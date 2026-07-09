Báo Ảnh Việt Nam

Văn hóa

Trình diễn “Tri thức may và mặc áo dài Huế”

Tối ngày 7/6, trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế 2026, tại không gian văn hóa Điểm Phùng Thị nằm bên bờ sông Hương thơ mộng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã tổ chức hoạt động trưng bày và trình diễn với chủ đề “Tri thức may và mặc áo dài Huế”.

Đây được coi như một điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong khuôn khổ chuỗi sự kiện năm 2026. Chương trình kết hợp giữa tri thức dân gian về nghề may mặc thủ công với không gian nghệ thuật đương đại của Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa di sản cố đô và tư duy thẩm mỹ mới. Hoạt động là sân chơi ý nghĩa góp phần lan tỏa chiều sâu văn hóa của tà áo dài, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ và khả năng ứng dụng linh hoạt của trang phục dân tộc trong dòng chảy nghệ thuật hiện đại.

Không gian văn hóa Điểm Phùng Thị trở nên sang trọng và lộng lẫy trước vẻ đẹp của những tà áo dài Huế. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
 
 
 
 

Bài, ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

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