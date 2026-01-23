Đào Thất Thốn Nhật Tân vào vụ Tết

23/01/2026

Khi những cơn gió se lạnh đầu đông bắt đầu len lỏi, làng đào Nhật Tân (Hà Nội), lại khoác lên mình một vẻ đẹp vừa quen thuộc, vừa đầy mong chờ. Trong vô vàn sắc đào đang dần hé nụ, những gốc đào Thất Thốn cổ thụ, với tuổi đời lên đến hàng chục, thậm chí cả trăm năm, đang âm thầm chuẩn bị cho một mùa Tết Nguyên đán 2026 đầy hứa hẹn. Chúng không chỉ là cây cảnh, mà là "tài sản" quý giá, là niềm hy vọng của nhiều nghệ nhân và người dân nơi đây.

Khác biệt hoàn toàn so với các loại đào bích, đào phai phổ thông, đào Thất Thốn sở hữu những nét độc đáo khó có thể tìm thấy ở các giống đào khác. Cái tên "Thất Thốn" (bảy tấc) xuất phát từ đặc điểm cây chỉ cao khoảng bảy tấc nhưng tán lá lại xum xuê, lá to, dày, thân cây sần sùi, già cỗi, và đặc biệt là hoa nở to, cánh dày, màu sắc rực rỡ, lâu tàn.

Những cây đào Thất Thốn ở Nhật Tân chuẩn bị bung hoa đón Tết. Ảnh: Đức Hạnh/ Báo ảnh Việt Nam

Nghệ nhân Lê Hàm, một trong những người dày công gìn giữ và phát triển giống đào Thất Thốn quý hiếm tại Nhật Tân, chia sẻ: "Đào Thất Thốn rất kén đất, kén người chăm. Cây sinh trưởng chậm, phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm để tạo dáng và cho hoa đẹp. Mỗi gốc đào Thất Thốn ở đây đều là tâm huyết, là sự chắt chiu, tỉ mỉ của cả một đời người làm nghề".

Thời điểm này, khi những cây đào khác đang bước vào giai đoạn tuốt lá để dưỡng nụ, thì đào Thất Thốn lại có một quy trình chăm sóc đặc biệt hơn. Do đặc tính sinh trưởng khác biệt, việc "ép" đào Thất Thốn nở đúng dịp Tết đòi hỏi kỹ thuật cao và sự am hiểu sâu sắc về cây.

Nhiều nhà vườn đã phải đầu tư xây dựng những nhà kính đặc biệt, có hệ thống điều hòa nhiệt độ để kiểm soát quá trình phát triển của cây. "Chúng tôi phải theo dõi nhiệt độ, độ ẩm rất kỹ lưỡng. Nếu thời tiết quá lạnh, nụ hoa có thể bị chai lại, không nở được. Ngược lại, nếu quá nóng, hoa sẽ nở sớm, làm mất đi giá trị. Việc điều chỉnh nhiệt độ trong nhà kính giúp chúng tôi chủ động hơn trong việc điều tiết thời điểm hoa bung nở," Nghệ nhân Lê Hàm cho biết thêm.

Bên cạnh việc kiểm soát nhiệt độ, quy trình tưới nước, bón phân cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt. Đất trồng đào Thất Thốn thường là đất phù sa pha cát, tơi xốp, thoát nước tốt, kết hợp với phân hữu cơ ủ hoai mục. Nhiều nghệ nhân còn kỳ công sử dụng các loại "thức ăn" đặc biệt để bổ sung dinh dưỡng, giúp cây phát triển khỏe mạnh và cho hoa đẹp nhất.

Với những đặc tính độc đáo và quy trình chăm sóc cầu kỳ, đào Thất Thốn luôn nằm trong phân khúc giá cao nhất trên thị trường đào Tết. Những gốc đào cổ thụ, được tạo dáng tinh xảo với thế "long bay" hay "phượng múa", có thể lên đến vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng cho việc thuê chơi Tết. Còn nếu muốn sở hữu vĩnh viễn, con số này còn cao hơn gấp nhiều lần.

Chị Thu Hương (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một người chơi đào lâu năm, chia sẻ: "Tết nào tôi cũng muốn có một gốc đào Thất Thốn trong nhà để cảm nhận không khí Tết trọn vẹn. Dù giá cao nhưng vẻ đẹp của nó thực sự xứng đáng. Cây đào Thất Thốn không chỉ là một chậu hoa cảnh mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại may mắn và tài lộc cho cả gia đình."



Tính đến thời điểm hiện tại, những gốc đào Thất Thốn đẹp nhất đã được khách quen đặt cọc hoặc thuê trước. Điều này cho thấy sức hút không hề giảm sút của loại đào "quý tộc" này, ngay cả khi thị trường đào Tết 2026 vẫn còn nhiều ẩn số về thời tiết và nhu cầu tiêu dùng sau những biến động kinh tế.



Đào Thất Thốn Nhật Tân không chỉ là biểu tượng của mùa Xuân mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, tài hoa và tình yêu nghề sâu sắc của người dân Việt Nam. Mùa Tết 2026, hy vọng những gốc đào "tỷ phú" này sẽ tiếp tục mang đến những chùm hoa rực rỡ, làm đẹp thêm không gian Tết cổ truyền và lan tỏa niềm vui, may mắn đến mọi gia đình./.