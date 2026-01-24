Tiên phong "chinh phục" giống hồng cổ ở vùng ven biển

Đó là thành quả của hành trình 8 năm “chinh phục” giống cây cổ của anh Nguyễn Trọng Đại - người tiên phong đưa giống hồng Hải Hậu về canh tác, mở ra triển vọng kinh tế hiệu quả cũng như hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp địa phương.

Cây trồng giá trị kinh tế cao

Anh Nguyễn Trọng Đại, thôn Lạc Thành Nam, xã Tiền Hải (Hưng Yên) sản xuất cây hồng cổ giống để cung cấp cho thị trường. Ảnh: Thế Duyệt/ TTXVN

Những ngày cuối năm, vườn hồng của anh Nguyễn Trọng Đại (thôn Lạc Thành Nam) bừng sáng giữa vùng quê ven biển Tiền Hải. Từng cây hồng sai trĩu quả, chín dần chuyển sắc từ vàng cam sang đỏ au, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi trầm trồ.

Là người chơi cây cảnh lâu năm, ông Tô Đình Đam (xã Tiền Hải) ấn tượng bởi ngay tại quê hương mình có một vườn hồng cổ rực rỡ. Dù giá thành cao nhưng với ông, chơi hồng cổ ngày Tết mang lại niềm vui riêng bởi cây lạ, thời gian chơi kéo dài, các cành trĩu quả tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy, còn sắc đỏ cam của trái hồng được xem là biểu tượng của may mắn, hanh thông trong năm mới.

Để có được vườn hồng độc đáo như ngày nay là hành trình gần 8 năm “khởi nghiệp” của vợ chồng anh Nguyễn Trọng Đại. Sau thời gian đi xuất khẩu lao động trở về quê, với niềm đam mê nông nghiệp, anh trăn trở tìm kiếm giống cây trồng vừa có giá trị kinh tế vừa phù hợp với điều kiện địa phương. Ban đầu anh tìm hiểu giống hồng lồng đèn, tuy nhiên qua người quen giới thiệu và quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định chuyển hướng sang giống hồng Hải Hậu (tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) - giống hồng nổi tiếng về chất lượng quả, dáng cây và giá trị thẩm mỹ. Thời điểm đó, quyết định này được xem là khá mạo hiểm bởi chưa từng có tiền lệ trồng hồng cổ tại Tiền Hải.

Anh Nguyễn Trọng Đại ở thôn Lạc Thành Nam, xã Tiền Hải (Hưng Yên), sản xuất cây hồng cổ giống để cung cấp ra thị trường. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Với 10 gốc hồng với giá 650.000 đồng/gốc năm 2018, anh Đại mạnh dạn mang về trồng thử nghiệm trên mảnh đất quê hương. Từ kiến thức nông nghiệp còn hạn chế, song nhờ chủ động tìm hiểu kỹ thuật qua sách báo, mạng internet, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn ở vùng trồng hồng truyền thống, năm 2020 những cây hồng đầu tiên bắt đầu cho quả đạt chất lượng tốt, mẫu mã đẹp.

Anh Đại chia sẻ, giống hồng Hải Hậu được đánh giá cao nhờ khả năng sinh trưởng khỏe, dễ tạo thế và cho quả ổn định. Quả có hình dáng cân đối, không hạt, vỏ mỏng, khi chín chuyển màu vàng cam rồi chuyển dần thành màu đỏ, vị ngọt đậm, phù hợp cả nhu cầu ăn quả lẫn chơi cảnh. Đặc biệt, giống hồng này có khả năng thích nghi khá tốt với điều kiện thổ nhưỡng khác nhau.

Khi đã làm chủ kỹ thuật canh tác, năm 2019, anh Đại mạnh dạn “chinh phục” hồng trong chậu, đòi hỏi kỹ thuật cao với giá trị kinh tế vượt trội. Hiện nay, mỗi cây hồng khi đã lên chậu được bán tại vườn với giá từ 20 - 50 triệu đồng. Theo anh Đại, hồng chậu không chỉ cần cây khỏe, quả đẹp mà còn phải có dáng thế hài hòa, cân đối, phù hợp thị hiếu người chơi cây cảnh. Từ khâu chọn giống, tạo tán, điều tiết dinh dưỡng đến xử lý ra hoa, đậu quả… đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm tích lũy qua từng mùa vụ.

Bên cạnh đó, gia đình anh còn phát triển cây giống. Dự kiến đến tháng 3 âm lịch năm nay, nhà vườn sẽ cung cấp khoảng 5.000 bầu giống; riêng cây có tuổi đời từ một năm trở lên đạt khoảng 3.000 cây, tạo nguồn cung quan trọng, góp phần lan tỏa mô hình ra cộng đồng nông dân địa phương.

Vườn hồng của anh Nguyễn Trọng Đại ở xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, sai trĩu quả. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Từ thành công bước đầu, anh Đại tiếp tục mở rộng diện tích trồng, đồng thời đầu tư nâng cao trình độ kỹ thuật, từng bước hoàn thiện quy trình canh tác phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ven biển. Đến nay, diện tích trồng hồng của gia đình anh đạt khoảng 7.000 m² và dự kiến sẽ mở rộng thêm 2.000 m² trong thời gian tới.

Cùng với đào, quất truyền thống, những năm gần đây, cây hồng ngày càng được ưa chuộng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Không chỉ mang ý nghĩa no đủ, sung túc, hồng cổ còn có dáng thế cổ kính, quả sai, màu sắc nổi bật, phù hợp trưng bày trong không gian gia đình ngày Xuân. Đây cũng chính là dư địa để giống hồng cổ Hải Hậu có thể mở rộng vùng trồng.

Mở lối phát triển kinh tế địa phương