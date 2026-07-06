Lầu Tàng Thơ - Kho lưu trữ tài liệu quốc gia của triều đình Nguyễn

06/07/2026

Công trình Lầu Tàng Thơ (Tàng Thư Lâu) trong Kinh thành Huế, phường Phú Xuân, thành phố Huế được xây dựng năm 1825 dưới thời vua Minh Mạng với tổng thể kiến trúc 2 tầng, là nơi cất giữ và bảo quản tài liệu, văn bản quan trọng của triều đình Nguyễn. Trải qua thời gian dài, Lầu Tàng Thơ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 2014 - 2021, Lầu Tàng Thơ được trùng tu và phục hồi, đưa công trình trở thành nơi không chỉ lưu trữ tư liệu, trung tâm nghiên cứu về di sản văn hóa Huế, mà còn là địa điểm kết nối những giá trị văn hóa của quá khứ với cuộc sống đương đại.

Di tích Lầu Tàng Thơ trong Kinh thành Huế, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN