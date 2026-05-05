Khi đá kể chuyện: Hành trình biến vô tri thành nghệ thuật

Trong nghệ thuật tạo hình, đá không phải chất liệu mới. Tuy nhiên, chính sự sần sùi, góc cạnh và hình dáng tự nhiên của đá lại đặt ra những thách thức không nhỏ cho người cầm cọ. Với Đào Tiến, đó không phải là rào cản, mà là nguồn cảm hứng đặc biệt. Dưới bàn tay của anh, những phiến đá vô tri bỗng trở nên sống động, mang theo hơi thở của đời sống. Mỗi tác phẩm không chỉ là một bức tranh, mà còn là một câu chuyện, một thông điệp, một lát cắt tâm hồn.

Chia sẻ về hành trình sáng tác, Đại tá, hoạ sĩ, nhạc sĩ Đào Tiến cho biết anh luôn mong muốn "thể hiện được một sức sống vươn lên mạnh mẽ từ những phiến đá - thứ mà nhiều người nghĩ là vô tri vô giác". Bằng cảm nhận cá nhân và ngôn ngữ hội họa, anh tìm cách "đánh thức" những bề mặt tưởng như im lìm ấy, biến chúng thành phương tiện chuyển tải tinh thần sống và cảm xúc.

Ở góc nhìn của đồng nghiệp, hoạ sĩ Đào Thành Duy cho rằng, tranh đá của Đào Tiến bắt nguồn từ một tình yêu lớn dành cho thiên nhiên và con người. "Anh tận dụng chính những gì tự nhiên ban tặng, rồi lại trả nó về với thiên nhiên trong một hình hài khác. Đó là một cách sáng tạo rất bản năng, rất 'chơi' nhưng cũng rất sâu sắc", anh nhận xét.

Vẽ trên đá chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Bề mặt gồ ghề, hình khối bất định khiến mỗi nét cọ đều phải tính toán kỹ lưỡng. Nhưng cũng chính từ những giới hạn ấy, giá trị độc bản của tranh đá được hình thành. Đào Tiến đã dành nhiều thời gian thử nghiệm, tích lũy kinh nghiệm để chinh phục chất liệu khó này, từ đó tạo nên những tác phẩm vừa tinh tế vừa giàu chiều sâu cảm xúc.

Không chỉ giới chuyên môn, người thưởng lãm cũng tìm thấy ở tranh đá của Đào Tiến những trải nghiệm thị giác khác biệt. Ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ, "để cảm nhận trọn vẹn một bức tranh đá, người xem không nên chỉ nhìn trực diện như tranh thông thường, mà cần quan sát từ nhiều góc độ để thấy được độ gồ ghề, nổi khối - yếu tố tạo nên chiều sâu và sức hấp dẫn riêng".

Trong khi đó, anh Ngô Sĩ Hiệp cho rằng mỗi viên đá mang một hình sắc riêng, và chính điều đó tạo nên sự độc bản tuyệt đối cho từng tác phẩm. "Từ những góc tối, những chi tiết tưởng như thô ráp, anh Tiến đã tạo nên những bức tranh thiên nhiên rất sinh động và thú vị", anh nhận xét.

Có thể nói, tranh đá của Đào Tiến chạm tới trái tim người xem không chỉ bởi chất liệu lạ hay kỹ thuật vững vàng, mà còn bởi nguồn cảm xúc chân thành và tình yêu sâu nặng với quê hương, đất nước. Với anh, sáng tác - dù là thơ, nhạc hay hội họa, không đơn thuần là đam mê, mà còn là cách để sống, để cân bằng và hoàn thiện chính mình.

Và từ những phiến đá gập ghềnh, xù xì, người nghệ sĩ ấy đã kiến tạo nên một thế giới nghệ thuật đầy sức sống. Ở đó, mỗi tác phẩm mang một dấu ấn riêng, một vẻ đẹp riêng - và hơn hết, là hình ảnh của một tâm hồn không ngừng kiếm tìm, dấn thân và sáng tạo.