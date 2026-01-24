Tiềm năng địa phương
Tạo diện mạo mới cho đô thị biển Sầm Sơn
Với mục tiêu năm 2030 trở thành phường du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện, điểm đến lý tưởng của du khách, phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) luôn chú trọng đến công tác chỉnh trang đô thị, trọng tâm là việc bố trí, sắp xếp dịch vụ ở các không gian du lịch trọng điểm. Đặc biệt, phường Sầm Sơn kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động dịch vụ, du lịch, từng bước tạo sự chuyển biến bền vững cho môi trường du lịch.
Tạo diện mạo mới, sức sống mới
Được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp của Việt Nam, bãi biển Sầm Sơn được người Pháp phát hiện và bắt đầu được khai thác cho mục đích tắm biển từ năm 1906. Với bề dày lịch sử 120 năm du lịch, Sầm Sơn hôm nay đang mang trong mình một diện mạo mới, một sức sống mới.
Với sự đổi mới tích cực từ chất lượng dịch vụ đến cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng, năm 2025, du lịch Sầm Sơn đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, doanh thu 17,4 nghìn tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của tỉnh Thanh Hóa và là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của du khách.
Để có được vị thế đó, cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới địa phương, sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn đã quyết tâm khắc phục những tồn tại trong hoạt động du lịch. Đầu năm 2026, UBND phường Sầm Sơn đồng loạt ra quân rà soát, đánh giá hiện trạng, chấn chỉnh, xử lý, dọn dẹp đối với các phương tiện quảng cáo vi phạm trên toàn địa bàn phường; bố trí 193 điểm bán hàng phù hợp, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết về việc kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chấp hành các quy định của phường về giao tiếp ứng xử với du khách.
Phường cũng tiếp tục ban hành phương án tổ chức giao thông, quản lý các bãi trông giữ xe, bổ sung hệ thống biển báo giao thông, sơn vạch điểm dừng đỗ cho ô tô, xe điện, xe xích lô… Phường Sầm Sơn đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông; bố trí 19 bãi trông, giữ xe phục vụ theo mùa. Nhờ đó, các điểm trông, giữ xe đã cơ bản đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường và niêm yết công khai nội quy, giá các dịch vụ.
Năm 2026, phường Sầm Sơn sẽ tạo đột phá từ công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát 474 xe chở người 4 bánh chạy bằng năng lượng điện thí điểm và 250 xe xích lô. Phường sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với phương tiện chèo kéo khách, vi phạm dừng đỗ, phóng nhanh vượt ẩu.
Bên cạnh đó, phường đã tổ chức 7 lớp tập huấn cho 1.967 cán bộ quản lý và người lao động tham gia hoạt động dịch vụ, du lịch (lễ tân, chủ các khách sạn, nhà hàng, kinh doanh nhiếp ảnh, xe điện 4 bánh, xe xích lô...) về các nội dung là các quy định của pháp luật, giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, việc xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách.
Cũng trong năm 2025, Sầm Sơn đưa vào vận hành nhiều công trình, dự án như: Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội, khu đô thị Quảng trường biển, Công viên nước Sunword..., góp phần đổi mới căn bản bộ mặt đô thị, tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan, tạo ra sản phẩm du lịch mới, tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế, từng bước khắc phục tính mùa vụ của du lịch Sầm Sơn.
Đến nay, phường Sầm Sơn có 999 cơ sở lưu trú, trong đó có 118 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao (1 khách sạn 5 sao, 4 khách sạn 4 sao, 24 khách sạn 3 sao...); tổng số 23.047 phòng khách đảm bảo theo tiêu chí “sáng - sạch - đẹp”, hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục cải tạo, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách.
Ông Lê Anh Tuấn, phụ trách Hội Du lịch Sầm Sơn khẳng định, những năm qua, du lịch Sầm Sơn phát triển rất tốt, du khách đến ngày một nhiều hơn, đã tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân. Theo ông Lê Anh Tuấn, để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, UBND phường cần tiếp tục chú trọng phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch như công viên cây xanh, bãi đỗ xe, các sản phẩm du lịch mới, các tour, tuyến du lịch kết nối Sầm Sơn với các địa điểm khác để du khách có thêm nhiều trải nghiệm… Địa phương cần đẩy mạnh việc kêu gọi các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ phát triển du lịch phía Nam Sầm Sơn, trong đó đặc biệt chú trọng đến các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, các khu ẩm thực, vui chơi, giải trí.
Đột phá mạnh mẽ nâng cao chất lượng du lịch
Phường Sầm Sơn đã lập và trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Sầm Sơn đến năm 2040; phối hợp triển khai lập các quy hoạch phân khu theo quy định; phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500..., tạo tiền đề quan trọng trong việc quản lý, kêu gọi đầu tư, phát triển đô thị Sầm Sơn theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.
Năm 2026, UBND phường Sầm Sơn đã giao các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chuyên môn tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, phương án quản lý dịch vụ; quy định cụ thể những việc được làm, những việc không được làm; trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để du khách phản ánh những bất cập trong hoạt động du lịch đến cơ quan chức năng..., nhằm góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Sầm Sơn văn minh, thân thiện đối với du khách.
Phường đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án quản lý các dịch vụ du lịch phù hợp, sát với thực tế, nhất là công tác quản lý các dịch vụ trên khuôn viên bãi biển, tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng kinh doanh, nhân dân và du khách phương án sắp xếp quản lý thương mại, dịch vụ du lịch năm 2026; chỉnh trang đô thị, giải phóng các hàng quán, ki-ốt lấn chiếm hành lang vỉa hè theo phương án sắp xếp thương mại ngay trong những tháng cuối năm 2025; khuyến khích các cơ sở kinh doanh làm mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ du khách... UBND phường Sầm Sơn cũng chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức, đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội và du lịch năm 2026 trên địa bàn phường để tuyên truyền, quảng bá và thu hút du khách về với Sầm Sơn.
Song song với việc đẩy mạnh cơ sở vật chất, phường Sầm Sơn luôn quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia các hoạt động dịch vụ du lịch theo hướng "cầm tay chỉ việc"; nâng cao năng lực quản trị cho các chủ nhà hàng, khách sạn, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch, phấn đấu mỗi công dân Sầm Sơn là một đại sứ du lịch, là một tuyên truyền viên trong quảng bá về đất và người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách.
Đặc biệt, phường Sầm Sơn đang nghiên cứu xây dựng đa dạng các loại dịch vụ du lịch thu hút khách đến với Sầm Sơn cả về mùa Đông để tạo việc làm cho người dân và tăng thu ngân sách địa phương.
Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn khẳng định: "Năm 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm tạo đột phá mạnh mẽ về chất lượng du lịch của Sầm Sơn. Cùng với đó Sầm Sơn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; kêu gọi đầu tư phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Việc phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện cũng được coi là giải pháp then chốt, nhằm tạo nền tảng để Sầm Sơn không chỉ là điểm đến đông khách, mà còn là nơi đi để nhớ, đến để yêu".
Năm 2026, Sầm Sơn phấn đấu đón trên 9 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 18,8 nghìn tỷ đồng. Để thu hút khách du lịch, yêu cầu đặt ra cho chính quyền phường Sầm Sơn là tiếp tục đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, trong đó chất lượng dịch vụ lưu trú và nhân lực du lịch là một trong những điều kiện quan trọng nhằm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến với đô thị biển xinh đẹp của xứ Thanh./.