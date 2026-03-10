Khơi dậy động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống

Lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tìm hiểu các giải pháp công nghệ số tại sự kiện giới thiệu sản phẩm, nền tảng chuyển đổi số phục vụ quản lý và phát triển kinh tế - xã hội tại Tây Ninh.

Tại Tây Ninh, các dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng rãi giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Dù còn những khó khăn nhất định về hạ tầng, kỹ năng số và thói quen sử dụng công nghệ, địa phương xác định đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để lan tỏa chuyển đổi số sâu rộng hơn trong đời sống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chuyển đổi số lan tỏa từ cơ sở

Với quyết tâm chính trị cao, Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành một trong những tỉnh tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và hình thành xã hội số văn minh, hiện đại.

Những chuyển biến ấy đang dần hiện diện rõ nét trong đời sống hằng ngày của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Ninh, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến thực hiện thủ tục hành chính. Không còn cảnh xếp hàng chờ đợi như trước, nhiều hồ sơ đã được nộp trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh.

Ông Lê Minh Quyền, người dân khu phố Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh cho biết chuyển đổi số đã giúp người dân tiết kiệm nhiều thời gian khi giải quyết thủ tục hành chính. “Chỉ cần có điện thoại thông minh là có thể nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tình trạng xử lý rất tiện lợi. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều người dân chưa nắm rõ mã thủ tục hành chính cần lựa chọn khi nộp hồ sơ. Nếu có thêm hướng dẫn cụ thể hơn thì việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Quyền chia sẻ.

Cùng chung nhận định, bà Trần Thị Ngọc Lan, người dân khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh cho rằng, việc tiếp cận công nghệ còn khó khăn, nhất là với những người lớn tuổi. “Khi làm thủ tục hành chính trực tuyến, tôi khá lúng túng vì chưa quen thao tác trên điện thoại. Nhưng nhờ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường hướng dẫn tận tình từng bước nên dần dần cũng quen. Nhờ vậy, việc giải quyết thủ tục trở nên nhanh hơn, không phải đi lại nhiều lần như trước”, bà Lan cho biết.

Giới thiệu các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số phục vụ chính quyền số và kinh tế số tại tỉnh Tây Ninh.

Những phản hồi từ người dân cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là hành trình thay đổi thói quen và cách tiếp cận của cả cộng đồng.

Để giúp người dân làm quen với môi trường số, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho lực lượng nòng cốt, đặc biệt là các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Ông Phạm Hoàng Thành Nam, Bí thư Chi bộ - Trưởng khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh cho biết: “Là cán bộ cơ sở, chúng tôi tiếp xúc với người dân hằng ngày nên việc tham gia các lớp tập huấn kỹ năng số rất cần thiết. Qua đó, chúng tôi tiếp nhận nhiều kiến thức, kỹ năng từ giảng viên để về tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con trong khu phố, giúp người dân hiểu và sử dụng các dịch vụ số hiệu quả hơn”.

Theo ông Nguyễn Bá Khải, hướng dẫn viên số cộng đồng - Trưởng nhóm phát triển dự án Công ty Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET cho biết, khi xây dựng nội dung chương trình, các giảng viên luôn chú trọng cách tiếp cận gần gũi, dễ hiểu, lấy ví dụ sát với thực tế để học viên dễ tiếp cận. “Tinh thần của lớp học là "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn từng bước để mọi người có thể thực hành trực tiếp. Khi người dân tự mình sử dụng được các ứng dụng số, họ sẽ cảm thấy vui và có thêm động lực để tiếp tục lan tỏa kiến thức đến cộng đồng”, ông Khải chia sẻ.

Nhờ cách làm thiết thực này, nhiều người dân dù trước đây ít tiếp xúc với công nghệ cũng dần tự tin hơn khi thực hiện các dịch vụ trực tuyến.

Ông Nguyễn Phúc Lợi, ngụ xã Hậu Nghĩa cho biết, trước đây khả năng sử dụng công nghệ của ông còn hạn chế nên mỗi khi đăng ký dịch vụ trực tuyến thường phải nhờ cán bộ hướng dẫn từng bước. Nhờ sự hỗ trợ này, ông dần hiểu và có thể tự thực hiện các thao tác. Theo ông Lợi, nếu người dân đều nhận được sự hỗ trợ tương tự, quá trình chuyển đổi số sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Tháo gỡ khó khăn để chuyển đổi số bền vững

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình chuyển đổi số ở cơ sở vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là về kỹ năng số của người dân và cán bộ.

Bà Trần Thị Hồng Nhung, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Ninh cho biết, nhiều người dân vẫn còn lúng túng khi sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. “Một số người lớn tuổi thường quên mật khẩu nên cán bộ phải hỗ trợ lấy lại. Ngoài ra, người dân cũng gặp khó khăn trong việc lựa chọn đúng mã thủ tục hành chính phù hợp với nhu cầu, nên cần có thêm hướng dẫn cụ thể để việc nộp hồ sơ trực tuyến thuận lợi hơn”.