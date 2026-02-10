Tổ chức lễ hội Xuân Yên Tử quy mô lớn sau khi di sản được UNESCO ghi danh

Thông tin được tỉnh Quảng Ninh cung cấp chiều 9/2, tại buổi họp báo về việc tổ chức Triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và chương trình nghệ thuật đặc biệt tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.

Chùa Đồng nằm trên đỉnh cao nhất của núi Yên Tử, được đúc từ chất liệu đồng. Mặt bằng kiến trúc của chùa dạng chữ Nhất, kết cấu vững chắc, được đặt trên sập đồng, dạng chân quỳ, dạ cá. Chùa quay hướng Tây Nam, diện tích khoảng 20m2, chiều cao từ mặt nền đến mái là 3,35m. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ban tổ chức thông tin, Lễ hội năm nay được nâng tầm quy mô với sự chủ trì phối hợp của Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng nhiều đơn vị liên quan nhằm khẳng định giá trị đa dạng, cả về vật thể và phi vật thể của dòng thiền Trúc Lâm có lịch sử hơn 700 năm.

Không gian lễ hội được mở rộng với sự tham gia của 5 phường (thay vì 2 phường như trước đây) gồm: Vàng Danh, Yên Tử, Thượng Yên Công, Phương Đông và Bắc Sơn, tạo nên một không gian văn hóa kết nối cộng đồng mạnh mẽ. Đáng chú ý là đêm nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tối 26/2, được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Ninh, tái hiện tư tưởng Phật hoàng Trần Nhân Tông qua công nghệ trình diễn hiện đại.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng nguyên khối, cao 15m, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh (Yên Tử, Quảng Ninh) có độ cao 900m so với mặt nước biển. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ban tổ chức thực hiện trưng bày cổ vật nhà Trần và các tư liệu quý về Phật giáo Trúc Lâm tại Gương Thiền Khai Tâm; Hội chợ OCOP và Ẩm thực quy mô hơn 100 gian hàng với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ đồng, đồ gỗ thờ tự và đặc sản vùng miền; không gian trải nghiệm: Hoạt động "Xuân di sản - Tết làng Nương" với các trò chơi dân gian, múa rồng lân và võ thuật cổ truyền.

Chùa Hoa Yên nằm giữa lưng chừng núi có tầm nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đặc biệt, nhằm tri ân nhân dân và du khách đã đồng hành trong quá trình đưa Yên Tử trở thành di sản thế giới, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 101/2026/NQ-HĐND, quyết nghị miễn 100% vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử ( không áp dụng miễn phí đối với vé đi cáp treo) áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028. Để đảm bảo an toàn cho du khách trong bối cảnh lượng khách dự kiến tăng đột biến, tỉnh đã triển khai lắp đặt hệ thống camera AI giám sát và mua bảo hiểm đầy đủ cho mọi khách tham quan.

Vẻ đẹp của Yên Tử là sự kỳ vĩ, yên tĩnh của núi rừng hòa quyện với nét cổ kính trầm mặc của hệ thống chùa, tháp và cõi Thiền. Ảnh: Minh Đức/TTXVN Với sự chuẩn bị công phu và chính sách kích cầu mạnh mẽ, Lễ hội Xuân Yên Tử 2026 kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, đưa di sản thế giới Yên Tử trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh an toàn, hấp dẫn và là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Năm 2025, có gần 600.000 lượt du khách đến với Yên Tử. Mục tiêu năm 2026 và những năm tiếp theo là tỉnh Quảng Ninh tăng cường quảng bá để thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với di sản này.

Chùa Đồng nằm trên đỉnh cao nhất của núi Yên Tử, được đúc từ chất liệu đồng. Mặt bằng kiến trúc của chùa dạng chữ Nhất, kết cấu vững chắc, được đặt trên sập đồng, dạng chân quỳ, dạ cá. Chùa quay hướng Tây Nam, diện tích khoảng 20m2, chiều cao từ mặt nền đến mái là 3,35m. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết sau hành trình dài nỗ lực xây dựng hồ sơ và vượt qua các vòng thẩm định nghiêm ngặt, Yên Tử đã khẳng định được chiều sâu văn hóa và giá trị nổi bật toàn cầu. Việc UNESCO ghi danh di sản này vào tháng 7/2025 không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm bảo tồn và phát huy "nguồn sức mạnh nội sinh", thực hiện kinh tế di sản./.