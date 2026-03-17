Thiên nhiên thiền tịnh trong tranh của họa sỹ Thái Tĩnh

Từ nay đến hết ngày 19/4, du khách đến trung tâm thương mại Lotte Mall Hồ Tây (Hà Nội) có thể ghé không gian trưng bày nghệ thuật mang tên “Sắc Xuân” của họa sỹ Thái Tĩnh.

Họa sỹ Thái Tĩnh. Ảnh: Minh Anh/Vietnam+

Trưng bày mang tới 18 tranh khổ lớn từ acrylic trên vải và giấy, được vẽ theo phong cách abstract (trừu tượng) và zen (thiền tịnh). Qua mỗi tác phẩm, họa sỹ muốn thể hiện sự cân bằng thân-tâm thông qua những mảng màu và nét vẽ, thay vì kể một câu chuyện hay khắc họa một chân dung cụ thể.

"Tôi không đặt nặng việc tạo hình theo lý trí. Thay vào đó, tôi để cho nhịp thở, chuyển động cơ thể và trạng thái tâm dẫn dắt nét bút," anh cho biết. "Mỗi bức tranh với tôi là dấu vết của một khoảnh khắc tỉnh thức, khi người vẽ và hành động vẽ hòa làm một.”

Bộ sưu tập tranh "Sắc Xuân" gồm bốn nhóm tác phẩm với những cấu trúc thị giác khác nhau: Nhóm "Không gian" gồm ba bức tranh lớn, thể hiện những khoảng trời rộng mở với các sắc độ ánh sáng phong phú.

Nhóm "Dòng chảy" gồm năm tác phẩm với những dải màu biến ảo, gợi nhịp điệu tiếp nối của sự sống, cảm xúc, trí tuệ. Nhóm "Cánh cửa" gồm năm tranh được tạo nên từ các chấm màu và vệt màu đan xen, tạo nên những lớp không gian thị giác mở. Nhóm "Tụng ca" gồm bốn tác phẩm với các hòa sắc tươi sáng, gợi cảm giác về một khởi đầu mới mẻ.

Nghệ sỹ Ưu tú, đạo diễn phim tài liệu Nguyễn Nghiêm Nhan nhận xét tranh của Thái Tĩnh gợi trí tưởng tượng và sự tò mò nhìn vào bên trong chính mình. Phong cách trừu tượng và thiếu vắng bóng người, không có hình thể hay chân dung, giúp người xem thoát ra khỏi sự gò bó.

Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Nghiêm Nhan tại triển lãm. Ảnh: Minh Anh/Vietnam+

“Tranh của Thái Tĩnh đặc trưng, tạo thành một căn cước của riêng anh, giúp mang đến cảm giác thư thái trong cuộc sống bộn bề và phức tạp” - Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Nghiêm Nhan nhận xét.

Trong khuôn khổ sự kiện trưng bày còn có hoạt động trải nghiệm vẽ tranh và tọa đàm "Thái Tĩnh Talk - Sắc màu nói gì về bạn," vừa để khán giả thực hành vẽ mà không cần chuyên môn, vừa để giao lưu về các tác phẩm, sự liên kết giữa nghệ thuật và đời sống.

Họa sỹ Thái Tĩnh tên thật là Nguyễn Văn Tĩnh, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, hiện là họa sỹ tự do đang sống và làm việc tại Hà Nội. Anh thực hành thiền tịnh trong đời sống, coi vẽ tranh vừa là công việc, vừa là một phương pháp để sống tĩnh tại và chánh niệm như nghệ danh của mình./.