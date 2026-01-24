Tạo diện mạo mới cho đô thị biển Sầm Sơn

Tạo diện mạo mới, sức sống mới

Được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp của Việt Nam, bãi biển Sầm Sơn được người Pháp phát hiện và bắt đầu được khai thác cho mục đích tắm biển từ năm 1906. Với bề dày lịch sử 120 năm du lịch, Sầm Sơn hôm nay đang mang trong mình một diện mạo mới, một sức sống mới.

Với sự đổi mới tích cực từ chất lượng dịch vụ đến cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng, năm 2025, du lịch Sầm Sơn đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, doanh thu 17,4 nghìn tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của tỉnh Thanh Hóa và là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của du khách.

Để có được vị thế đó, cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới địa phương, sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn đã quyết tâm khắc phục những tồn tại trong hoạt động du lịch. Đầu năm 2026, UBND phường Sầm Sơn đồng loạt ra quân rà soát, đánh giá hiện trạng, chấn chỉnh, xử lý, dọn dẹp đối với các phương tiện quảng cáo vi phạm trên toàn địa bàn phường; bố trí 193 điểm bán hàng phù hợp, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết về việc kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chấp hành các quy định của phường về giao tiếp ứng xử với du khách.

Phường cũng tiếp tục ban hành phương án tổ chức giao thông, quản lý các bãi trông giữ xe, bổ sung hệ thống biển báo giao thông, sơn vạch điểm dừng đỗ cho ô tô, xe điện, xe xích lô… Phường Sầm Sơn đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông; bố trí 19 bãi trông, giữ xe phục vụ theo mùa. Nhờ đó, các điểm trông, giữ xe đã cơ bản đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường và niêm yết công khai nội quy, giá các dịch vụ.

Sầm Sơn đặt mục tiêu phấn đấu đón trên 9 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 18,8 nghìn tỷ đồng năm 2026. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Năm 2026, phường Sầm Sơn sẽ tạo đột phá từ công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát 474 xe chở người 4 bánh chạy bằng năng lượng điện thí điểm và 250 xe xích lô. Phường sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với phương tiện chèo kéo khách, vi phạm dừng đỗ, phóng nhanh vượt ẩu.

Bên cạnh đó, phường đã tổ chức 7 lớp tập huấn cho 1.967 cán bộ quản lý và người lao động tham gia hoạt động dịch vụ, du lịch (lễ tân, chủ các khách sạn, nhà hàng, kinh doanh nhiếp ảnh, xe điện 4 bánh, xe xích lô...) về các nội dung là các quy định của pháp luật, giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, việc xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách.

Cũng trong năm 2025, Sầm Sơn đưa vào vận hành nhiều công trình, dự án như: Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội, khu đô thị Quảng trường biển, Công viên nước Sunword..., góp phần đổi mới căn bản bộ mặt đô thị, tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan, tạo ra sản phẩm du lịch mới, tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế, từng bước khắc phục tính mùa vụ của du lịch Sầm Sơn.

Đến nay, phường Sầm Sơn có 999 cơ sở lưu trú, trong đó có 118 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao (1 khách sạn 5 sao, 4 khách sạn 4 sao, 24 khách sạn 3 sao...); tổng số 23.047 phòng khách đảm bảo theo tiêu chí “sáng - sạch - đẹp”, hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục cải tạo, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách.

Ông Lê Anh Tuấn, phụ trách Hội Du lịch Sầm Sơn khẳng định, những năm qua, du lịch Sầm Sơn phát triển rất tốt, du khách đến ngày một nhiều hơn, đã tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân. Theo ông Lê Anh Tuấn, để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, UBND phường cần tiếp tục chú trọng phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch như công viên cây xanh, bãi đỗ xe, các sản phẩm du lịch mới, các tour, tuyến du lịch kết nối Sầm Sơn với các địa điểm khác để du khách có thêm nhiều trải nghiệm… Địa phương cần đẩy mạnh việc kêu gọi các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ phát triển du lịch phía Nam Sầm Sơn, trong đó đặc biệt chú trọng đến các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, các khu ẩm thực, vui chơi, giải trí.



Đột phá mạnh mẽ nâng cao chất lượng du lịch

Tỉnh Thanh Hóa cần đầu tư mở rộng khai thác dịch vụ du lịch dọc bãi biển phường Nam Sầm Sơn để thu hút nhiều hơn du khách đến với Sầm Sơn. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Phường Sầm Sơn đã lập và trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Sầm Sơn đến năm 2040; phối hợp triển khai lập các quy hoạch phân khu theo quy định; phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500..., tạo tiền đề quan trọng trong việc quản lý, kêu gọi đầu tư, phát triển đô thị Sầm Sơn theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.