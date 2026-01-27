Rạch Giá với kỳ tích lấn biển

Việc mở rộng không gian đô thị bằng các dự án lấn biển đã trở thành thương hiệu nổi tiếng riêng có của phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Kỳ tích lấn biển đó đến nay đạt diện tích khoảng 688 ha, góp phần quan trọng cho đô thị bên bờ biển Tây trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng cực Nam đất nước.

Khu đô thị lấn biển Tây Bắc, phường Rạch Giá. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Hơn 25 năm qua, Rạch Giá đã triển khai thành công nhiều dự án lấn biển quy mô lớn, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo bờ biển phía Tây. Các dự án lấn biển đã và đang triển khai đến năm 2025 như khu đô thị lấn biển (mở rộng thị xã Rạch Giá cũ) 420 ha, khu đô thị Phú Cường - Hoàng Gia 68,7 ha, khu đô thị Phú Qúy 99,9 ha và khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc 99,4 ha.

Các khu lấn biển mở rộng không gian và hiện đại hóa hạ tầng, phát triển phường Rạch Giá theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp. Các khu đô thị trên “vùng đất mới lấn biển” như Phú Cường - Hoàng Gia, Phú Quý, Tây Bắc đã được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, xây dựng bài bản, với hạ tầng hiện đại đa dạng chức năng, các loại hình dịch vụ chất lượng cao, từ nhà hàng, khách sạn đến vui chơi giải trí, tạo ra những không gian sống, dịch vụ tiện ích ven biển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành thương mại - dịch vụ, bất động sản và thay đổi diện mạo phường Rạch Giá, đặc biệt là thu hút đầu tư.

Như khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc do Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư, quy mô 99,8 ha, tổng mức đầu tư 1.344 tỷ đồng. Dự án phục vụ nhu cầu an cư cho hàng nghìn hộ dân, với các loại nhà ở đô thị, nhà ở xã hội, nhà tái định cư, khu thương mại, dịch vụ, công trình công cộng, trường học, công viên… Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc với hạ tầng đồng bộ, không gian sống hiện đại, trở thành một khu đô thị mới quy mô lớn, góp phần tạo nên dáng hình sung túc cho đô thị Rạch Giá bên bờ biển Tây.

Cầu Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN Chị Nguyễn Thị Thu, một hộ dân sống tại khu đô thị này chia sẻ: “Tôi cũng như nhiều hộ gia đình khác có thu nhập trung bình và thấp, cảm thấy yên tâm hơn khi có một nơi ở ổn định, khang trang tại khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, không còn lo lắng về việc thuê nhà hay chỗ ở tạm như trước đây. Nhà ở xã hội có mức giá phù hợp, giúp gia đình tôi thực hiện được mơ ước sở hữu một căn nhà riêng. Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá cho biết, từ cuối thập niên 1990, tỉnh đã triển khai dự án lấn biển tại thị xã Rạch Giá (Kiên Giang cũ), là một trong những dự án tiên phong lấn biển ở nước ta. Đây không chỉ là việc mở rộng quỹ đất mà còn là tiền đề để Rạch Giá vươn mình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào đầu năm 2025, góp phần phát triển hệ thống đô thị - kinh tế của tỉnh An Giang. Đặc biệt, kỳ tích lấn biển đã mang lại những thay đổi thực chất cho đời sống nhân dân, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo ra các trung tâm mua sắm, dịch vụ du lịch và giải trí chất lượng cao. Định hướng của Rạch Giá là liên kết chặt chẽ với Phú Quốc và Hà Tiên để hình thành “tam giác đô thị động lực”, đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển cho tỉnh và toàn vùng.

Phường Rạch Giá có diện tích 45,52 km2, dân số 250.661 người, thành lập trên cơ sở nhập 9 phường cũ (phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, An Hòa, Vĩnh Hiệp, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi). Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Quỹ đất tự nhiên của Rạch Giá trước đây bị hạn chế bởi địa hình và kênh rạch, khiến quy hoạch mở rộng đô thị gặp khó. Việc lấn biển đã tạo ra không gian mới để quy hoạch chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ, không gian công cộng, công viên ven biển… cho phường. Những cung đường ven biển, dự án đường 3/2 nối dài, cầu 3/2 không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn kết nối Rạch Giá với các vùng kinh tế trọng điểm. Cảng hành khách Rạch Giá nằm trong khu vực lấn biển trở thành đầu mối giao thông biển quan trọng, kết nối đất liền với các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn… Các công trình ngăn mặn, giữ ngọt, ứng phó biến đổi khí hậu như cống Sông Kiên, Kênh Nhánh, Kênh Cụt đã được đầu tư vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa bảo vệ đô thị bền vững.