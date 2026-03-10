Tiềm năng địa phương
Khơi dậy động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh số hóa trên nhiều lĩnh vực, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Tại Tây Ninh, các dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng rãi giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Dù còn những khó khăn nhất định về hạ tầng, kỹ năng số và thói quen sử dụng công nghệ, địa phương xác định đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để lan tỏa chuyển đổi số sâu rộng hơn trong đời sống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Chuyển đổi số lan tỏa từ cơ sở
Với quyết tâm chính trị cao, Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành một trong những tỉnh tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và hình thành xã hội số văn minh, hiện đại.
Những chuyển biến ấy đang dần hiện diện rõ nét trong đời sống hằng ngày của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Ninh, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến thực hiện thủ tục hành chính. Không còn cảnh xếp hàng chờ đợi như trước, nhiều hồ sơ đã được nộp trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh.
Ông Lê Minh Quyền, người dân khu phố Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh cho biết chuyển đổi số đã giúp người dân tiết kiệm nhiều thời gian khi giải quyết thủ tục hành chính. “Chỉ cần có điện thoại thông minh là có thể nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tình trạng xử lý rất tiện lợi. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều người dân chưa nắm rõ mã thủ tục hành chính cần lựa chọn khi nộp hồ sơ. Nếu có thêm hướng dẫn cụ thể hơn thì việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Quyền chia sẻ.
Cùng chung nhận định, bà Trần Thị Ngọc Lan, người dân khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh cho rằng, việc tiếp cận công nghệ còn khó khăn, nhất là với những người lớn tuổi. “Khi làm thủ tục hành chính trực tuyến, tôi khá lúng túng vì chưa quen thao tác trên điện thoại. Nhưng nhờ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường hướng dẫn tận tình từng bước nên dần dần cũng quen. Nhờ vậy, việc giải quyết thủ tục trở nên nhanh hơn, không phải đi lại nhiều lần như trước”, bà Lan cho biết.
Những phản hồi từ người dân cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là hành trình thay đổi thói quen và cách tiếp cận của cả cộng đồng.
Để giúp người dân làm quen với môi trường số, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho lực lượng nòng cốt, đặc biệt là các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.
Ông Phạm Hoàng Thành Nam, Bí thư Chi bộ - Trưởng khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh cho biết: “Là cán bộ cơ sở, chúng tôi tiếp xúc với người dân hằng ngày nên việc tham gia các lớp tập huấn kỹ năng số rất cần thiết. Qua đó, chúng tôi tiếp nhận nhiều kiến thức, kỹ năng từ giảng viên để về tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con trong khu phố, giúp người dân hiểu và sử dụng các dịch vụ số hiệu quả hơn”.
Theo ông Nguyễn Bá Khải, hướng dẫn viên số cộng đồng - Trưởng nhóm phát triển dự án Công ty Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET cho biết, khi xây dựng nội dung chương trình, các giảng viên luôn chú trọng cách tiếp cận gần gũi, dễ hiểu, lấy ví dụ sát với thực tế để học viên dễ tiếp cận. “Tinh thần của lớp học là "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn từng bước để mọi người có thể thực hành trực tiếp. Khi người dân tự mình sử dụng được các ứng dụng số, họ sẽ cảm thấy vui và có thêm động lực để tiếp tục lan tỏa kiến thức đến cộng đồng”, ông Khải chia sẻ.
Nhờ cách làm thiết thực này, nhiều người dân dù trước đây ít tiếp xúc với công nghệ cũng dần tự tin hơn khi thực hiện các dịch vụ trực tuyến.
Ông Nguyễn Phúc Lợi, ngụ xã Hậu Nghĩa cho biết, trước đây khả năng sử dụng công nghệ của ông còn hạn chế nên mỗi khi đăng ký dịch vụ trực tuyến thường phải nhờ cán bộ hướng dẫn từng bước. Nhờ sự hỗ trợ này, ông dần hiểu và có thể tự thực hiện các thao tác. Theo ông Lợi, nếu người dân đều nhận được sự hỗ trợ tương tự, quá trình chuyển đổi số sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Tháo gỡ khó khăn để chuyển đổi số bền vững
Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình chuyển đổi số ở cơ sở vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là về kỹ năng số của người dân và cán bộ.
Bà Trần Thị Hồng Nhung, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Ninh cho biết, nhiều người dân vẫn còn lúng túng khi sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. “Một số người lớn tuổi thường quên mật khẩu nên cán bộ phải hỗ trợ lấy lại. Ngoài ra, người dân cũng gặp khó khăn trong việc lựa chọn đúng mã thủ tục hành chính phù hợp với nhu cầu, nên cần có thêm hướng dẫn cụ thể để việc nộp hồ sơ trực tuyến thuận lợi hơn”.
Bà Nguyễn Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Ninh nhận định, thách thức lớn nhất hiện nay trong quá trình số hóa chính là yếu tố con người. “Không phải ai cũng sẵn sàng thay đổi ngay để thích ứng với môi trường số. Một bộ phận công chức ở cơ sở vẫn còn hạn chế về kỹ năng số, trong khi nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, chưa quen với việc sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, chúng tôi xem đây vừa là khó khăn, vừa là cơ hội để địa phương tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, giúp công nghệ đến gần hơn với người dân”, bà Hương cho biết.
Ở một số địa phương, việc triển khai chuyển đổi số cũng đối mặt với những vướng mắc về quy trình thủ tục. Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hậu Nghĩa cho rằng: “Một trong những khó khăn hiện nay là nhiều người dân chưa quen với công nghệ thông tin nên việc triển khai ban đầu gặp không ít trở ngại. Bên cạnh đó, khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân vẫn phải quét và tải lên giấy tờ thay vì sử dụng tờ khai điện tử, điều này gây bất tiện. Nếu được áp dụng tờ khai điện tử hoàn toàn, việc thực hiện thủ tục sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong toàn xã hội, hạ tầng dữ liệu và kết nối số trên địa bàn tỉnh được đầu tư tương đối đồng bộ. Hệ thống truyền số liệu chuyên dùng từ tỉnh đến xã được đảm bảo thông suốt; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) phát huy hiệu quả.
Tỉnh cũng đã hình thành nhiều nền tảng phục vụ người dân và doanh nghiệp như: kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), ứng dụng “Tây Ninh Smart”, tổng đài 1022…; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện chất lượng phục vụ người dân.
Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, giúp người dân và doanh nghiệp giao dịch thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch hơn.
“Những kết quả này có được nhờ sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số, các tổ công nghệ số cộng đồng cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để Tây Ninh tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, hiệu quả hơn và gần dân hơn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh.
Cũng theo ông Phạm Tấn Hòa, mục tiêu của Tây Ninh là phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm 10 địa phương có mức độ chuyển đổi số cao nhất cả nước. Để đạt được mục tiêu, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, phát triển hạ tầng số, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho người dân và cán bộ.
Từ những thay đổi nhỏ trong đời sống hằng ngày, khi người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, chuyển đổi số đang từng bước khơi dậy động lực đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng một xã hội hiện đại, văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Tây Ninh./.