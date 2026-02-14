Bệnh viện Mắt Ánh Dương - Điểm sáng trong ứng dụng Al chăm sóc nhãn khoa

14/02/2026

Bệnh viện Mắt Ánh Dương là bệnh viện tư nhân chuyên khoa nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, tiên phong trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe đôi mắt cho người dân.

Bệnh viện được thành lập từ khát vọng của những người làm nghề. Hai sáng lập viên là Tiến sĩ – Bác sĩ Đặng Trần Đạt và Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Huyền Khanh. Tình yêu và niềm đam mê với nghề đã thôi thúc họ xây dựng một bệnh viện tư nhân với ước mơ giản dị: được làm nghề một cách tử tế, mang những kinh nghiệm tích lũy đóng góp cho y tế cộng đồng, đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe thị lực cho người Việt Nam.

Thái độ hòa nhã trong tiếp đón bệnh nhân tại bệnh viện mắt Ánh Dương. Ảnh: Tư liệu Bệnh viện Mắt Ánh Dương

Bệnh nhân xếp hàng chờ đến lượt khám mắt. Ảnh: Tư liệu Bệnh viện Mắt Ánh Dương

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, bác sĩ Phạm Huyền Khanh cho biết, trong thời gian làm việc tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chị có cơ hội đến nhiều quốc gia, tiếp cận nền y học hiện đại cả về y tế công cộng lẫn lâm sàng. Từ đó, chị luôn ấp ủ mong muốn mang những thành tựu y học tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực nhãn khoa về Việt Nam, giúp đội ngũ bác sĩ trong nước có thêm công cụ hỗ trợ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.



Bệnh viện Mắt Ánh Dương bắt đầu đặt nền móng từ năm 2024. Dù phải đối mặt với không ít khó khăn của một bệnh viện tư nhân non trẻ, nhưng tập thể y, bác sĩ nơi đây luôn tâm niệm xây dựng một “mái nhà” mang đến hy vọng mới cho người bệnh trong hành trình chăm sóc và bảo vệ đôi mắt.



Hiện bệnh viện có diện tích hơn 1.500 m², công suất phục vụ tối thiểu 72.000 lượt khám mỗi năm, cung cấp các dịch vụ chính như phẫu thuật khúc xạ (cận, loạn, viễn), phẫu thuật đục thủy tinh thể, dịch kính – võng mạc, glaucoma, tạo hình và thẩm mỹ mắt… Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam ứng dụng công nghệ số trong quản lý và khám, chữa bệnh.

Các bác sĩ tay nghề cao của bệnh viện. Ảnh: Tư liệu Bệnh viện Mắt Ánh Dương

Bệnh viện được đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới như: hệ thống AI chụp cắt lớp võng mạc OCT RS-1 Glauvas (Nhật Bản), máy phẫu thuật khúc xạ Visumax 800 (Zeiss – Đức), Amaris 750 (Schwind – Đức), máy phẫu thuật đục thủy tinh thể Alcon Gold Centurion (Mỹ)… Đặc biệt, Bệnh viện Mắt Ánh Dương là cơ sở y tế tiên phong tại Đông Nam Á sở hữu máy chụp ảnh màu đáy mắt trường siêu rộng Optos California, hỗ trợ chẩn đoán sớm và tiên lượng điều trị chính xác các bệnh lý về mắt. Cùng với đó là hệ thống phòng mổ hiện đại và trung tâm tiệt khuẩn công nghệ cao, bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.



Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Huyền Khanh, Tổng giám đốc bệnh viện cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 57 của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong y tế, thời gian tới, Bệnh viện Mắt Ánh Dương sẽ tiếp tục tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, phát triển các kỹ thuật chuyên môn cao trong nhãn khoa; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử và ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị cũng như quản lý bệnh nhân”.



Đến nay, bệnh viện đã cập nhật và làm chủ nhiều thành tựu về vi phẫu, ghép giác mạc, phẫu thuật phaco, điều trị võng mạc bằng laser và ứng dụng AI trong điều trị bệnh lý mắt, đạt trình độ tiệm cận quốc tế. Bệnh viện cũng mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức uy tín như Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Phòng chống mù lòa thế giới, Hội Nhãn khoa ASEAN và châu Á – Thái Bình Dương, Hội Nhãn khoa thế giới…

Giới thiệu các dịch vụ khám và điều trị mắt tại Ánh Dương. Ảnh: Tư liệu Bệnh viện Mắt Ánh Dương

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, TS.BS Đặng Trần Đạt đã trực tiếp thực hiện thành công hơn 100.000 ca phẫu thuật nhãn khoa, tham gia nhiều hội đồng khoa học và diễn đàn quốc tế. Sự đóng góp của ông cùng vai trò tiên phong của Bệnh viện Mắt Ánh Dương tiếp tục khẳng định nỗ lực chung trong hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc thị lực cho người Việt. Năm 2025, bệnh viện vinh dự được Hội Nhãn khoa Việt Nam trao Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mù lòa.



“Không ngờ ở tuổi gần 90, tôi lại có thể nhìn rõ gương mặt con cháu và cảnh vật xung quanh đến như vậy…”, bà Phan Ngọc Quỳnh (87 tuổi, Viện Dưỡng lão Diên Hồng) xúc động chia sẻ sau ca phẫu thuật thay thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Ánh Dương.

TS.Bác sĩ Đặng Trần Đạt (ngoài cùng bên trái) đại diện cho Bệnh viện mắt Ánh Dương nhận bằng khen Hội nghị ngành nhãn khoa 2025. Ảnh: Tư liệu Bệnh viện Mắt Ánh Dương

Bệnh viện mắt Ánh Dương đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng. Ảnh: Tư liệu Bệnh viện Mắt Ánh Dương

Mỗi đôi mắt được chữa lành là một minh chứng cho giá trị nhân văn mà bệnh viện mang lại. Với tầm nhìn trở thành một trong những bệnh viện nhãn khoa tư nhân hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2040, Bệnh viện Mắt Ánh Dương đang từng ngày hiện thực hóa sứ mệnh nâng cao thị lực, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng./.

Bài: Vân Trần – Ảnh: Tư liệu Bệnh viện Mắt Ánh Dương