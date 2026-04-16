Đặc sắc Lễ hội Tết cổ truyền các nước Campuchia, Lào, Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh

16/04/2026

Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của khu vực Đông Nam Á mà còn trở thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng, góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan tổ chức tại chùa Phổ Minh, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Diễn ra trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Tư - thời điểm nhân dân Campuchia, Lào và Thái Lan đón Tết cổ truyền - lễ hội do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á Tp Hồ Chí Minh và chùa Phổ Minh tổ chức.

Công tác đón Tết được chuẩn bị chu đáo tại chùa Phổ Minh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Niềm vui, hân hoan của các Phật tử khi tham dự Lễ hội. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Đây là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với các quốc gia láng giềng, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác nhiều mặt giữa TP Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế trong khu vực.

Ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh, cho biết Tết Bun Pi May của Lào là lễ hội quan trọng nhất trong năm, diễn ra vào thời điểm chuyển giao từ mùa khô sang mùa mưa, mang ý nghĩa tiễn năm cũ, đón năm mới. Đây là dịp để các gia đình sum họp, thực hiện những nghi lễ truyền thống như té nước chúc phúc, buộc chỉ cổ tay cầu may, tắm tượng Phật và cầu nguyện cho một năm mới bình an, hạnh phúc.

Tham dự lễ hội có đông đảo sinh viên Lào, Campuchia và Thái Lan đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thành phố. Không khí vui tươi, gần gũi của chương trình đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

Nghi Lễ tắm Phật. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Nghi Lễ buộc chỉ cổ tay. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Bạn Luibouathong Anophone, 22 tuổi, đến từ tỉnh Savannakhet (Lào), sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Văn Lang, chia sẻ rằng việc được đón Tết cổ truyền của dân tộc mình ngay tại TP Hồ Chí Minh giúp vơi đi nỗi nhớ quê hương, đồng thời tạo cơ hội kết nối, sẻ chia với bạn bè quốc tế trong quá trình học tập và sinh sống tại Việt Nam.

Nghi Lễ Té nước thơm lên bàn tay hoặc vai rồi chúc ông bà cha mẹ và ngược lại. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Theo Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lễ hội thể hiện sự tương đồng trong văn hóa và sinh hoạt tôn giáo giữa các quốc gia trong khu vực, qua đó góp phần thúc đẩy đoàn kết, hòa hợp và gắn bó giữa nhân dân Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan vì hòa bình và phát triển chung.

Phật tử chụp ảnh lưu niệm với Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức Hội thao Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào năm 2026 dành cho sinh viên và cộng đồng người Campuchia, Lào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố./.

Bài và ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

