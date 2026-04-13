“Sàn giao dịch du lịch” VITM 2026 thu về hơn 195 tỷ đồng sau 4 ngày hoạt động

VITM 2026 vừa chính thức khép lại 4 ngày hoạt động với kết quả thu hút hơn 90 nghìn lượt khách tham quan, doanh thu bán sản phẩm du lịch trực tiếp tại sự kiện của doanh nghiệp đạt trên 195 tỷ đồng.

Hơn 600 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” (từ 9-12/4) đã khẳng định mục tiêu hoạt động cơ bản của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam là xanh, bền vững - chất lượng - công nghệ hiện đại. Đây cũng chính là tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo báo cáo tổng kết từ ban tổ chức, VITM 2026 đã thu hút trên 90.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm; các đơn vị đạt tổng doanh thu bán sản phẩm du lịch trực tiếp tại hội chợ hơn 195 tỷ đồng. Đặc biệt, khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi đã được cung cấp tới tay người tiêu dùng.

VITM: “Sàn giao dịch du lịch”

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh hội chợ năm nay đã thể hiện rõ phương hướng hoạt động của doanh nghiệp du lịch Việt Nam là phát triển theo trục "xanh, bền vững-chất lượng-công nghệ hiện đại.”

“Đây là định hướng xuyên suốt, phù hợp với yêu cầu tái cấu trúc ngành nhằm tạo ra những giá trị mới cho du lịch nước nhà. Với hơn 600 doanh nghiệp tham gia trưng bày gian hàng đến từ 31 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, VITM 2026 tiếp tục giữ vững vị thế là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu và là ngày hội thường niên quan trọng nhất của ngành,” ông Nguyễn Hồng Hải khẳng định.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc VITM 2026. Đáng chú ý, hội chợ đã triển khai Chương trình kết nối giao thương B2B, diễn ra trong ngày 9/4/2026 với sự tham gia của gần 500 buyer (người mua), trong đó có 125 công ty lữ hành quốc tế là thị trường trọng điểm của Việt Nam, và trên 300 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Chương trình góp phần tạo ra trên 25.000 cuộc hẹn, gặp gỡ, trao đổi hợp tác.

Ở góc độ doanh nghiệp, VITM 2026 thể hiện vai trò của một “sàn giao dịch du lịch” khi hoạt động mua bán, ký kết và khảo sát thị trường diễn ra đồng thời. Giám đốc Trung tâm Khách lẻ Vietravel miền Bắc, ông Phạm Văn Bẩy cho biết gian hàng của công ty có 1.800 khách đăng ký, đạt doanh thu hơn 30 tỷ đồng. Tỷ lệ khách đặt tour nội địa chiếm 45%, outbound 55%.

Theo ông Phạm Văn Bẩy, dòng sản phẩm “Signature” hướng tới trải nghiệm cao cấp, phản ánh xu hướng du lịch cá nhân hóa ngày càng rõ nét ghi nhận lượng khách quan tâm đáng kể. Khách đặt chủ yếu đi nhóm nhỏ từ 2 đến 4 người.

Sau 4 ngày tổ chức, VITM 2026 đã cho thấy quyết tâm và nỗ lực của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nghiêm túc thực hiện hai định hướng chiến lược phát triển đất nước của Đảng ta là chuyển đổi số và tăng trưởng xanh theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhằm tạo ra những giá trị mới cho toàn ngành, đưa chuyển đổi số và tăng trưởng xanh trở thành động lực quan trọng trong phát triển du lịch nước nhà.

Sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu

VITM 2026 tiếp tục khẳng định là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu của du lịch Việt Nam và là ngày hội thường niên của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, với 18 sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo và hoạt động xúc tiến du lịch được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ. Các hoạt động gặp gỡ bao gồm giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách du lịch và hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế.

Điểm nhấn của các sự kiện chuyên ngành tại VITM 2026 là tọa đàm “Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Tọa đàm thu hút sự quan tâm của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan quản lý điểm đến…

Du khách tìm hiểu các sản phẩm du lịch tại khu vực ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Khánh Hoà /TTXVN Tọa đàm nhằm trao đổi về kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong chuyển đổi số và ứng dụng AI, hiện thực hóa các sáng kiến, mở rộng thị trường du lịch, phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của chuyển đổi số và AI tại Việt Nam.

Cũng tại hội chợ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp du lịch và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã trao tặng cúp, bằng khen ở 19 hạng mục với 221 giải thưởng, gồm 141 tập thể và 80 cá nhân. Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức đã ghi nhận trên 35 triệu lượt truy cập, tương tác về hội chợ trên nền tảng TikTok; hàng trăm báo và đài truyền hình Trung ương, địa phương đưa tin về sự kiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của hội chợ./.