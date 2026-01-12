Sản phẩm OCOP 3 sao Đồng Tháp theo hướng hữu cơ

Từ những loại trái cây của địa phương, từ năm 2024 đến nay, cơ sở sản xuất Duy Minh, tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra thị trường trong nước một số sản phẩm trái cây sấy dẻo đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Từ những loại trái cây của địa phương, cùng với sự khéo léo trong chế biến thực phẩm, từ năm 2024 đến nay, cơ sở sản xuất Duy Minh đã đưa ra thị trường trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận 4 sản phẩm trái cây sấy dẻo đạt chứng nhận OCOP 3 sao là xoài tươi sấy dẻo, cóc non sấy dẻo, chuối sim đen sấy dẻo và bánh sữa chua Hy Lạp.

Quy trình chế biến và đóng gói của cơ sở Duy Minh tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Nguồn nguyên liệu chuối, cóc non, xoài cát chu được sản xuất theo hướng hữu cơ. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN Sản phẩm cóc non sấy dẻo phải đợi 3 ngày mới tạo ra được 1 mẻ với 100 kg cóc hữu cơ. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

4 dòng sản phẩm đạt OCOP 3 sao của cơ sở Duy Minh. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Nguồn nguyên liệu của cơ sở Duy Minh được trồng tại các vườn sinh thái, sản xuất theo hướng hữu cơ. Quy trình chế biến và đóng gói tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và đang trong quá trình tiến tới OCOP 4 sao./.