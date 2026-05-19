Quỳnh Thơm và một hành trình đi tìm "Sắc quê"

19/05/2026

Sinh năm 1971, tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) - vùng đất trung du giàu truyền thống văn hóa - Quỳnh Thơm sớm bộc lộ năng khiếu hội họa và theo đuổi con đường đào tạo bài bản tại các cơ sở mỹ thuật chuyên nghiệp, trong đó có Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tuy nhiên, cũng như nhiều nghệ sĩ khác, ông từng trải qua một giai đoạn dài làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa để mưu sinh và tích lũy kinh nghiệm. Quãng thời gian này giúp ông rèn luyện tư duy tạo hình, khả năng xử lý bố cục, màu sắc, đặt nền tảng quan trọng cho sáng tác sau này.

Họa sĩ Quỳnh Thơm (phải) cùng họa sĩ Lương Xuân Đoàn (Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam).

Bước ngoặt đến vào năm 2021, khi Quỳnh Thơm quyết định quay lại nghề một cách nghiêm túc, bài bản. Sự trở lại ấy diễn ra âm thầm nhưng cũng đầy kiên định, đánh dấu bằng việc tác giả liên tiếp tổ chức triển lãm cá nhân với chủ đề xuyên suốt Sắc quê. Chuỗi sự kiện nhanh chóng thu hút công chúng Thủ đô Hà Nội nhờ cách tiếp cận gần gũi, giàu cảm xúc và đậm chất Việt Nam trong từng tác phẩm.

Điểm nổi bật trong tranh Quỳnh Thơm là sự tập trung nhất quán vào đề tài phong cảnh làng quê và đời sống nông thôn. Không còn là tả thực đơn giản, những cánh đồng lúa, lũy tre, ao sen, mái nhà, bụi tre, triền núi của họa sĩ… trở thành kết tinh của ký ức và cảm xúc. Mỗi tác phẩm ấy là một lát cắt đời sống, ở đó thiên nhiên và con người cùng hòa quyện làm một.

Về ngôn ngữ tạo hình, họa sĩ sử dụng bảng màu tươi sáng, rực rỡ, không chói gắt, tạo cảm giác trong trẻo, lạc quan. Bút pháp khoáng đạt, thiên về biểu cảm, đôi khi giản lược chi tiết để nhấn mạnh nhịp điệu tổng thể của không gian. Cách xử lý này đã tạo nên dấu ấn riêng, một "sắc quê" không hoài cổ, lạc lõng mà hiện đại, tràn đầy sức sống.

Ngoài chất liệu sơn acrylic quen thuộc, họa sĩ còn thử nghiệm với mực nho và ký họa, mở rộng biên độ biểu đạt cho một đề tài tưởng đã cũ. Những tìm tòi chứng tỏ cố gắng của Quỳnh Thơm trong việc làm mới bản thân, tránh rơi vào lối mòn khi phải sáng tác liên tục. Dù vậy, mạch cảm hứng chủ đạo vẫn là hướng về quê hương, nguồn cội.

Một khía cạnh đáng chú ý khác ở Quỳnh Thơm là nhịp độ sáng tác và tổ chức triển lãm dày đặc trong thời gian ngắn. Với việc đều đặn ra mắt Sắc quê, họa sĩ cho thấy sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật cũng như khát vọng duy trì sự kết nối với người yêu hội họa. Mỗi triển lãm là một bước tiến, một sự tích lũy cả về số lượng lẫn chất lượng tác phẩm, đưa nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng.

Giới chuyên môn nhận định, tranh Quỳnh Thơm dễ tiếp cận người xem nhờ đề tài gần gũi và ngôn ngữ tạo hình rõ ràng. Tuy nhiên, ẩn sau sự "dễ xem" ấy là một quá trình chắt lọc cảm xúc và trải nghiệm sống, để tác phẩm không rơi vào sự minh họa giản đơn, đồng thời giữ được chiều sâu trữ tình; từ đó, khẳng định giá trị của những gì gần gũi, thân thuộc, bền vững trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Chuỗi triển lãm Sắc quê cũng vì thế đã vượt lên giới hạn thưởng lãm thông thường, trở thành cách để tác giả kể chuyện bằng ngôn ngữ tạo hình. Đó là những câu chuyện về ký ức, về nơi chốn thân thuộc, vùng nông thôn xa xôi nào đó hay những bình dị đời thường. Tất cả như một sự đánh thức nhẹ nhàng, khơi dậy những miền quê tưởng chừng xa vời trong cuộc sống hiện đại.

Tình yêu quê hương, văn hóa dân tộc vốn không phải là đề tài xa lạ trong nghệ thuật, nhưng khi được thể hiện bằng sự chân thành, mộc mạc, tác phẩm vẫn luôn tạo khác biệt, chạm tới cảm xúc người xem. Họa sĩ chia sẻ: "Tôi khởi đầu ngày mới bằng việc thức dậy từ 4h sáng, khi không gian còn tĩnh lặng và trong trẻo. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy tâm trí mình nhẹ nhõm, không bị xao động bởi nhịp sống thường nhật".

"Trong trạng thái ấy, cảm xúc đến rất tự nhiên, đường nét cũng vì thế mà trôi chảy hơn. Tôi vẽ nhanh, nhưng không vội, mọi thứ như "hòa" một cách trọn vẹn. Thói quen này giúp tôi duy trì kỷ luật sáng tác và nuôi dưỡng niềm vui thuần khiết với hội họa mỗi ngày" - anh nói thêm.

Cố họa sĩ Hoàng Nghĩa Hiệp, nguyên Phó Trưởng khoa Đồ họa, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, đánh giá cao hành trình sáng tạo của họa sĩ Quỳnh Thơm. Theo ông, Quỳnh Thơm là một trường hợp nổi bật bởi sự kiên trì trong lao động nghệ thuật và ý thức rõ ràng trong việc xây dựng ngôn ngữ tạo hình độc đáo. Tác giả chú trọng truyền tải cảm xúc với màu sắc giàu năng lượng, bố cục giàu nhịp điệu. Việc kiên trì khai thác đề tài quê hương chứng tỏ định hướng sáng tác rõ ràng và nỗ lực hình thành "thương hiệu" cá nhân.

Họa sĩ Hoàng Nghĩa Hiệp cũng nhấn mạnh, nền tảng thực hành đồ họa giữ vai trò thiết yếu trong quá trình xây dựng ngôn ngữ tạo hình, giúp Quỳnh Thơm rèn luyện tư duy bố cục chặt chẽ, khả năng tiết chế chi tiết và làm chủ mảng màu một cách hiệu quả. Hình khối được tổ chức mạch lạc, giàu nhịp điệu song vẫn giữ được sự phóng khoáng cần thiết. Bên cạnh đó, kinh nghiệm đồ họa còn giúp tác giả hình thành ý thức về tính thị giác và khả năng truyền tải thông điệp nhanh, rõ. Đây là cơ sở quan trọng để Quỳnh Thơm phát huy năng lực biểu đạt khi chuyển sang sáng tác.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn cho rằng: "Quỳnh Thơm không chạy theo thị hiếu hay trào lưu mà đi con đường riêng, lặng lẽ, tử tế. Anh chọn vẽ quê hương bằng tấm lòng, điều đó quý giá biết bao trong đời sống nghệ thuật hôm nay".

Trong đa dạng các xu hướng nghệ thuật hiện đại, họa sĩ Quỳnh Thơm đã tạo được bản sắc riêng nhờ sự dung dị, chất trữ tình sâu lắng, nhất quán trong cảm hứng sáng tác. Với niềm đam mê hội họa, tinh thần lao động nghiêm túc và nỗ lực không ngừng, chặng đường nghệ thuật sắp tới của ông chắc chắn sẽ còn nhiều hứa hẹn, mang đến những bất ngờ thú vị cho công chúng.

Tiếp tục mạch chủ đề Sắc quê, ngày 20/5 tới, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), họa sĩ Quỳnh Thơm sẽ giới thiệu triển lãm Sắc quê 11 nhưng quy mô lớn hơn với khoảng 60 tác phẩm mới nhất. Sự kiện sẽ là dấu mốc quan trọng, tổng kết chặng đường 2 năm họa sĩ ra mắt công chúng, đồng thời đánh dấu bước chuyển tiếp trong hành trình sáng tác với nhiều kỳ vọng đột phá.