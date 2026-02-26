Vinacoco - Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất thạch dừa

Từ nguồn nước dừa tươi của vùng Bến Tre, Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), Vinacoco đã phát triển sản phẩm thạch dừa xuất khẩu tới 27 quốc gia, từng bước đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hành trình ấy là sự kết hợp giữa nguyên liệu bản địa, công nghệ hiện đại và chiến lược phát triển bền vững.



Thành lập năm 2016, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (Vinacoco) - thành viên GC Food Group – định hướng nâng cao giá trị cây dừa thông qua ba trụ cột: chất lượng, công nghệ và liên kết vùng nguyên liệu. Theo ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch Hội đồng quản trị GC Food Group, ý tưởng hình thành Vinacoco bắt nguồn từ mong muốn “biến nguồn nước dừa dồi dào của Việt Nam thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thay vì để bị bỏ phí”. Từ tư duy đó, thạch dừa được lựa chọn như một giải pháp chế biến sâu, gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.

Nhà máy tại Khu công nghiệp Hố Nai (Đồng Nai) hiện là cơ sở sản xuất thạch dừa lớn nhất Việt Nam với công suất 15.000 tấn/năm. Dây chuyền gồm 17 công đoạn khép kín, từ thu mua nước dừa tươi, lên men bằng vi khuẩn đến tiệt trùng và đóng gói.

Điểm nhấn công nghệ là hệ thống Aseptic UHT (Ultra High Temperature) - công nghệ tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn, giúp giữ nguyên hương vị tự nhiên và cấu trúc giòn dai đặc trưng của thạch dừa mà không cần sử dụng chất bảo quản nhân tạo. Ông Lê Trí Thông, Giám đốc điều hành Nhà máy Vinacoco, cho biết: “Công nghệ chỉ là một phần, điều quan trọng là tinh thần làm ra sản phẩm sạch, minh bạch và vì sức khỏe người tiêu dùng”. Theo ông, thạch dừa là sản phẩm “vô định hình”, chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình lên men cũng có thể làm thay đổi độ giòn và cấu trúc, vì vậy kiểm soát kỹ thuật là yếu tố quyết định bản sắc sản phẩm.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, Vinacoco đẩy mạnh chuyển đổi số. Hệ thống dữ liệu tích hợp trực tiếp vào dây chuyền Aseptic UHT cho phép giám sát các chỉ số vận hành theo thời gian thực; nền tảng No-code và trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát hiện sớm sai lệch kỹ thuật, tối ưu hiệu suất và đảm bảo tính ổn định, điều kiện tiên quyết để đáp ứng các thị trường khó tính.

Về quản trị chất lượng, sản phẩm đạt các chứng nhận quốc tế như: FSSC 22000, HACCP, ISO 22000, Halal và FDA; đồng thời được công nhận OCOP 4 sao, Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2025, cùng các giải thưởng như Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022 và Sao Vàng Đất Việt 2024.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất là nền tảng để duy trì chất lượng dài hạn và xây dựng niềm tin với đối tác quốc tế. Song song đó, mô hình liên kết với hàng trăm hộ nông dân tại Bến Tre tạo đầu ra ổn định, hình thành chuỗi giá trị bền vững từ vùng nguyên liệu đến nhà máy.

Hiện nay, thạch dừa Vinacoco đã có mặt tại nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu. Các dòng sản phẩm đa dạng, từ thạch ăn liền, thạch hương trái cây, thạch nguyên liệu cho F&B… đến dòng “healthy” ít đường, giàu chất xơ, đáp ứng xu hướng tiêu dùng lành mạnh toàn cầu.

Hành trình của Vinacoco cho thấy khi công nghệ, quản trị và tầm nhìn chiến lược hội tụ, nông sản Việt Nam không chỉ dừng ở vai trò nguyên liệu thô mà có thể trở thành sản phẩm chế biến sâu, mang giá trị gia tăng cao và đại diện cho hình ảnh một nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập./.