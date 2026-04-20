Đưa di sản Đờn ca tài tử trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Gắn kết di sản với du lịch – hướng đi chiến lược

Thành viên câu lạc bộ đờn ca tài tử thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh trình diễn tiết mục tân cổ truyền thống cách mạng tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Trần Anh Minh, Đờn ca tài tử không chỉ là không gian sinh hoạt nghệ thuật mà còn là nơi kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ tiếng đàn kìm trầm mặc, tiếng đàn tranh réo rắt đến giọng ca vọng cổ sâu lắng, tất cả hòa quyện thành “bản giao hưởng hồn quê”, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần và khơi dậy niềm tự hào trong văn hóa trong cộng đồng.

Trong dòng chảy của lịch sử, Tây Ninh là một trong những địa phương có vai trò quan trọng trong tiến trình hình thành và phát triển của Đờn ca tài tử Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX. Từ những lớp truyền dạy ban đầu, nghệ thuật này đã lan tỏa, bén rễ và phát triển, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Hiện nay, các câu lạc bộ Đờn ca tài tử tại Tây Ninh đang đóng vai trò như những “hạt nhân” trong công tác bảo tồn loại hình nghệ thuật này. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, dù mới thành lập từ tháng 5/2025 với 16 thành viên, câu lạc bộ đã duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tạo môi trường giao lưu và giữ lửa đam mê cho những người yêu nghệ thuật.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức. Nguồn kinh phí hoạt động còn hạn chế, lực lượng kế thừa mỏng và thiếu các chương trình đào tạo bài bản. Soạn giả Đỗ Thành Phương, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, người có hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật Đờn ca tài tử nhận định, để bảo tồn Đờn ca tài tử cần có sự đầu tư bài bản, bao gồm việc xây dựng các trung tâm đào tạo, tổ chức các cuộc thi thường niên và tạo sân chơi để phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Thực tế cho thấy, việc thu hút giới trẻ tham gia vẫn là bài toán khó. Trong bối cảnh âm nhạc hiện đại phát triển mạnh, Đờn ca tài tử có xu hướng bị lấn át. Ông Lê Công Thuận, thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh cho rằng, loại hình này đòi hỏi kỹ thuật cao, từ việc học nhịp, học hơi đến luyện giọng, nên khó tiếp cận với lớp trẻ nếu thiếu sự định hướng và hỗ trợ phù hợp.

Lan tỏa giá trị – từ cộng đồng đến thị trường du lịch

Soạn giả Đỗ Thành Phương, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh biểu diễn cổ nhạc tại lớp dạy Đờn ca tài tử phường Tân Ninh.

Trong bối cảnh Tây Ninh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, việc tích hợp Đờn ca tài tử vào các sản phẩm du lịch được xem là hướng đi mang tính chiến lược.

Từ góc nhìn của du khách, việc kết hợp thưởng thức Đờn ca tài tử Nam Bộ trong hành trình tham quan góp phần làm giàu thêm trải nghiệm du lịch tại Tây Ninh. Anh Đặng Tấn Tài, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi trực tiếp trải nghiệm loại hình nghệ thuật này trong không gian văn hóa bản địa, chuyến đi không chỉ dừng lại ở tham quan thắng cảnh mà còn trở nên sâu sắc hơn về mặt cảm xúc.

Theo anh Tài, sự hòa quyện giữa tiếng đàn và giọng ca đã tạo nên những cung bậc cảm xúc rất riêng, mang lại sự lắng đọng hiếm có trong nhịp sống hiện đại. Đánh giá về việc đưa Đờn ca tài tử vào hoạt động du lịch, anh Đặng Tấn Tài cho rằng, đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển du lịch trải nghiệm, khi du khách không chỉ tham quan mà còn có cơ hội tìm hiểu, giao lưu, thậm chí trực tiếp tham gia vào các làn điệu truyền thống, từ đó hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa của người dân Nam Bộ.

Tuy nhiên, để loại hình này thực sự trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, các hoạt động cần được tổ chức bài bản và có tính liên kết cao hơn. “Nếu được xây dựng thành các chương trình trải nghiệm có lịch trình cụ thể, gắn với các điểm đến nổi bật, Đờn ca tài tử sẽ trở thành điểm nhấn rất riêng của du lịch Tây Ninh”.

Các tài tử đờn, tài tử ca, nghệ nhân giao lưu Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất - năm 2026. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Ông Dương Văn Thừa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh khẳng định, du lịch văn hóa sẽ là trụ cột phát triển của địa phương trong thời gian tới, trong đó Đờn ca tài tử đóng vai trò trung tâm. Hiệp hội đang xây dựng các chương trình kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, đưa loại hình nghệ thuật này vào các hoạt động gala, tour trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh Tây Ninh đến du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, theo ông Thừa, một trong những hạn chế hiện nay là các câu lạc bộ còn hoạt động rời rạc, thiếu sự liên kết. Do đó, cần hình thành mạng lưới kết nối, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch có chiều sâu, thay vì các hoạt động riêng lẻ.