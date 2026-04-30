Show diễn ONCE - Đỉnh cao nghệ thuật thực cảnh tại “vũ trụ giải trí” Phú Quốc

30/04/2026

Giữa không gian biển trời khoáng đạt của đảo ngọc Phú Quốc, nơi thiên nhiên nguyên sơ hòa quyện cùng những công trình giải trí hiện đại, show diễn thực cảnh đa phương tiện ONCE đã trở thành một dấu ấn nghệ thuật đặc biệt, góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến không chỉ của nghỉ dưỡng mà còn của những trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật đẳng cấp quốc tế.

Bên cạnh vẻ đẹp của biển xanh, cát trắng và nắng vàng, Phú Quốc hôm nay còn hấp dẫn du khách bởi những công trình giải trí quy mô lớn, trong đó nổi bật là VinWonders Phú Quốc - công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam và được ví như một “vũ trụ giải trí” của đảo ngọc. Nằm trong quần thể Phú Quốc United Center, VinWonders rộng gần 50 ha với 6 phân khu và 12 chủ đề lấy cảm hứng từ các nền văn minh nổi tiếng, những huyền thoại và thế giới cổ tích khắp năm châu.

Quảng trường Phượng Hoàng Lửa rực rỡ về đêm, nơi công nghệ 3D mapping biến mặt tiền tòa lâu đài thành sân khấu chính của show diễn ONCE. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Chính trong không gian ấy, show diễn thực cảnh ONCE xuất hiện như một mảnh ghép hoàn hảo, nơi nghệ thuật trình diễn thăng hoa giữa kiến trúc giải trí hiện đại. Được dàn dựng tại quảng trường Phượng Hoàng Lửa, ONCE không đơn thuần là một chương trình biểu diễn giải trí mà là một tác phẩm nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn, nơi công nghệ sân khấu hiện đại gặp gỡ ngôn ngữ kể chuyện huyền thoại phương Đông.

Với sự đầu tư công phu về sân khấu nước, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh vòm, lửa, khói, mapping 3D cùng sự tham gia của hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp, ONCE mở ra cho khán giả một thế giới huyền ảo đầy mê hoặc. Không gian biểu diễn ngoài trời với quy mô hoành tráng càng làm tăng tính thực cảnh cho chương trình. Bầu trời đêm Phú Quốc trở thành mái vòm tự nhiên, mặt nước phản chiếu ánh sáng như một sân khấu thứ hai, còn những hiệu ứng lửa bùng lên giữa màn đêm tạo nên cảm xúc thị giác mạnh mẽ hiếm có.

Sự kết hợp mãn nhãn giữa nhạc nước, ánh sáng và công nghệ 3D mapping trên nền lâu đài cổ tích tại VinWonders Phú Quốc. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Câu chuyện của ONCE xoay quanh cuộc chiến giữa thiện và ác, lấy hình tượng phượng hoàng lửa làm biểu tượng trung tâm. Đây không chỉ là một hình tượng thị giác rực rỡ mà còn mang chiều sâu biểu tượng của sự tái sinh, sức mạnh và khát vọng vươn lên. Phượng hoàng lửa đối đầu với thế lực bóng tối trong một không gian sân khấu khổng lồ, nơi mỗi chuyển động của diễn viên, mỗi lớp ánh sáng và âm thanh đều được tính toán như những nét cọ trong một bức tranh sống động.

Điểm đặc sắc của ONCE nằm ở khả năng kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn truyền thống với kỹ thuật sân khấu đương đại. Những màn múa tập thể giàu tiết tấu, ngôn ngữ hình thể mạnh mẽ cùng cách dàn dựng theo phong cách điện ảnh đã tạo nên cảm giác choáng ngợp cho người xem. Khán giả không chỉ “xem” mà thực sự được “bước vào” thế giới của câu chuyện, trở thành một phần của hành trình nghệ thuật ấy.

Sân khấu thực cảnh hoành tráng với mái vòm tự nhiên là bầu trời đêm Phú Quốc, nơi ánh sáng, nước và hiệu ứng đặc biệt hòa quyện. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Quảng trường Phượng Hoàng Lửa không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là trung tâm của cảm xúc, nơi ánh sáng, âm nhạc, nước và lửa cùng hòa quyện để tạo nên những đêm nghệ thuật mãn nhãn. Sự kết hợp giữa kiến trúc giải trí hiện đại và nghệ thuật trình diễn đỉnh cao đã biến VinWonders Phú Quốc trở thành một điểm đến mà mỗi trải nghiệm đều mang tính trình diễn, mỗi bước chân đều như bước vào một thế giới điện ảnh sống động.

Màn trình diễn thực cảnh ONCE kết hợp ánh sáng, nước và lửa, tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ giữa đêm đảo Ngọc. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh du lịch ngày càng gắn với nhu cầu thưởng thức văn hóa chất lượng cao, ONCE là minh chứng rõ nét cho xu hướng phát triển du lịch gắn với công nghiệp sáng tạo. Show diễn không chỉ nâng tầm trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần định vị Phú Quốc như một trung tâm giải trí mới của khu vực, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ kết nối con người với điểm đến.

Tòa lâu đài cổ tích tại VinWonders Phú Quốc bừng sáng trong show diễn thực cảnh ONCE, trở thành sân khấu trung tâm cho những câu chuyện huyền thoại giữa không gian đêm đảo Ngọc. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

VinWonders Phú Quốc cũng cho thấy một hướng đi mới của du lịch Việt Nam: lấy công nghiệp sáng tạo làm động lực phát triển, lấy trải nghiệm văn hóa làm giá trị cốt lõi. Và ONCE chính là minh chứng sống động nhất cho điều đó - một tác phẩm nghệ thuật thực cảnh được sinh ra từ chính “vũ trụ giải trí” ấy, nơi mỗi đêm diễn đều trở thành một ký ức khó quên đối với du khách khi đến với đảo ngọc.

Pháo hoa nghệ thuật bừng sáng trên bầu trời đêm, khép lại hành trình khám phá thế giới thần thoại tại VinWonders Phú Quốc. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

ONCE vì thế không chỉ là một show diễn triệu đô, mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật: khi công nghệ, sáng tạo và cảm xúc gặp nhau, sân khấu sẽ không còn giới hạn, và mỗi đêm diễn sẽ là một lần khán giả được sống trong thế giới của những giấc mơ./.