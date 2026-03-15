Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam: Tỷ lệ cao phụ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là tín hiệu rất tích cực

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn với bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam về những nhận định của cơ quan quốc tế này với sự kiện có ý nghĩa chính trị-xã hội quan trọng của Việt Nam.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Trong số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố vào cuối tháng 2/2026, hơn 45% là phụ nữ. Bà đánh giá thế nào về tỷ lệ nữ ứng cử này? Theo bà, những con số đó nói lên điều gì về vai trò, vị thế và sự tham gia chính trị của phụ nữ Việt Nam hiện nay?

Việc 45% ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI là phụ nữ là một tín hiệu rất đáng khích lệ và tích cực. Tỷ lệ này cũng phù hợp với quy định của pháp luật bầu cử Việt Nam, trong đó yêu cầu ít nhất 35% người trong danh sách chính thức ứng cử là phụ nữ. Theo tôi, con số này phản ánh ba yếu tố quan trọng.

Thứ nhất, bản thân phụ nữ mong muốn và có năng lực tham gia vào quá trình ra quyết định, đóng góp góc nhìn và kinh nghiệm sống của mình vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, vì sự thịnh vượng của đất nước. Phụ nữ Việt Nam từ lâu đã thể hiện sự kiên cường và khả năng vượt qua thách thức, đồng thời ngày càng thấy rõ những đóng góp của mình đối với sự phát triển của quốc gia.

Thứ hai, nhiều ứng cử viên nữ chắc chắn nhận được sự ủng hộ từ gia đình, điều này cho thấy nhận thức trong xã hội Việt Nam đang thay đổi theo hướng tích cực: phụ nữ cần và nên đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề công. Ở nhiều quốc gia, định kiến giới về lãnh đạo và kỳ vọng rằng phụ nữ phải ưu tiên trách nhiệm gia đình thường khiến phụ nữ ngần ngại tham gia chính trị. Vì vậy, sự ủng hộ từ gia đình và cộng đồng có ý nghĩa rất quan trọng.

Thứ ba, đây cũng là kết quả của những nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp luật và chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, cùng với các đầu tư dài hạn cho giáo dục và phát triển năng lực. Những yếu tố này đã góp phần tạo ra một môi trường thuận lợi hơn để phụ nữ tham gia lãnh đạo và ra quyết định.

Từ góc độ của UN Women, xu hướng này khẳng định vai trò và vị thế ngày càng tăng của phụ nữ Việt Nam trong đời sống chính trị, đồng thời gửi đi một thông điệp quan trọng tới thế hệ trẻ rằng tham gia chính trị là con đường khả thi và đáng được khuyến khích đối với phụ nữ.

Theo bà, sự tham gia của phụ nữ trong chính trị đóng góp như thế nào vào việc thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao chất lượng quản trị công và đa dạng hóa tiếng nói trong Quốc hội?

Bình đẳng giới hướng tới việc tạo ra cơ hội và lợi ích bình đẳng cho mọi người. Để đạt được điều này, hệ thống quản trị cần bao trùm và phản ánh tiếng nói của các nhóm đa dạng trong xã hội.

Khi phụ nữ tham gia vào chính trị, họ mang đến những góc nhìn, kinh nghiệm và thực tế cuộc sống của mình vào quá trình ra quyết định. Điều này góp phần trực tiếp vào một nền quản trị bao trùm, nhạy bén và hiệu quả hơn.

Các bằng chứng từ UN Women và dữ liệu nghị viện toàn cầu cho thấy rằng khi phụ nữ được đại diện một cách thực chất, các cơ quan ra quyết định có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề gắn với đời sống hằng ngày của người dân, như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bình đẳng trước pháp luật và phúc lợi cộng đồng.

Trên phạm vi toàn cầu, phụ nữ hiện chiếm khoảng 26% số ghế nghị viện, đã có cải thiện trong thập kỷ qua nhưng vẫn chưa đạt được sự cân bằng. Điều này cho thấy các nỗ lực thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ vẫn rất cần thiết.

Tại Việt Nam, trong Quốc hội khóa XV, phụ nữ chiếm khoảng 30–31,6% tổng số đại biểu, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tỷ lệ nữ đại biểu cao trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Khi nhiều góc nhìn đa dạng được đưa vào Quốc hội, các cuộc thảo luận trở nên phong phú hơn, chính sách được xây dựng dựa trên thực tiễn đời sống tốt hơn và hệ thống quản trị trở nên lấy người dân làm trung tâm và bao trùm hơn, mang lại lợi ích cho toàn xã hội.

Khoảnh khắc cử tri bỏ lá phiếu vào hòm phiếu - hành động thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống chính trị của đất nước. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Theo bà, Việt Nam đã tạo ra những điều kiện thuận lợi nào để hỗ trợ phụ nữ tham gia sâu hơn vào chính trị và đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý?

Việt Nam đã có nhiều bước đi đúng đắn để thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ, và kinh nghiệm này có thể mang lại những bài học hữu ích cho nhiều quốc gia khác. Tôi xin nêu ba yếu tố nổi bật.