Sắc xuân đất nước qua triển lãm ảnh nghệ thuật

Cuộc thi “Ảnh nghệ thuật Mùa Xuân Bính Ngọ 2026” được phát động từ ngày 23/1 đến 29/3/2026. Vượt qua 1.940 tác phẩm của 194 tác giả đến từ 23 tỉnh, thành phố; trong đó có 156 tác giả với 1.850 tác phẩm dự thi hợp lệ, đã có 120 tác phẩm xuất sắc thuộc hai chủ đề “Xuân quê hương” và “Thiên nhiên” (chim, thú, hoa, cá, cây kiểng, côn trùng) được Ban giám khảo chọn trưng bày, triển lãm.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là thời gian phát động sớm, trước Tết Nguyên đán và kéo dài thời gian nhận tác phẩm đến hơn một tháng sau Tết. Theo Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, sự điều chỉnh này đã tạo điều kiện để các tác giả có thêm thời gian sáng tác, ghi lại những khoảnh khắc mùa xuân chân thực, đa dạng trên khắp mọi miền đất nước.

“Chính sự đổi mới về thời gian đã góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống và tình yêu quê hương, đất nước qua góc nhìn nghệ thuật. Bộ ảnh năm nay vì thế mang sức sống rất mới, phản ánh sinh động đời sống, quê hương đất nước trong giai đoạn phát triển mới”, ông Trung nhấn mạnh.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Min, cùng ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh trao giải Nhất chủ đề “Xuân quê hương”.

Từ 120 tác phẩm triển lãm, Ban Giám khảo và Ban Tổ chức đã lựa chọn 22 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, tôn vinh những sáng tạo nghệ thuật nổi bật. Ở chủ đề “Xuân quê hương”, giải Nhất thuộc về tác phẩm "Nhà nhà đón Xuân" của tác giả Hoàng Bích Nhung (TP Hồ Chí Minh).

Ở chủ đề “Thiên nhiên”, giải Nhất được trao cho tác phẩm Tình cha của tác giả Bạch Thị Tố Anh (TP Hồ Chí Minh). Ngoài ra, nhiều tác phẩm ở hai chủ đề cũng được trao giải Nhì, Ba và Khuyến khích, thể hiện sự đa dạng trong đề tài, phong cách và góc nhìn sáng tạo.