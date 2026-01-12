Thương hiệu Việt
Sản phẩm OCOP 3 sao Đồng Tháp theo hướng hữu cơ
Từ những loại trái cây của địa phương, cùng với sự khéo léo trong chế biến thực phẩm, từ năm 2024 đến nay, cơ sở sản xuất Duy Minh đã đưa ra thị trường trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận 4 sản phẩm trái cây sấy dẻo đạt chứng nhận OCOP 3 sao là xoài tươi sấy dẻo, cóc non sấy dẻo, chuối sim đen sấy dẻo và bánh sữa chua Hy Lạp.
Nguồn nguyên liệu chuối, cóc non, xoài cát chu được sản xuất theo hướng hữu cơ. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN
Nguồn nguyên liệu của cơ sở Duy Minh được trồng tại các vườn sinh thái, sản xuất theo hướng hữu cơ. Quy trình chế biến và đóng gói tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và đang trong quá trình tiến tới OCOP 4 sao./.