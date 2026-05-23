Khai mạc Pavilion “Dong Buồm”, vinh danh những xu hướng kiến trúc Việt đương đại

Lễ khai mạc Pavilion “Dong buồm” và trao giải Top 10 Awards 2025 được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Được khởi xướng từ năm 2018 bởi KIENVIET MEDIA, Top 10 Awards dần khẳng định uy tín chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc – nội thất Việt Nam. Mùa giải năm nay tiếp tục tập trung vào ba hạng mục chính gồm Top 10 Houses, Top 10 Interior Designs và Top 10 Green Projects, phản ánh những xu hướng nổi bật của kiến trúc đương đại theo hướng sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc.

Đáng chú ý, Ban tổ chức cũng công bố kế hoạch mở rộng giải thưởng từ năm 2026 với hai hạng mục mới: Top 10 Social Housing và Top 10 C-Solutions. Việc bổ sung các hạng mục này cho thấy nỗ lực bắt nhịp với những vấn đề thời sự của ngành kiến trúc hiện nay như phát triển nhà ở cho cộng đồng, ứng dụng công nghệ mới và tìm kiếm giải pháp vật liệu bền vững.

Theo KTS. Vương Đạo Hoàng, Trưởng Ban tổ chức Top 10 Awards, giải thưởng hướng tới vai trò như một “bộ lọc chất lượng cao” của ngành, nhằm ghi nhận những công trình tiêu biểu về nhà ở, nội thất và kiến trúc xanh, qua đó góp phần định hình xu thế phát triển bền vững cho kiến trúc Việt Nam.