Trình diễn “Tri thức may và mặc áo dài Huế”

Tối ngày 7/6, trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế 2026, tại không gian văn hóa Điểm Phùng Thị nằm bên bờ sông Hương thơ mộng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã tổ chức hoạt động trưng bày và trình diễn với chủ đề “Tri thức may và mặc áo dài Huế”.