Đại sứ Italia Marco Della Seta: Nâng cao hợp tác Việt Nam-Italia trong phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập

29/03/2026

Hiện nay, Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong khối Liên minh châu Âu (EU). Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Italia tại ASEAN. Đại sứ Italia Marco Della Seta đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo ảnh Việt Nam về chủ đề phát triển kinh tế - hợp tác hai quốc gia.

Ông Marco Della Seta là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, từng công tác tại Trung Quốc, Hàn Quốc trước khi đến Việt Nam. Ảnh: Bích Vân/Báo ảnh Việt Nam

Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italia trong năm vừa qua, một số dự án tiêu biểu mà Italia đã đồng hành và hỗ trợ Việt Nam?

Đại sứ Marco Della Seta: Hợp tác kinh tế giữa Italia và Việt Nam đã phát triển theo hai hướng bổ trợ cho nhau với một loạt sáng kiến chất lượng cao về ngoại giao kinh tế và hợp tác giữa các doanh nghiệp. Ví dụ như Diễn đàn Doanh nghiệp Italia–Việt Nam nhân chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Made in Italy Valentino Valentini. Sự kiện đã quy tụ đông đảo các doanh nghiệp của hai nước và trở thành nền tảng trao đổi về các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, hạ tầng, cơ khí chính xác và công nghệ công nghiệp.

Còn Diễn đàn cấp cao về quan hệ kinh tế giữa Italia và ASEAN năm 2025 quy tụ các đại diện thể chế, doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu, tạo nên một không gian đối thoại chiến lược về triển vọng hợp tác kinh tế giữa Italia và khu vực Đông Nam Á. Những sự kiện này cho thấy hợp tác kinh tế giữa Italia và Việt Nam đang ngày càng được củng cố, không chỉ ở cấp độ thể chế, mà còn thông qua những công cụ cụ thể nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các doanh nghiệp và hệ thống sản xuất của hai nước.

Đại sứ Marco Della Seta tham dự sự kiện Ngày thiết kế Italia tại Việt Nam. Ảnh: Bích Vân/Báo ảnh Việt Nam

Phóng viên: Đại sứ nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ của nhịp sống đô thị, các công trình kiến trúc, hạ tầng của Việt Nam như thế nào?

Đại sứ Marco Della Seta: Mặc dù tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam hơn hai năm, nhưng do từng đến thăm Việt Nam cách đây hơn hai mươi năm, nên những thay đổi có thể cảm nhận được tại các thành phố của đất nước là thực sự đáng kinh ngạc. Nhịp sống đô thị đã tăng tốc rõ rệt, đồng thời cũng diễn ra một quá trình chuyển đổi sâu sắc về hạ tầng, kiến trúc và cách tổ chức không gian đô thị.

Đặc biệt, các thành phố như Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đang trải qua một giai đoạn mở rộng nhanh chóng, dẫn đến sự hình thành các khu đô thị mới, sự phát triển các công trình hạ tầng quy mô lớn, cũng như sự chuyển đổi dần dần về chức năng của không gian đô thị. Đồng thời, những thành phố này vẫn phản ánh một sự chồng lớp lịch sử rất phong phú. Trong trường hợp của Hà Nội, có thể thấy sự cùng tồn tại của cấu trúc ban đầu của thành phố Việt Nam, hệ thống làng và các ngôi nhà truyền thống trong khu phố cổ, di sản quy hoạch và kiến trúc của thời kỳ thuộc địa Pháp, giai đoạn tái thiết của Việt Nam độc lập, và làn sóng mở rộng đô thị gần đây.

Đại sứ Marco Della Seta trao tặng Huân cương công trạng cộng hòa Italia, cấp bậc hiệp sĩ cho ông Grei Craft (người Mỹ) với những sáng kiến có tác động lớn trong lĩnh vực an toàn giao thông và nhi khoa. Ảnh: Tư liệu

Đại sứ tham dự diễn đàn kinh tế tại TP.HCM. Ảnh: Tư liệu

Đại sứ Marco Della Seta tham gia diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Italia. Ảnh: Tư liệu

Phóng viên: Thưa Đại sứ, các doanh nghiệp Italia đã có những đầu tư và hợp tác gì với Việt Nam góp phần ủng hộ Việt Nam phát triển mạnh nền kinh tế thị trường trong đó có kinh tế tư nhân?

Đại sứ Marco Della Seta: Các doanh nghiệp Italia đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam chủ yếu thông qua các khoản đầu tư công nghiệp dài hạn và việc chuyển giao công nghệ cũng như các mô hình tổ chức quản lý tiên tiến. Hiện nay có hơn 150 doanh nghiệp Italia hiện diện tại Việt Nam với các nhà máy sản xuất, chi nhánh hoặc liên doanh.

Trong số những ví dụ tiêu biểu có thể kể đến Piaggio, doanh nghiệp đã xây dựng tại miền Bắc Việt Nam một trong những trung tâm sản xuất chính tại châu Á cho xe máy và động cơ; Ariston Thermo trong lĩnh vực sản xuất hệ thống nước nóng; VARD thuộc Tập đoàn Fincantieri với các nhà máy đóng tàu tại miền Nam Việt Nam; Mapei trong vật liệu xây dựng; Bonfiglioli trong lĩnh vực truyền động công nghiệp; Datalogic trong công nghệ nhận dạng tự động và Generali trong lĩnh vực bảo hiểm. Các thương hiệu như Givi và Dainese trong lĩnh vực phụ kiện cho xe máy, Madex và Hung Yen K&D trong dệt may kỹ thuật, Medlac trong lĩnh vực dược phẩm, cùng nhiều doanh nghiệp Italia khác hoạt động trong các lĩnh vực như cơ khí, hạ tầng, năng lượng.

Bên cạnh các nhà máy đầu tư sản xuất, nhiều doanh nghiệp Italia khác cũng hoạt động tại Việt Nam thông qua văn phòng đại diện hoặc mạng lưới thương mại, góp phần lan tỏa các tiêu chuẩn công nghiệp, năng lực kỹ thuật và kỹ năng quản lý, những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Đại sứ Marco Della Seta tiếp kiến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: Tư liệu

Phóng viên: Thưa Đại sứ, các tập đoàn tư nhân lớn của Italia đang đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như mở rộng ra thị trường quốc tế. Italia có thể hỗ trợ Việt Nam như thế nào để ngành kiến trúc có thể đổi mới và theo kịp các xu hướng toàn cầu?

Đại sứ Marco Della Seta: Italia sở hữu những năng lực rất tiên tiến trong các lĩnh vực đổi mới công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và thiết kế tích hợp, những yếu tố đang làm thay đổi sâu sắc cả lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Italia đang nỗ lực thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các quá trình hợp tác này, thông qua việc tăng cường đối thoại giữa các cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên môn của hai nước, với mục tiêu phát triển các cơ hội hợp tác mang lại lợi ích chung cho cả hai bên.

Phóng viên: Xin cảm ơn Đại sứ!

Bài: Bích Vân /Báo ảnh Việt Nam

Ảnh: Bích Vân, Tư liệu