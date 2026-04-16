"50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn": Khúc hoài niệm về những miền kí ức
Vừa qua, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm “50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn” là một tập hợp tranh ký họa và lời dẫn cô đọng, đầy cảm xúc về 50 công trình kiến trúc chọn lọc, mang tính biểu tượng nhiều thời kỳ của Hà Nội, Huế và Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.
Triển lãm là những kí sự ghi chép nhanh của 16 họa sĩ với mục đích lưu giữ cảm xúc về những không gian kiến trúc, biểu tượng văn hóa, lịch sử… ở những thành phố mà họ đã đi qua. Điều đặc biệt, hầu hết các họa sĩ góp tranh trong triển lãm là kiến trúc sư, nên cách thể hiện các công trình không chỉ mang tính đặc tả bản thân công trình, mà còn là những khảo tả về hình thái qua con mắt nhà nghề của “dân kiến trúc”.
Triển lãm “50 Spaces: Hà Nội-Huế-Sài Gòn” như hướng dẫn cho người xem một hành trình văn hóa đặc biệt, giúp công chúng được chiêm ngưỡng, hiểu thêm về cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ Đông Ba, Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, nhà thờ Đức Bà, bưu điện Thành phố…
Kiến trúc sư, họa sĩ Bùi Hoàng Bảo có các tác phẩm trưng bày trong triển lãm chia sẻ: “Chúng tôi chơi chung trong nhóm kí họa di sản, muốn đóng góp vào việc bảo tồn, lưu giữ các kí ức về kiến trúc của đô thị thông qua tranh kí họa các công trình di sản. Trong nhóm luôn diễn ra buổi đi vẽ ngoài trời ở những di sản của đô thị. Triển lãm lần này là một phần trong dự án làm sách của kiến trúc sư Nguyễn Tập (Lam Yên là bút danh nhà báo)”.
Tại sự kiện, tác giả Lam Yên cho biết, sau những đợt hỗ trợ người mù trong và sau dịch Covid-19, Quán cơm Nụ Cười 2.000 đồng (Quỹ Từ thiện Bông Sen) vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn, cuộc gọi từ các hội người mù tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhu cầu hỗ trợ còn rất lớn, trong khi khả năng tài chính có hạn, nên không ít lần chỉ biết an ủi, hoặc… đành bất lực. Từ thực tế đó, triển lãm hướng đến việc tạo ra một hình thức kết nối đầy nhân văn, nơi nghệ thuật không chỉ mang lại giá trị thưởng lãm mà còn trở thành một hành động sẻ chia cụ thể.
Không đơn thuần là các tác phẩm nghệ thuật, “50 Spaces: Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh” còn cho thấy cách tiếp cận mới trong việc lưu giữ và kể lại câu chuyện đô thị bằng ngôn ngữ hội họa. Qua đó, dự án góp phần kết nối cộng đồng sáng tạo, nâng cao nhận thức về giá trị kiến trúc - văn hóa, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong đời sống xã hội./.
Bài, ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam