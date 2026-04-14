"Vẽ mặt" - hồn cốt của nghệ thuật Tuồng

Trong nghệ thuật Tuồng (hay hát bội), hóa trang (hay "vẽ mặt") giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khán giả có thể "đọc" tính cách nhân vật ngay từ cái nhìn đầu tiên về gương mặt được hoá trang của diễn viên.
Người nghệ sĩ Tuồng không chỉ biết hát, biết múa, biết diễn, mà còn phải tự tay vẽ gương mặt của chính mình trước khi bước ra sân khấu. Đó không đơn thuần là tô điểm, mà là cách họ "thổi hồn" vào nhân vật, từ màu sắc, đường nét đến bố cục đều phải đúng với quy ước truyền thống, đồng thời thể hiện được cá tính, số phận và tầng lớp xã hội của vai diễn.
Trên sân khấu, vai diễn của nghệ sĩ được tỏa sáng nhiều nhờ sự hóa trang tài tình của nhân vật. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Mỗi kiểu mặt - đỏ, đen, rằn, dữ hay hiền - đều gợi lên tính cách. Khi kết hợp với lời thoại, động tác và phục trang, nhân vật mới thật sự sống trọn trên sân khấu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Hóa trang trong nghệ thuật Tuồng là một quá trình cực kỳ công phu, không chỉ để làm đẹp mà còn nhằm "khắc họa" tính cách, địa vị và đạo đức của nhân vật ngay khi họ vừa bước ra sân khấu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Diễn viên hóa trang khuôn mặt tùy theo tính cách vai diễn của mình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Những gương mặt hoá trang cầu kỳ tạo nên sức hút của Tuồng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Tạo hình tướng Cao Hoài Đức trong vở Tuồng "Nữ tướng Đào Tam Xuân". Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
