Bế mạc DANAFF IV: Bước tiến hội nhập và phát triển công nghiệp điện ảnh Việt

05/07/2026

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao Giải Đặc biệt của Ban giám khảo cho bộ phim Full Plate (Một bữa no) của Ấn Độ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Tối 4/7/2026, Liên hoan Phim Châu Á - Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV) đã chính thức bế mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana sau 8 ngày hoạt động sôi nổi. Sự kiện vinh dự có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước lẫn quốc tế. DANAFF IV không chỉ là ngày hội nghệ thuật đỉnh cao mà còn khẳng định vai trò thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới.

Quang cảnh Lễ bế mạc Liên hoan phim DANAFF IV. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định điện ảnh là một ngành công nghiệp sáng tạo, là cầu nối quảng bá hình ảnh con người Việt Nam và Đà Nẵng ra quốc tế. Thành phố kỳ vọng những kết nối tại sự kiện sẽ hiện thực hóa thành các dự án hợp tác, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm giao lưu văn hóa khu vực.

Trao Giải các hạng mục phim dự DANAFF IV. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Trao Giải các hạng mục phim dự DANAFF IV. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF IV, liên hoan phim năm nay đạt quy mô ấn tượng với hơn 100 bộ phim từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trình chiếu qua gần 200 buổi. Sự kiện thu hút hơn 1.000 đại biểu (gần 300 đại biểu quốc tế) cùng hàng chục ngàn khán giả, chứng minh sức mạnh kết nối mạnh mẽ của điện ảnh.

Các nghệ sĩ công bố giải. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Điểm sáng mang tính bước ngoặt của DANAFF IV là sự mở rộng tư duy phát triển ngành thông qua chuỗi hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu. Tiêu biểu là lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh (DANAFF Industry Days), kết hợp cùng các chương trình Xưởng kịch bản, Vườn ươm Dự án, Lớp học nâng cao và workshop diễn xuất nhằm bồi dưỡng tài năng mới. Ngoài ra, chương trình "Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới" cũng mang lại cái nhìn tự hào về hành trình 40 năm qua và mở ra cơ hội hội nhập trước công nghệ mới.

Đại diện Ban Tổ chức Giải phát biểu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Ban Tổ chức kỳ vọng DANAFF sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện ngắn ngày để trở thành nền tảng điện ảnh hoạt động quanh năm, làm bệ phóng đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới. Kỳ Liên hoan Phim Châu Á - Đà Nẵng lần thứ V (DANAFF V) dự kiến sẽ quay trở lại vào năm 2027./.

Thảm đỏ DANAFF IV. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Thảm đỏ DANAFF IV. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Thảm đỏ DANAFF IV. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam