Khi con tim chảy chung dòng máu Việt

15/04/2026

Hai vợ chồng ông BiTrou và bà Grollier (người Pháp) có một tình yêu đặc biệt với Việt Nam. Hơn 10 năm nay, họ cứ đều đặn trở lại Việt Nam, đến với các trường học tặng xe đạp, đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hai vợ chồng BiTrou- Grollier (người Pháp) chung một tình yêu hoạt động thiện nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo tại Việt Nam.

Tháng 4 này, hai vợ chồng ông BiTrou và bà Grollier đến thăm trường Tiểu học Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. Trong họ tràn ngập cảm xúc và tình yêu thương khi đứng giữa vòng tay đáng yêu của học sinh nơi đây. Là một trường ven đô Hà Nội với hơn 2.000 học sinh theo học, Tiểu học Lĩnh Nam có hơn 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông bà BiTrou - Grollier đã dành tặng những chiếc xe đạp và nhiều đồ dùng học tập, đồ chơi cho học sinh cho các em. Ông BiTrou bồi hồi cho biết, nhiều năm qua ông đã đến nhiều trường học nghèo ở các vùng quê của Việt Nam để tặng xe đạp, đây là ngôi trường tại thủ đô Hà Nội lần đầu tiên ông đến thăm. Học sinh nơi đây chân chất, chăm học và lễ phép. Đó là những gì ông cảm nhận.

Ông bà BiTrou - Grollier xúc động khi thấy các em hồn nhiên múa hát thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Các em học sinh rất háo hức với những món quà dễ thương mà ông bà BiTrou- Grollier chọn lựa mua ở Việt Nam.

Vượt lên trên ý nghĩa là một nhà hảo tâm hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Hai vợ chồng ông bà BiTrou- Grollier còn là người con của quê hương Việt Nam nên họ thường xuyên trở về để đóng góp cho quê hương những nghĩa cử yêu thương. Bà Grollier sinh ra trong một gia đình có cha là người Hà Nội. Vì thế mỗi lần trở về Việt Nam, bà như cảm thấy trở về nhà mình, bà luôn cảm động với lòng tốt của người dân và luôn mong muốn được khám phá “quê cha đất tổ” nhiều hơn nữa.

Mặc dù bà đã có bốn người con ruột nhưng ông bà vẫn quyết định nhận con nuôi từ Việt Nam. Lần đầu tiên, ông bà về Việt Nam năm 1998 để nhận nuôi bạn Amandine. Sau đó, họ trở lại vào năm 2006 để nhận nuôi Jade. Khi các con gái nuôi của ông bà đủ lớn, ông bà muốn con mình biết nhiều hơn về quê hương Việt Nam, đồng thời gia đình BiTrou- Grollier luôn mong muốn có thể giúp đỡ những trẻ em kém may mắn hơn.

Năm 2014, ông bà đã thành lập Hiệp hội Les Etoiles d’Hanoi (Những ngôi sao Hà Nội) để hiện thực hóa mong muốn này. Tổ chức từ thiện do vợ chồng ông bà BiTrou- Grollier sáng lập quy tụ nhiều bạn bè quốc tế và người Pháp cùng hoạt động cộng đồng.

Điểm đến của Les Etoiles d’Hanoi là các trường học có học sinh nghèo. Bà Grollier cho biết: "Chúng tôi quan tâm đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và mong muốn các em luôn khỏe mạnh, nghị lực vượt khó, nhiều năng lượng để phấn đấu học tập tốt.".

Hội Les Etoiles d’ Hanoi đã tập hợp những người yêu mến đất nước, con người Việt Nam. Từ đây họ tích cực xây dựng các hoạt động thiện nguyện, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, văn hóa giữa Pháp và Việt Nam mà cụ thể hơn là giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam để các em có điều kiện được đến trường.

Hai vợ chồng ông bà BiTrou - Grollier trao tặng những chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lĩnh Nam, Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Những món quà ý nghĩa được ông bà BiTrou - Grollier trao tận tay các em học sinh. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Niềm hạnh phúc của ông bà BiTrou - Grollier trong ngày trao tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Gia đình ông BiTrou và bà Grollier cùng các con vẫn thường trở lại Việt Nam để cùng làm thiện nguyện. Có những đợt các con bận học hai ông bà vẫn cùng nhau đi, mỗi năm một lần để mang lại một chút niềm vui cho các em nhỏ.

Bà Grollier cho biết: "Phần thưởng lớn nhất của tôi là được nhìn thấy nụ cười của trẻ em. Tôi rất gắn bó với Việt Nam. Ở Pháp, chúng tôi tổ chức các sự kiện gây quỹ một hoặc hai lần một năm để có kinh phí trở về hỗ trợ trẻ em Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục đồng hành, giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và chúng tôi hy vọng sẽ làm được nhiều hơn nữa.".

Ông bà BiTrou - Grollier chụp ảnh kỉ niệm với các thầy cô gáo của Trường Tiểu học Lĩnh Nam, Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Ông bà BiTrou - Grollier giao lưu, trò chuyện thân tình cùng với các thầy cô gáo của Trường Tiểu học Lĩnh Nam, Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Khi đến với các em nhỏ Trường Tiểu học Lĩnh Nam, ông bà BiTrou - Grollier đã được trải nghiệm buổi sinh hoạt chào cờ, nơi các em học sinh hát quốc ca, đội ca thể hiện niềm tự hào với quê hương đất nước. Các thầy cô giáo ở mái trường tiểu học đã rèn luyện và dạy các em nhỏ sự tự lập, lòng biết ơn và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Ông bà BiTrou - Grollier còn vào lớp học trò chuyện với học sinh để lắng nghe và thấu hiểu những tình cảm của các em để dành tặng những món quà thiết thực nhất cho các em.

Ông bà BiTrou - Grollier giao lưu với các em học sinh lớp 2A4, Trường Tiểu học Lĩnh Nam, Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Những hình ảnh thân thương giữa ô ng bà BiTrou - Grollier và các em học sinh Trường Tiểu học Lĩnh Nam, Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Khi trở về Pháp, hai ông bà BiTrou - Grollier luôn mang theo tình cảm của quê hương và họ luôn cố gắng mang những điều tốt đẹp nhất mình có dành cho trẻ em Việt Nam. Nghĩa cử giản dị nhưng ấm áp yêu thương này sẽ luôn là cảm xúc tuyệt vời nhất, nhiều hơn cả những món quà đã được trao đi./.

Bài: Trần Vân - Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam