Hoàng cung Huế lộng lẫy với màn quảng diễn "Việt Phong hội tụ - Bách hoa bộ hành"

05/07/2026

Lộng lẫy màn quảng diễn "Việt phong hội tụ - Bách hoa bộ hành". Ảnh: Trần Thah Giang/Báo ảnh Việt Nam

Chiều 4/7, tại sân Hàm Nghi (Đường 23/8 - Huế) đã diễn ra Chương trình Quảng diễn "Việt Phong hội tụ - Bách hoa bộ hành", đây hoạt động văn hóa quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.500 người đến từ khắp ba miền đất nước, cùng hội tụ để tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của trang phục truyên thống trong không gian di sản. Đoàn quảng diễn thực hiện lộ trình di chuyển qua các điểm di tích tiêu biểu như Điện Kiến Trung, cung Trường Sanh, Trường Lang... và kết thúc tại khu vực Ngọ Môn. Sự kiện không chỉ tái hiện sinh động nét thẩm mỹ của cổ phục Việt mà còn góp phần quảng bá mạnh mẽ chiều sâu văn hóa và giá trị kiến trúc độc đáo của Đại Nội Huế đến với công chúng trong và ngoài nước./.

Hoàng cung Huế lộng lẫy trong màn diễu hành cổ phục. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt