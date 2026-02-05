Trải nghiệm độc đáo với cách khám phá Tết đặc sắc trên khắp Việt Nam

Với xu hướng nội địa lên ngôi, các chuyên gia gợi ý những cách khám phá Tết mang đậm bản sắc Việt nhưng không phải ai cũng biết, từ hành hương phương Nam đến làng đá 1.200 năm tuổi miền núi phía Bắc.

Điệu múa truyền thống trong ngày Tết của người Dao.

Tìm kiếm những hành trình mang đậm dấu ấn cá nhân trong năm 2026 thay vì đi theo những lịch trình có sẵn đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm, kết nối sâu sắc với văn hóa bản địa thông qua các nghi lễ truyền thống, tín ngưỡng ngàn đời và phong tục độc đáo.

Nắm bắt nhu cầu đó, các chuyên gia du lịch đã có những nhận định về thị trường, gợi ý cách để khám phá Tết thật độc đáo cho “mùa vàng” cuối cùng trong năm.

Du Xuân Bính Ngọ: Nội địa lên ngôi

Thông tin từ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, tour Tết tại hãng lữ hành này đang diễn ra khá sôi động, trong đó tour nội địa chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu tập trung vào các điểm đến như Hà Nội, vòng cung Đông - Tây Bắc, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Tây Nguyên…

Với tour nước ngoài, du khách có xu hướng quan tâm nhiều tuyến Đông Nam Á, do đường bay gần, thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý. Đặc biệt là các tuyến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt. Trong đó, Thái Lan vẫn là thị trường “hot” nhất nhờ mức giá tốt, lịch khởi hành liên tục, sản phẩm đa dạng; Singapore, Malaysia thu hút nhóm khách gia đình, giới trẻ; Bali hấp dẫn khách thích nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa tâm linh; điểm đến mới Brunei lại an toàn với khách ưa thích khám phá, trải nghiệm xanh.

“Đến hẹn lại lên,” giá tour dịp Tết thường nhỉnh hơn 15-20% so với cùng kỳ năm trước do chi phí vận chuyển, lưu trú và nhân sự tăng mùa cao điểm.

Tổng Giám đốc Flamingo Redtours, ông Nguyễn Công Hoan nhận định nhu cầu chơi Tết đang được quan tâm với hai lựa chọn nổi bật. Đầu tiên là những điểm đến đậm không khí du Xuân gắn với thiên nhiên, lễ hội, văn hóa bản địa, thu hút nhóm du khách yêu thích khám phá khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Hà Nội, các vùng cố đô hay Tây Nguyên…

Hai là các khu du lịch ven biển hoặc những đô thị lớn thu hút dòng khách gia đình đến vừa sum họp vừa thư giãn, nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng đón năm mới. Du khách có xu hướng chủ động đặt dịch vụ qua các nền tảng online thay vì đặt tour trọn gói qua các hãng lữ hành như trước đây. Điều này buộc các doanh nghiệp phải chủ động thích ứng trong xây dựng sản phẩm và tiếp cận khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các gói dịch vụ linh hoạt, cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu du khách, nhất là đối tượng khách gia đình và đi theo nhóm nhỏ.

Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm cho biết theo kết quả khảo sát nhu cầu tìm kiếm các điểm đến dịp Tết Nguyên đán 2026 trên nền tảng Agoda, du lịch nội địa có mức tăng gần 22%, trong khi các điểm đến nước ngoài chỉ tăng nhẹ 7%.

Để né “bẫy” lừa đảo, các chuyên gia khuyến cáo, du khách nên “chọn mặt gửi vàng,” tìm hiểu thông tin ở các công ty, đơn vị du lịch uy tín, có xác nhận tư cách pháp nhân rõ ràng.

Bãi Trường là điểm hấp dẫn với du khách khi đến đảo ngọc Phú Quốc của Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Gợi ý 7 cách khám phá Tết đặc sắc

Với xu hướng nội địa lên ngôi Xuân này, Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam Branavan Aruljothi gợi ý 7 cách khám phá Tết mang đậm bản sắc Việt nhưng không phải ai cũng biết đúng thời điểm tại Việt Nam.

Lễ canh thức thầm lặng ở Côn Đảo. Trong khi người dân khắp nơi rộn ràng đếm ngược với những màn pháo hoa rực rỡ, đêm giao thừa tại Côn Đảo lại có phần yên ắng hơn. Thời khắc đó, nơi này trở thành “hòn đảo của những ngọn nến” và đó cũng là lúc người dân tập trung tại Nghĩa trang Hàng Dương để tưởng nhớ và tri ân các vị anh hùng dân tộc.

Từ 22 giờ đêm đến rạng sáng hôm sau, du khách có thể hòa mình vào dòng người lặng lẽ trong làn khói hương và ánh nến lung linh để trải nghiệm một nghi lễ trang nghiêm, đẹp đẽ, khắc sâu truyền thống về lòng biết ơn của dân tộc bên cạnh sự náo nhiệt của lễ Tết.

Tết ăn than của người Giẻ Triêng (Quảng Ngãi). Ở Tây Nguyên, đồng bào Giẻ Triêng chào năm mới bằng cách phủ than lên nhau. Các nam thanh niên sẽ lên rừng, đốt than và cõng than về nhà, rồi trộn, tung lên người dân làng với niềm tin rằng càng nhiều than trên người sẽ càng gặp nhiều may mắn trong suốt cả năm. Đây là nghi lễ vừa vui nhộn, vừa mang tính cộng đồng sâu sắc.

Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn - Làng Du lịch tốt nhất Thế giới 2025.

Vẻ đẹp tráng lệ của hoàng gia với Lễ Thướng Tiêu (lễ dựng nêu) ở Đại nội Huế.

Ở cố đô Huế, ngày Tết được bắt đầu bằng nghi thức dựng nêu đúng theo nghi lễ truyền thống triều Nguyễn. Bên trong Đại nội, các vệ binh khoác lên mình trang phục triều đình thế kỷ 19 và tiến hành Lễ dựng cây nêu - một cây tre cao vút, với niềm tin nó có thể xua đuổi tà ma.

Nghi lễ đánh dấu kỳ nghỉ Tết của cả hoàng cung chính thức bắt đầu và mang đến cho du khách cái nhìn hiếm hoi về những nghi thức cung đình xưa. Nghi lễ đặc biệt này cũng chỉ được phục dựng riêng trong dịp Tết.

Mâm ngũ quả và những thuyền hoa rực rỡ ở Cần Thơ. Ở miền Nam, Tết hiện lên qua những câu đối sáng tạo và nhịp sống sông nước. Các gia đình chuẩn bị mâm ngũ quả "cầu - dừa - đủ - xoài" với mong ước một năm mới đủ đầy, sung túc. Thời điểm bình minh, hãy ghé thăm Chợ nổi Cái Răng, ngắm những chiếc ghe chở đầy hoa Tết biến cả dòng sông thành một vườn hoa di động rực rỡ sắc màu. Đây chính là cách mà người miệt vườn chơi Tết.

Di sản vượt thời gian ở làng đá Cao Bằng. Ở miền biên viễn Đông Bắc, người dân Cao Bằng đón Tết giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Tại làng Khuổi Ky, đồng bào người Tày sinh sống trong những ngôi nhà sàn bằng đá hơn 1.200 năm tuổi. Tết của họ là những câu hát then và những chuyến du Xuân tĩnh lặng đến thác Bản Giốc. Không khí Tết nơi đây mộc mạc và bình dị, tách biệt hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị.

Xem múa lân trong phố cổ Hội An. Múa lân có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng không đâu mang lại cảm giác hoài cổ như ở Hội An. Tiếng trống lân vang vọng khắp các hẻm nhỏ, len lỏi qua những ngôi nhà tường sơn vàng rực rỡ đã ở đó nhiều trăm năm. Giữa các màn biểu diễn, người dân và du khách lại cùng nhau chơi Bài Chòi – loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo ngay trên các con phố nhộn nhịp.

Múa lân dịp Tết ở Hội An. Ảnh: CTV/Vietnam+

Phong vị Tết xưa vùng quê Bắc Bộ ở làng cổ Đường Lâm. Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 50km, Tết ở Làng cổ Đường Lâm vẫn giữ nguyên những nét truyền thống độc đáo của vùng quê Bắc Bộ xưa.

Những ngôi nhà đá ong đỏ rực, cổng làng rêu phong và những bức liễn đối viết bằng mực tàu, khiến du khách như được trở về vùng ký ức xưa cũ của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Các bậc cao niên trong làng tụ họp uống trà, cúng bái theo truyền thống, đối lập với không khí sôi động, hối hả của Thủ đô./.