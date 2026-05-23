Khai mạc Pavilion “Dong Buồm”, vinh danh những xu hướng kiến trúc Việt đương đại

Khai mạc Pavilion “Dong Buồm”, vinh danh những xu hướng kiến trúc Việt đương đạiNgày 22/5, tại Bảo tàng Hà Nội, lễ khai mạc Pavilion “Dong Buồm” và trao giải Top 10 Awards 2025 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo kiến trúc sư, nhà thiết kế và giới chuyên môn. Sự kiện đánh dấu hành trình tuyển chọn 30 công trình tiêu biểu từ 363 đồ án kiến trúc, nội thất và công trình xanh trên cả nước.
Được khởi xướng từ năm 2018 bởi KIENVIET MEDIA, Top 10 Awards dần khẳng định uy tín chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc – nội thất Việt Nam. Mùa giải năm nay tiếp tục tập trung vào ba hạng mục chính gồm Top 10 Houses, Top 10 Interior Designs và Top 10 Green Projects, phản ánh những xu hướng nổi bật của kiến trúc đương đại theo hướng sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc.
Đáng chú ý, Ban tổ chức cũng công bố kế hoạch mở rộng giải thưởng từ năm 2026 với hai hạng mục mới: Top 10 Social Housing và Top 10 C-Solutions. Việc bổ sung các hạng mục này cho thấy nỗ lực bắt nhịp với những vấn đề thời sự của ngành kiến trúc hiện nay như phát triển nhà ở cho cộng đồng, ứng dụng công nghệ mới và tìm kiếm giải pháp vật liệu bền vững.
Theo KTS. Vương Đạo Hoàng, Trưởng Ban tổ chức Top 10 Awards, giải thưởng hướng tới vai trò như một “bộ lọc chất lượng cao” của ngành, nhằm ghi nhận những công trình tiêu biểu về nhà ở, nội thất và kiến trúc xanh, qua đó góp phần định hình xu thế phát triển bền vững cho kiến trúc Việt Nam.
Điểm nhấn của sự kiện năm nay là Pavilion “Dong Buồm” do Dplus Vietnam thiết kế. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng cánh buồm no gió, tượng trưng cho tinh thần vươn ra biển lớn của kiến trúc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, đồng thời vẫn gìn giữ giá trị văn hóa bản địa.
Không gian triển lãm được tổ chức theo cấu trúc hướng tâm với “Lõi Di sản” ở trung tâm, từ đó lan tỏa ba giá trị cốt lõi của Top 10 Awards gồm: Bản địa – Đổi mới – Nhân văn. Hệ kết cấu tre đan cùng các lớp “cánh buồm” được tạo hình như những đường đồ thị phát triển, gợi mở tinh thần chuyển động và khát vọng sáng tạo của kiến trúc Việt hôm nay.
Đại diện nhóm thiết kế, KTS. Phương Đoàn cho biết Pavilion không chỉ là không gian trưng bày mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng thị giác cho hành trình phát triển của kiến trúc Việt Nam đương đại. Từ vật liệu tre đan đến trải nghiệm không gian mở, mọi yếu tố đều hướng tới việc đưa kiến trúc đến gần hơn với công chúng bằng cảm xúc tự nhiên và gần gũi.
Trước đêm vinh danh, Hội đồng giám khảo gồm nhiều chuyên gia đầu ngành đã thực hiện quy trình chấm chọn độc lập qua hai vòng đánh giá nghiêm ngặt trên thang điểm 100. Toàn bộ dữ liệu chuyên môn được trực quan hóa bằng biểu đồ Radar nhằm tăng tính minh bạch và giúp công chúng nhận diện rõ hơn thế mạnh của từng công trình.
Ở hạng mục Top 10 Houses 2025, nhiều công trình nổi bật được xướng tên như MÔ He’ritage Villa, Ramp Around House, Nhà Vườn Điều hay Casa Blanca Garden. Theo KTS. Hoàng Thúc Hào, Trưởng Ban giám khảo hạng mục này, các công trình năm nay không chỉ giải quyết tốt bài toán công năng và bối cảnh mà còn cho thấy sự gắn kết sâu sắc giữa không gian sống với cảm xúc con người.
Trong khi đó, hạng mục Top 10 Interior Designs 2025 ghi nhận sự đa dạng về phong cách và loại hình thiết kế với các công trình như Công Audio – Gallery, Galaxy CineX Hanoi Centre Cinema hay The 75 Percent Coffee. ThS. KTS. Nguyễn Thu Phong nhận định các tác phẩm năm nay cho thấy bước tiến rõ nét về năng lực sáng tạo của ngành nội thất Việt Nam.
Ở lĩnh vực kiến trúc xanh, Top 10 Green Projects 2025 vinh danh nhiều công trình chú trọng tính bền vững và đa dạng sinh học như Namia River Retreat, The Jungle hay SUN Village Phú Yên. Theo ThS. Douglas Lee Snyder, các kiến trúc sư Việt đang ngày càng quan tâm hơn tới việc sử dụng thực vật bản địa, vật liệu tái chế và giải pháp thân thiện môi trường trong thiết kế.
Không chỉ dừng ở một giải thưởng thường niên, Top 10 Awards 2025 tiếp tục khẳng định vai trò như nền tảng kết nối chuyên môn, nơi những ý tưởng tiên phong và giá trị bản địa được lan tỏa rộng rãi tới cộng đồng. Thông qua Pavilion “Dong Buồm” cùng không gian triển lãm mở, chương trình kỳ vọng đưa kiến trúc đến gần hơn với đời sống, đồng thời tạo động lực để thế hệ kiến trúc sư Việt tiếp tục hội nhập và khẳng định dấu ấn trên bản đồ sáng tạo quốc tế.
Thực hiện: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam