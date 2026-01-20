Du lịch An Giang với khát vọng vươn tầm quốc tế
Trong hành trình 40 năm đổi mới đất nước, du lịch An Giang chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, hiện thực hóa khát vọng vươn tầm quốc tế. Đặc biệt sau hợp nhất, An Giang mới với “vùng đất bảy núi” hội tụ cùng “biển đảo” trở thành điểm sáng nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.
Từ núi thiêng đến biển đảo
Trong dáng hình mới, An Giang có diện tích tự nhiên gần 10.000 km², hội tụ đa dạng tài nguyên, từ đồng bằng, núi rừng, biên giới đến biển đảo, sông nước hữu tình, tạo điều kiện để phát triển nhiều loại hình du lịch, giúp tỉnh trở thành điểm đến du lịch đặc sắc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
An Giang sở hữu nhiều địa danh du lịch tầm cỡ nổi tiếng trong và ngoài nước như: Phú Quốc - trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế; Hà Tiên - Kiên Lương - Kiên Hải, điểm đến văn hóa, di tích lịch sử và sinh thái biển đảo; Vĩnh Tế - Núi Cấm, thủ phủ du lịch tâm linh với miếu Bà Chúa Xứ và núi Cấm vùng Thất Sơn; hệ sinh thái rừng đa dạng với Vườn quốc gia U Minh Thượng và Phú Quốc, Rừng tràm Trà Sư; du lịch đồng bằng với cánh đồng Tà Pạ, mùa nước nổi, sông nước miệt vườn…
Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer - Chăm, tạo nên một bản sắc đa dạng, hài hòa, độc đáo của An Giang, thể hiện qua lễ hội, kiến trúc, ẩm thực, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng. Đây là nét văn hóa đặc trưng nổi bật của miền Tây Nam Bộ.
Theo Sở Du lịch An Giang, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đón hơn 80,8 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, trong đó khách quốc tế gần 3,5 triệu lượt; tổng thu từ du lịch hơn 142.800 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2025 tổng thu du lịch gần 68.000 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2024, vượt 72,9% kế hoạch; đón hơn 24,1 triệu lượt du khách, tăng 27,3%, vượt 14,7% kế hoạch năm. Điểm sáng nổi bật chính là sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của khách quốc tế với hơn 1,9 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng 90,3% so với năm 2024, vượt 55,7% kế hoạch năm.
Sự bứt phá của du lịch An Giang được minh chứng rõ nét qua các con số tăng trưởng ấn tượng. Ngành du lịch đã khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời là cầu nối văn hóa, quảng bá hình ảnh, bản sắc địa phương ra thế giới, góp phần đưa An Giang trở thành điểm đến nổi bật của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.
Bà Karolina Agnieszka, quốc tịch Ba Lan, vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam trong năm 2025 được đón tiếp trọng thị tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi có mặt ở đây và có cơ hội được đến Việt Nam. Đất nước các bạn thật đẹp. Con người thì thân thiện, ấm áp và cởi mở. Tôi muốn nói rằng, tôi yêu Việt Nam! Xin chào Việt Nam! Đây là lần đầu tiên tôi đến, nhưng chắc chắn sẽ không phải lần cuối. Tôi sẽ giới thiệu tất cả bạn bè, người thân tại Ba Lan đến thăm đất nước tuyệt vời này, đặc biệt là Phú Quốc”.
An Giang cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư du lịch, toàn tỉnh thu hút 317 dự án đầu tư vào du lịch với tổng vốn 402.178 tỷ đồng. Các dự án trọng điểm tại Châu Đốc, Tri Tôn, Tịnh Biên, Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá, U Minh Thượng, Hòn Tre, Hòn Sơn… tạo nên một hệ sinh thái du lịch liên vùng đa dạng, kết hợp du lịch tâm linh - văn hóa, sinh thái - nông nghiệp, biển đảo - nghỉ dưỡng và đô thị - dịch vụ, hình thành chuỗi giá trị du lịch khép kín, nâng cao sức cạnh tranh của toàn khu vực, tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong nước và quốc tế.
Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái chia sẻ, ngành du lịch trở thành điểm sáng trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Du lịch phát triển đã kéo theo sự mở rộng của các ngành dịch vụ, thương mại, vận tải, lưu trú, góp phần giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Hàng chục nghìn lao động địa phương được tham gia vào các hoạt động du lịch, từ hướng dẫn viên, dịch vụ lưu trú, ẩm thực đến vận tải; đồng thời thúc đẩy đầu tư hạ tầng, với các dự án giao thông, khách sạn, khu nghỉ dưỡng được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
“Thủ phủ du lịch” Phú Quốc
Đặc biệt, trong dòng chảy 4 thập kỷ đổi mới đất nước, Phú Quốc đã trải qua hành trình ngoạn mục, từ một hòn đảo hoang sơ ít người biết đến trở thành “thủ phủ du lịch” của Việt Nam và là điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch thế giới; từ làng chài thưa thớt đến đô thị biển đảo loại I và đang trên đà vươn tầm quốc tế.
Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa chia sẻ, hơn 20 năm trước, Phú Quốc chỉ là một huyện đảo bao quanh bởi rừng rậm và đất đỏ, dân cư thưa thớt, đời sống còn thấp. Du lịch khi đó, khoảng vài chục cơ sở lưu trú hoạt động. Ngày 14/3/2025, Phú Quốc chính thức trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang (cũ), đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển. Sự kiện này khẳng định vị thế của Phú Quốc không chỉ là trung tâm du lịch quốc gia mà còn hướng tới tầm vóc quốc tế. Sân bay quốc tế Phú Quốc đã mở ra cánh cửa kết nối trực tiếp với nhiều quốc gia. Hệ thống cảng biển, đường giao thông, điện lưới quốc gia được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng cho sự bùng nổ du lịch. Các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group đã đầu tư hàng loạt khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, casino… biến Phú Quốc thành “Thiên đường nghỉ dưỡng” hiện đại. Phú Quốc được lựa chọn tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027, minh chứng cho sức hút toàn cầu. Đảo Ngọc liên tục xuất hiện trong danh sách “Top điểm đến hấp dẫn nhất châu Á” của nhiều tạp chí du lịch quốc tế. Các bãi biển như Bãi Sao, Bãi Dài lọt vào bảng xếp hạng những bãi biển đẹp nhất thế giới.
Phú Quốc là minh chứng sống động cho sự chuyển mình của du lịch Việt Nam, từ khai thác nhỏ lẻ đến phát triển bền vững, hội nhập quốc tế. Với vị thế mới, Phú Quốc không chỉ là “thủ phủ du lịch” của Việt Nam mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn ra thế giới của ngành du lịch quốc gia.
Lão ngư Nguyễn Văn Hùng, làng chài Hàm Ninh chia sẻ: “Ngày trước, anh em chúng tôi ở làng chài này chỉ quen với việc ra khơi đánh cá, ít ai nghĩ Phú Quốc sẽ có ngày đông khách du lịch như hiện nay. Giờ đây, nhiều gia đình trong làng đã mở quán ăn, homestay, vừa giữ nghề biển vừa phục vụ du khách đến trải nghiệm. Cuộc sống thay đổi rõ rệt. Từ Bắc đảo xuống Nam đảo xây dựng đường “cao tốc”, Phú Quốc có sân bay, cảng biển quốc tế, Vinpearl Phú Quốc, Sun Group Phú Quốc với những khu vui chơi hiện đại, nghỉ dưỡng cao cấp, cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới… không thua kém nước ngoài. Tôi thấy tự hào khi Phú Quốc vươn ra thế giới”.
Sự thay đổi từ hòn đảo hoang sơ đến hiện đại, từ địa phương đến toàn cầu, đặc biệt, từ nghề biển sang du lịch và hội nhập quốc tế của Phú Quốc đã giúp đảo Ngọc thu hút hàng loạt dự án du lịch chất lượng cao của nhiều nhà đầu tư nổi tiếng. Cụ thể ở khu vực Bắc đảo, Vinpearl Phú Quốc với tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao, khách sạn, biệt thự, công viên giải trí VinWonders, Vinpearl Safari… nổi tiếng trong nước và thế giới, phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm. Khu vực Nam đảo, Sun Group Phú Quốc với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí, gồm: Làng nghỉ dưỡng Premier bên bãi Kem (Sun Premier Village Kem Beach Resort), Thành phố mới Sun Grand tại An Thới (Sun Grand City New An Thới), Thị trấn Địa Trung Hải (Sunset Town) với cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới… cùng nhiều khu đô thị, khu phố thương mại, khách sạn 5 sao, tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Trường… đưa đảo Ngọc Phú Quốc trở thành “thủ phủ du lịch” của Việt Nam, vừa nâng tầm thương hiệu quốc gia, vừa khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.
Thương hiệu mạnh quốc gia và quốc tế
Dựa trên nền tảng vững chắc của hành trình 40 năm đổi mới, An Giang vạch ra lộ trình phát triển du lịch trở thành thương hiệu mạnh quốc gia và quốc tế, điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.
Theo Sở Du lịch An Giang, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 39,5 triệu lượt du khách, trong đó có trên 3 triệu khách quốc tế, đến tham quan, du lịch và đạt doanh thu 108.450 tỷ đồng. An Giang sẽ trở thành cửa ngõ quan trọng của “nền kinh tế du khách” và định vị thương hiệu bền vững trong khu vực ASEAN.
Sau hợp nhất lịch sử, một An Giang đang trỗi dậy với diện mạo mới, sở hữu nguồn tài nguyên du lịch từ “lên rừng” đến “xuống biển”, với khát vọng trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, định vị thương hiệu xanh và bền vững trên bản đồ du lịch thế giới. Trong đó, Phú Quốc định vị là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao và du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế; “Vùng bảy núi”, thủ phủ của du lịch tâm linh huyền thoại; Hà Tiên - Kiên Lương - Kiên Hải, điểm đến của văn hóa, di tích lịch sử gắn liền với sinh thái biển đảo; hệ thống “lá phổi xanh”, Vườn quốc gia U Minh Thượng, Vườn quốc gia Phú Quốc và Rừng tràm Trà Sư phát triển du lịch sinh thái rừng và nghiên cứu khoa học.
Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, với tiềm năng và lợi thế, tỉnh xây dựng lộ trình rõ ràng để du lịch vươn tầm thế giới, đặc biệt trở thành điểm đến du lịch biển đảo đặc sắc đẳng cấp quốc tế, trung tâm du lịch xanh của khu vực. Tỉnh hướng tới phát triển các đô thị du lịch thông minh, phát huy tối đa các giá trị tâm linh, sinh thái và văn hóa bản địa dựa trên nền tảng hạ tầng hiện đại, liên kết chặt chẽ.
Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái chia sẻ, để biến khát vọng thành hiện thực, ngành Du lịch An Giang đã xác định rõ những “nút thắt” cần tháo gỡ, từ hạ tầng, sản phẩm du lịch đến quảng bá và hợp tác quốc tế. Cụ thể là hệ thống đường bộ, bến cảng, cơ sở lưu trú phải đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón khách du lịch, nhất là du khách quốc tế; đa dạng sản phẩm du lịch, đầu tư các sản phẩm cao cấp, trải nghiệm mới lạ; đẩy mạnh truyền thông quốc tế, tận dụng cơ hội từ APEC 2027 và các sự kiện quốc tế lớn khác; nâng cao chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, nhất là chuyên nghiệp phục vụ khách quốc tế; liên kết vùng và quốc tế để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng…
Theo đó, các nhóm giải pháp trọng tâm phát triển du lịch được tỉnh đưa ra, gồm: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền mở rộng và kéo dài chính sách miễn thị thực cho các thị trường tiềm năng, chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; kiến nghị tăng thời hạn miễn visa cho khách quốc tế tại Phú Quốc từ 30 ngày lên 180 ngày.
Tiếp đến, tỉnh tập trung nguồn lực hoàn thiện kết nối giao thông giữa sân bay, cảng biển với các trung tâm du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dự báo thị trường và hỗ trợ trải nghiệm số cho du khách. Tỉnh tập trung phát triển mỗi địa bàn trọng điểm theo một chuyên đề riêng về biển đảo, văn hóa, lịch sử, sinh thái… để tạo ra sự khác biệt, tránh sự trùng lặp và tăng sức cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực như Phuket hay Bali; phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo cả về chất lượng và số lượng để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang nhấn mạnh, tỉnh cần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch một cách linh hoạt và bền vững, nhất là tại những vùng du lịch trọng điểm trong đất liền gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút du khách. Điều này có nghĩa là khi thủ tục hành chính được đơn giản hóa, chính sách minh bạch, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn bỏ vốn vào các dự án du lịch. Doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với xu hướng mới như du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, du lịch số… mà không bị rào cản pháp lý. Từ đó, không chỉ doanh nghiệp lớn mà cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, cộng đồng địa phương có cơ hội tham gia phát triển du lịch.
Trong kỷ nguyên mới, khát vọng vươn tầm quốc tế của du lịch An Giang là bước đi phù hợp với xu thế toàn cầu hóa khi du lịch trở thành cầu nối văn hóa và kinh tế giữa các quốc gia./.
