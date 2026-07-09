Trình diễn “Tri thức may và mặc áo dài Huế”

Văn hóa
Trình diễn “Tri thức may và mặc áo dài Huế”
Đây được coi như một điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong khuôn khổ chuỗi sự kiện năm 2026. Chương trình kết hợp giữa tri thức dân gian về nghề may mặc thủ công với không gian nghệ thuật đương đại của Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa di sản cố đô và tư duy thẩm mỹ mới. Hoạt động là sân chơi ý nghĩa góp phần lan tỏa chiều sâu văn hóa của tà áo dài, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ và khả năng ứng dụng linh hoạt của trang phục dân tộc trong dòng chảy nghệ thuật hiện đại.