"50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn": Khúc hoài niệm về những miền kí ức

16/04/2026

Vừa qua, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm “50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn” là một tập hợp tranh ký họa và lời dẫn cô đọng, đầy cảm xúc về 50 công trình kiến trúc chọn lọc, mang tính biểu tượng nhiều thời kỳ của Hà Nội, Huế và Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.

Triễn lãm diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Triển lãm là những kí sự ghi chép nhanh của 16 họa sĩ với mục đích lưu giữ cảm xúc về những không gian kiến trúc, biểu tượng văn hóa, lịch sử… ở những thành phố mà họ đã đi qua. Điều đặc biệt, hầu hết các họa sĩ góp tranh trong triển lãm là kiến trúc sư, nên cách thể hiện các công trình không chỉ mang tính đặc tả bản thân công trình, mà còn là những khảo tả về hình thái qua con mắt nhà nghề của “dân kiến trúc”.

Các tác giả chia sẻ quá trình thực hiện triển lãm “50 Spaces: Hà Nội-Huế-Sài Gòn”. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Triển lãm “50 Spaces: Hà Nội-Huế-Sài Gòn” như hướng dẫn cho người xem một hành trình văn hóa đặc biệt, giúp công chúng được chiêm ngưỡng, hiểu thêm về cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ Đông Ba, Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, nhà thờ Đức Bà, bưu điện Thành phố…

Tác phẩm: Ga Huế - Tác giả: Bùi Hoàng Bảo. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam