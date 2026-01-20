Du lịch An Giang với khát vọng vươn tầm quốc tế

Một góc phía Nam đảo Phú Quốc về đêm. Ảnh: TTXVN phát

Phú Quốc là minh chứng sống động cho sự chuyển mình của du lịch Việt Nam, từ khai thác nhỏ lẻ đến phát triển bền vững, hội nhập quốc tế. Với vị thế mới, Phú Quốc không chỉ là “thủ phủ du lịch” của Việt Nam mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn ra thế giới của ngành du lịch quốc gia.



Lão ngư Nguyễn Văn Hùng, làng chài Hàm Ninh chia sẻ: “Ngày trước, anh em chúng tôi ở làng chài này chỉ quen với việc ra khơi đánh cá, ít ai nghĩ Phú Quốc sẽ có ngày đông khách du lịch như hiện nay. Giờ đây, nhiều gia đình trong làng đã mở quán ăn, homestay, vừa giữ nghề biển vừa phục vụ du khách đến trải nghiệm. Cuộc sống thay đổi rõ rệt. Từ Bắc đảo xuống Nam đảo xây dựng đường “cao tốc”, Phú Quốc có sân bay, cảng biển quốc tế, Vinpearl Phú Quốc, Sun Group Phú Quốc với những khu vui chơi hiện đại, nghỉ dưỡng cao cấp, cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới… không thua kém nước ngoài. Tôi thấy tự hào khi Phú Quốc vươn ra thế giới”.

Du khách tham quan, trải nghiệm Cầu Hôn (Kiss Bridge) tại Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Sự thay đổi từ hòn đảo hoang sơ đến hiện đại, từ địa phương đến toàn cầu, đặc biệt, từ nghề biển sang du lịch và hội nhập quốc tế của Phú Quốc đã giúp đảo Ngọc thu hút hàng loạt dự án du lịch chất lượng cao của nhiều nhà đầu tư nổi tiếng. Cụ thể ở khu vực Bắc đảo, Vinpearl Phú Quốc với tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao, khách sạn, biệt thự, công viên giải trí VinWonders, Vinpearl Safari… nổi tiếng trong nước và thế giới, phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm. Khu vực Nam đảo, Sun Group Phú Quốc với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí, gồm: Làng nghỉ dưỡng Premier bên bãi Kem (Sun Premier Village Kem Beach Resort), Thành phố mới Sun Grand tại An Thới (Sun Grand City New An Thới), Thị trấn Địa Trung Hải (Sunset Town) với cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới… cùng nhiều khu đô thị, khu phố thương mại, khách sạn 5 sao, tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Trường… đưa đảo Ngọc Phú Quốc trở thành “thủ phủ du lịch” của Việt Nam, vừa nâng tầm thương hiệu quốc gia, vừa khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Du khách xem show diễn Kiss Of The Sea - Nụ hôn của biển cả tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Ảnh: TTXVN phát



Thương hiệu mạnh quốc gia và quốc tế



Dựa trên nền tảng vững chắc của hành trình 40 năm đổi mới, An Giang vạch ra lộ trình phát triển du lịch trở thành thương hiệu mạnh quốc gia và quốc tế, điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.



Theo Sở Du lịch An Giang, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 39,5 triệu lượt du khách, trong đó có trên 3 triệu khách quốc tế, đến tham quan, du lịch và đạt doanh thu 108.450 tỷ đồng. An Giang sẽ trở thành cửa ngõ quan trọng của “nền kinh tế du khách” và định vị thương hiệu bền vững trong khu vực ASEAN.

Sau hợp nhất lịch sử, một An Giang đang trỗi dậy với diện mạo mới, sở hữu nguồn tài nguyên du lịch từ “lên rừng” đến “xuống biển”, với khát vọng trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, định vị thương hiệu xanh và bền vững trên bản đồ du lịch thế giới. Trong đó, Phú Quốc định vị là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao và du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế; “Vùng bảy núi”, thủ phủ của du lịch tâm linh huyền thoại; Hà Tiên - Kiên Lương - Kiên Hải, điểm đến của văn hóa, di tích lịch sử gắn liền với sinh thái biển đảo; hệ thống “lá phổi xanh”, Vườn quốc gia U Minh Thượng, Vườn quốc gia Phú Quốc và Rừng tràm Trà Sư phát triển du lịch sinh thái rừng và nghiên cứu khoa học.

Nhà thờ Cù Lao Giêng (xã Cù Lao Giêng) được xây dựng vào năm 1877, là điểm tham quan hấp dẫn du khách gần xa. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, với tiềm năng và lợi thế, tỉnh xây dựng lộ trình rõ ràng để du lịch vươn tầm thế giới, đặc biệt trở thành điểm đến du lịch biển đảo đặc sắc đẳng cấp quốc tế, trung tâm du lịch xanh của khu vực. Tỉnh hướng tới phát triển các đô thị du lịch thông minh, phát huy tối đa các giá trị tâm linh, sinh thái và văn hóa bản địa dựa trên nền tảng hạ tầng hiện đại, liên kết chặt chẽ.



Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái chia sẻ, để biến khát vọng thành hiện thực, ngành Du lịch An Giang đã xác định rõ những “nút thắt” cần tháo gỡ, từ hạ tầng, sản phẩm du lịch đến quảng bá và hợp tác quốc tế. Cụ thể là hệ thống đường bộ, bến cảng, cơ sở lưu trú phải đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón khách du lịch, nhất là du khách quốc tế; đa dạng sản phẩm du lịch, đầu tư các sản phẩm cao cấp, trải nghiệm mới lạ; đẩy mạnh truyền thông quốc tế, tận dụng cơ hội từ APEC 2027 và các sự kiện quốc tế lớn khác; nâng cao chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, nhất là chuyên nghiệp phục vụ khách quốc tế; liên kết vùng và quốc tế để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng…