghiệp tại Hoa Kỳ với tấm bằng Bác sĩ Chiropractic - phương pháp điều trị các bệnh lý cơ xương khớp không dùng thuốc hay phẫu thuật - Hamman Luke Alexander (bác sĩ Luke) từng có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp tại quê nhà. Thế nhưng, ngay từ khi còn là sinh viên, anh đã xác định con đường của mình sẽ không dừng lại ở nước Mỹ.

Bác sĩ Hamman Luke Alexander đang thực hiện nắn chỉnh cột sống cho bệnh nhân theo phương pháp Chiropractic. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Trong thời gian thực tập đại học, Luke tham gia một chương trình vừa học vừa làm tại Ấn Độ. Chính trải nghiệm đó đã thay đổi suy nghĩ của anh. Làm việc trong môi trường hoàn toàn khác biệt, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân và nền văn hóa mới, anh nhận ra mong muốn được cống hiến chuyên môn ở nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực châu Á.

Bác sĩ Luke phân tích phim X-quang cột sống nhằm xác định nguyên nhân gây đau và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Bằng đôi bàn tay khéo léo bác sĩ Luke đã giúp rất nhiều bệnh nhân hồi phục sau chấn thương.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Sau khi tốt nghiệp, Luke nhận được lời mời làm việc từ Singapore, Indonesia và một số quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu và phỏng vấn với các phòng khám quốc tế, anh quyết định chọn Việt Nam làm nơi sinh sống và làm việc lâu dài.

Hành trình của Luke tại Đông Nam Á bắt đầu với môi trường y tế quốc tế tại Việt Nam và Campuchia. Song song đó, anh tham gia nhiều khóa đào tạo và hội thảo chuyên môn tại Malaysia nhằm cập nhật các phương pháp điều trị mới trong lĩnh vực cơ xương khớp và phục hồi chức năng.

Cuối năm 2019, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam, anh được cấp giấy phép hành nghề và chính thức khám, điều trị cho bệnh nhân. Đến nay, gần 10 năm gắn bó với dải đất hình chữ S, bác sĩ Luke đã trực tiếp hỗ trợ nhiều bệnh nhân phục hồi sau tai nạn, chấn thương và phẫu thuật. Không chỉ điều trị, anh còn tích cực chia sẻ kiến thức và đào tạo kỹ thuật viên trẻ người Việt.

Bác sĩ Luke giúp đỡ bệnh nhân trong quá trình hồi phục thoát vị đĩa đệm. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ông Huỳnh Công Quang (85 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi bị trượt đốt sống và thoát vị đĩa đệm, trước đây đã đi nhiều bệnh viện nhưng chưa cải thiện nhiều. Từ khi được bác sĩ Luke điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc hay phẫu thuật, tôi thấy thuyên giảm khoảng 60%, có thể tự đi lại và chăm sóc bản thân. Tôi rất vui vì không còn phụ thuộc con cháu.”

Với Luke, hành trình tại Việt Nam không chỉ là sự nghiệp mà còn là hành trình của tình yêu và sự gắn bó. Anh thừa nhận những ngày đầu không hề dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và tuổi đời còn trẻ đôi lúc khiến anh nản lòng. Tuy nhiên, lòng trắc ẩn và mong muốn giúp đỡ người khác đã giữ anh ở lại.

Theo thời gian, khoảng cách dần được xóa nhòa. Anh nỗ lực học tiếng Việt, quen thuộc với từng con hẻm, góc phố nơi mình sinh sống. “Giờ đây tôi cảm thấy như trong mình có một phần dòng máu Việt.”, Luke chia sẻ.

Bác sĩ Luke chia sẻ kinh nghiệm với các bạn kĩ thuật viên trẻ. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Bác sĩ Luke hạnh phúc bên các bệnh nhân được mình chữa khỏi. Bác sĩ người Mỹ cho biết anh yêu nhất cảm giác lái xe máy vòng quanh TP. Hồ Chí Minh. “Thành phố luôn thay đổi, luôn có những quán cà phê, nhà hàng và tòa nhà mới mọc lên. Điều đó thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thập kỷ qua.”. Và tất nhiên, anh không quên nhắc đến ẩm thực, một trong những lý do khiến anh “phải lòng” Việt Nam. Việc di chuyển bằng xe máy giúp anh dễ dàng khám phá những quán ăn mới. “Tôi nghĩ mình đã thử và yêu thích gần như tất cả các món ăn Việt Nam.”, anh cười. Việt Nam không chỉ mang đến cho Luke một sự nghiệp, mà còn trao cho anh mái ấm gia đình. Năm 2023, anh kết hôn với chị Phan Thị Thanh Nga, hiện sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 10 năm quen biết, yêu thương và đồng hành, cặp đôi Việt - Mỹ đã xây dựng cuộc sống chung tại nơi mà Luke gọi là “quê hương thứ hai”.

Bác sĩ Luke và gia đình tận hưởng chuyến đi đáng nhớ, khám phá vẻ đẹp Việt Nam. Ảnh: NVCC

“Mỗi khi về Mỹ thăm gia đình, chỉ sau hai, ba tuần là tôi lại muốn quay lại Việt Nam.”, anh nói. Với bác sĩ Luke, Việt Nam không còn là điểm đến trong sự nghiệp, mà đã trở thành nơi trái tim anh thuộc về./.

Bài: Thông Hải - Ảnh: Thông Hải và nhân vật cung cấp

