Cựu Tổng Thống Nam Phi Thabo Mbeki nhận quà kỷ niệm từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

10/04/2026

Ngày 8/4/2026 vừa qua, tại thành phố Johannesburg, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi do Đại sứ Hoàng Sỹ Cường dẫn đầu đã đến thăm cựu Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Thabo Mbeki và trân trọng chuyển món quà kỷ niệm đầy ý nghĩa do gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng ngài Mbeki, bức tranh làm bằng gốm ghi lại hình ảnh cựu Tổng thống gặp gỡ thân mật Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở Hà Nội, trong dịp Tổng thống thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5/2007.

Đại sứ Hoàng Sỹ Cường gửi tặng cựu Tổng thống Nam Phi một số ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam của TTXVN, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi