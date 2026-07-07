Bình yên ở bản Pom Coọng

07/07/2026

Bản Pom Coọng, xã Mai Châu (PhúThọ) là một trong những bản du lịch cộng đồng đẹp tiêu biểu, điểm sáng của du lịch xã Mai Châu sau sáp nhập. Pom Coọng theo tiếng Thái có nghĩa là bản của những quả đồi nằm trên cái trống lớn, ngụ ý chỉ đồng ruộng. Bản Pom Coọng hiện có hơn 70 hộ với khoảng 300 nhân khẩu, của 7 dòng họ lớn chủ yêu là dân tộc Thái cùng chung sống. Bản Pom Cọong vẫn lưu giữ kiến trúc nhà sàn, văn hóa, ẩm thực độc đáo của dân tộc Thái, thu hút du khách trong và ngoài nước.