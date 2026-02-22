Rồng Vàng Hoàng Gia - Tinh hoa xứ Đông vươn biển lớn

Giữa hàng ngàn sản vật của đất nước hình chữ S, bánh đậu xanh Hải Dương từ lâu đã trở thành một biểu tượng tinh túy của vùng đất xứ Đông địa linh nhân kiệt. Tuy nhiên, để đưa một món quà quê dân dã trở thành đại sứ văn hóa mang tầm vóc quốc gia, hội tụ đủ tiêu chuẩn khắt khe của những thị trường văn minh nhất thế giới, đó là một hành trình đặc biệt của thương hiệu Rồng Vàng Hoàng Gia.

Ông Đào Quang Chuyện người sáng lập ra thương hiệu bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia.

Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Năm 2024, một cột mốc quan trọng đã ghi dấu ấn vào lịch sử làng nghề truyền thống Hải Dương, đó là sản phẩm bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia chính thức được Chính phủ công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Trong hệ thống phân hạng "Mỗi xã một sản phẩm", 5 sao là thứ hạng cao nhất, dành cho những sản phẩm không chỉ có chất lượng vượt trội mà còn có khả năng cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ. Rồng Vàng Hoàng Gia tự hào là thương hiệu bánh đậu xanh duy nhất trên toàn quốc tính đến thời điểm hiện tại đạt được chứng nhận danh giá này.



Sự thành công này không đến từ ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ tư duy quản trị chuẩn mực và tinh thần dấn thân của người sáng lập – ông Đào Quang Chuyện. Câu chuyện về một vị Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định rời bỏ "ngai vàng pháp đình" ở tuổi 38 để về làm bánh đậu xanh đã trở thành một giai thoại truyền cảm hứng trong giới doanh nhân. Với số vốn khởi nghiệp ít ỏi và tâm thế "tay không bắt giặc", ông Chuyện đã mang sự tỉ mỉ, công tâm và logic của một người làm luật vào từng phong bánh.

Nguyên liệu đậu xanh được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Các hạt đậu xanh được lựa chọn kĩ càng càng và rang ở nhiệt độ cao tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Dưới sự điều hành của ông, Rồng Vàng Hoàng Gia đã thực hiện một cuộc cách mạng về tiêu chuẩn chất lượng. Doanh nghiệp đã tiên phong áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 và tiêu chuẩn HACCP. Mọi khâu sản xuất từ tuyển chọn nguyên liệu đến đóng gói đều được kiểm soát nghiêm ngặt bằng công nghệ tiên tiến.

Các quy định về kỹ thuật được công nhân thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam Điểm yếu chí tử của bánh đậu xanh truyền thống là thời hạn sử dụng ngắn (dưới 10 ngày). Bằng việc cải tiến quy trình rang đỗ ở nhiệt độ cực cao (trên 1.000 độ C) và kỹ thuật phối trộn hiện đại, Rồng Vàng Hoàng Gia đã nâng thời hạn bảo quản lên tới 9 tháng mà hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản hóa học. Đây chính là "chìa khóa" mở ra cánh cửa xuất khẩu ra toàn cầu. Thấu hiểu xu hướng tiêu dùng hiện đại, thương hiệu đã thay thế mỡ động vật bằng dầu thực vật cao cấp và dùng đường gluco thay cho đường kính trắng để tạo vị ngọt thanh, phù hợp cho cả người ăn kiêng và người già.



Dây chuyền đóng gói bánh tự động. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Chứng nhận OCOP 5 sao quốc gia không chỉ là một danh hiệu, mà là lời khẳng định rằng sản phẩm truyền thống Việt Nam hoàn toàn có thể đạt đến những chuẩn mực khắt khe nhất của thời đại công nghiệp nhưng vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt làng nghề .



Nếu chất lượng là "xương sống" thì giá trị văn hóa chính là "linh hồn" giúp Rồng Vàng Hoàng Gia chinh phục trái tim của khách hàng quốc tế. Thương hiệu không chỉ bán một loại bánh, mà đang kể một câu chuyện về di sản dân tộc Việt Nam thông qua từng bao bì và hương vị.



Cội nguồn sức mạnh của thương hiệu nằm ở giai thoại lịch sử về vua Bảo Đại. Theo đó, trong một lần kinh lý qua trấn Hải Dương, sau khi thưởng thức loại bánh đậu xanh thơm ngon được người dân dâng tặng, vua Bảo Đại đã vô cùng ấn tượng và ban sắc lệnh khen ngợi. Đặc biệt, trên sắc lệnh đó có in hình "Rồng Vàng" – biểu tượng cho uy quyền và sự cao quý của Hoàng gia. Cái tên "Rồng Vàng Hoàng Gia" ra đời như một sự kế thừa và nâng tầm vị thế "bánh tiến vua" vào kỷ nguyên mới, biến mỗi phong bánh thành một vật phẩm mang giá trị ngoại giao sâu sắc .

Rất nhiều loại bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia chuẩn vị được ra đời. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Mẫu mã sản phẩm bánh đậu xanh hết sức đa dạng. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Rồng Vàng Hoàng Gia đã rất thành công trong việc "nghệ thuật hóa" bao bì sản phẩm. Khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản hay EU không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi cầm trên tay những hộp bánh mang hình dáng khác nhau như: hình trang trí đồng tiền may mắn và cá chép vàng biểu tượng của sự thăng tiến, thịnh vượng và tài lộc; hình bánh chưng và hoa sen là những sứ giả của sự thuần khiết, thanh cao và nhắc nhớ về nguồn cội văn hóa phương Đông; hộp tre cao cấp tôn vinh vẻ đẹp mộc mạc của các làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn bền vững, thân thiện với môi trường của thế giới hiện đại.



Thành công rực rỡ nhất minh chứng cho đẳng cấp của Rồng Vàng Hoàng Gia chính là việc thâm nhập và bảo hộ độc quyền thương hiệu thành công tại Nhật Bản. Nhật Bản vốn là quốc gia có những hàng rào kỹ thuật về an toàn thực phẩm ngặt nghèo nhất thế giới. Việc vượt qua các bài kiểm tra gắt gao của phía Nhật là minh chứng cho độ tinh khiết và chất lượng của đậu xanh lòng vàng xứ Đông.

Bao bì sản phẩm bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia được khách hàng tin tưởng chọn lựa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Sản phẩm bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia loại tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Sản phẩm hiện đã có mặt tại hơn 10 quốc gia, từ Hoa Kỳ, EU đến Hàn Quốc, Canada và Trung Quốc. Tại mỗi nơi đi qua, bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia không chỉ hiện diện trong các siêu thị lớn như AEON, Lotte Mart hay WinMart, mà còn xuất hiện trang trọng trong các sự kiện ngoại giao, trở thành món quà tặng ý nghĩa kết nối tình hữu nghị.



Thưởng thức bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia cùng một tách trà sen Tây Hồ đã được nâng tầm thành một nét "Trà đạo" mang đậm bản sắc Việt. Sự kết hợp giữa vị ngọt thanh, bùi mịn của đậu xanh tan chảy trên đầu lưỡi với hương thơm dịu của trà đã tạo nên một trải nghiệm văn hóa tinh tế, làm xiêu lòng cả những khách hàng sành sỏi và khó tính nhất trên trường quốc tế./.

Bài: Hoàng Tuệ Nhi - Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam