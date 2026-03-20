Việt Nam trong ký ức và niềm tin của một người bạn Palestine

20/03/2026

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama chia sẻ câu chuyện gần nửa thế kỷ sống, học tập và làm việc tại dải đất hình chữ S. Từ một sinh viên đến nhà ngoại giao, ông đã chứng kiến và đồng hành cùng những chuyển động sâu sắc của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Palestine.

Đại sứ Palestine Saadi Salama giới thiệu cho bạn đọc cuốn sách do chính tay ông viết bằng tiếng Việt "Câu chuyện Việt Nam của tôi".

Cơ duyên gắn bó và những dấu mốc đầu tiên



Năm 2026 đánh dấu 46 năm ông Saadi Salama sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine, đó là hành trình gắn bó của cả một đời người.



Từ năm 12 tuổi, ông đã đọc báo để tìm hiểu thế giới. Năm 1972, qua báo chí Palestine, ông biết đến cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Hình ảnh một dân tộc kiên cường đấu tranh vì chính nghĩa đã để lại trong ông ấn tượng sâu sắc.



Đại sứ Saadi Salama chia sẻ: “Chiến thắng ngày 30/4/1975 không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam mà còn tiếp thêm niềm tin cho nhân dân Palestine trong hành trình đấu tranh vì độc lập dân tộc. Dù khi ấy chưa hiểu nhiều về văn hóa hay đời sống người Việt nhưng tôi đã dành cho đất nước này một sự ngưỡng mộ đặc biệt”.



Năm 1980, khi nhận học bổng du học, trong danh sách các quốc gia tiếp nhận có Việt Nam. Không do dự, ông lựa chọn Việt Nam. Ngày 14/10/1980, ông đặt chân xuống sân bay Nội Bài, thời điểm ông gọi là “bước ngoặt lớn của cuộc đời”.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam.

Những ngày đầu, rào cản lớn nhất là ngôn ngữ. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, ông nhanh chóng sử dụng thành thạo tiếng Việt. Trong thời gian học tập, ông cộng tác với Đại sứ quán Palestine tại Hà Nội, đọc báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân và tóm tắt thông tin về tình hình Việt Nam để lưu trữ tư liệu.



Năm 1982, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra, ông được mời hỗ trợ phiên dịch cho đoàn đại biểu Palestine. Từ một sinh viên, ông đã trực tiếp tham gia các hoạt động ngoại giao - dấu mốc mở đầu cho hành trình gắn bó lâu dài với Việt Nam.



Việt Nam đổi mới và thông điệp hòa bình

Nhắc đến những thay đổi ấn tượng nhất, Đại sứ Saadi Salama đặc biệt nhớ năm 1986, thời điểm Việt Nam khởi xướng công cuộc đổi mới. Theo ông, đó là lựa chọn mang tính bước ngoặt trong bối cảnh nhiều nước xã hội chủ nghĩa rơi vào khủng hoảng.

Sau 40 năm, Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng giao thông phát triển nhanh chóng; các tuyến cao tốc rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương; nhiều đô thị hiện đại hình thành. Đại sứ Saadi Salama kể: “Đầu thập niên 1980, từ Hà Nội đi Quảng Ninh thăm Vịnh Hạ Long mất khoảng 5 giờ; nay tôi chỉ mất hơn 1 giờ 30 phút”.

Điều khiến ông trân trọng là trong quá trình phát triển, Việt Nam vẫn giữ được bản sắc. Hà Nội với 36 phố phường tiếp tục được bảo tồn như một không gian văn hóa đặc sắc giữa lòng đô thị hiện đại.

Ở góc nhìn của người gắn bó hơn bốn thập kỷ, ông cho rằng động lực lớn nhất của Việt Nam chính là tinh thần tự lập, tự cường, được hun đúc từ lịch sử đấu tranh và khát vọng vươn lên.



Bước vào thời bình, Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh. Đại dịch COVID-19, theo ông, là minh chứng cho sự kiên cường và khả năng thích ứng của người Việt.



Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam chủ động mở cửa, hội nhập sâu rộng, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thu hút đầu tư nước ngoài và xây dựng nền kinh tế đa dạng. Những điều chỉnh về mục tiêu phát triển thể hiện tư duy linh hoạt trước biến động của kinh tế thế giới.



Theo ông, Việt Nam gửi tới thế giới một thông điệp rõ ràng: chỉ có hòa bình mới tạo nền tảng cho phát triển bền vững và an sinh xã hội. Nhiều bạn bè quốc tế từng hỏi vì sao Việt Nam có thể trở thành bạn bè với những quốc gia từng là đối thủ trong quá khứ. Ông cho rằng, đó là bởi bản chất nhân hậu, khoan dung và hiếu khách của người Việt.



-Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Palestine Saadi Salama (sinh năm 1961, Hebron, Palestine) đến Việt Nam năm 1980, học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.



- Từ năm 2009, ông là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam; từ năm 2019 giữ cương vị Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam.



- Gắn bó với Việt Nam hơn bốn thập kỷ, thông thạo tiếng Việt, ông được trao danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội” và đã dịch, hiệu đính một số tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Ả Rập, trong đó cócuốn sách:“Điện Biên Phủ - 5 điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh”.

Đại sứ Palestine Saadi Salama tặng sách "Câu chuyện Việt Nam của tôi" cho độc giả.

Nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat (1929 - 2004) từng nhiều lần thăm Việt Nam và coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Tình cảm ấy là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.



Nhìn lại 50 năm qua, cũng là dịp để hai nước tiếp tục khẳng định tình đoàn kết và hợp tác bền vững. Với Đại sứ Saadi Salama, lựa chọn Việt Nam năm 1980 không chỉ là quyết định học tập mà là lựa chọn gắn bó cả cuộc đời./.

