"Vẽ mặt" - hồn cốt của nghệ thuật Tuồng

Người nghệ sĩ Tuồng không chỉ biết hát, biết múa, biết diễn, mà còn phải tự tay vẽ gương mặt của chính mình trước khi bước ra sân khấu. Đó không đơn thuần là tô điểm, mà là cách họ "thổi hồn" vào nhân vật, từ màu sắc, đường nét đến bố cục đều phải đúng với quy ước truyền thống, đồng thời thể hiện được cá tính, số phận và tầng lớp xã hội của vai diễn.

Trên sân khấu, vai diễn của nghệ sĩ được tỏa sáng nhiều nhờ sự hóa trang tài tình của nhân vật. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Mỗi kiểu mặt - đỏ, đen, rằn, dữ hay hiền - đều gợi lên tính cách. Khi kết hợp với lời thoại, động tác và phục trang, nhân vật mới thật sự sống trọn trên sân khấu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Hóa trang trong nghệ thuật Tuồng là một quá trình cực kỳ công phu, không chỉ để làm đẹp mà còn nhằm "khắc họa" tính cách, địa vị và đạo đức của nhân vật ngay khi họ vừa bước ra sân khấu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Diễn viên hóa trang khuôn mặt tùy theo tính cách vai diễn của mình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Những gương mặt hoá trang cầu kỳ tạo nên sức hút của Tuồng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN