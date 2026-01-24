Lâm Đồng: Thanh long nghịch vụ hút hàng, giá cao

Trong vòng 1 tuần qua, thanh long nghịch vụ tại các vùng chuyên canh thanh long của tỉnh Lâm Đồng như: Hàm Thuận Nam, Tân Thành, Hàm Kiệm, Tuyên Quang…bước vào kỳ thu hoạch. Giá thanh long được các thương lái thu mua với giá cao hơn nhiều so với giá trong mùa chính vụ, khiến nhiều nhà vườn phấn khởi.

Vườn thanh long tại xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) đang cho trái chín, chờ thu hoạch. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Nhà vườn xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) đang thu hoạch thanh long. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Thanh long được thu mua tại vườn với giá dao động từ 18.000- 24.000 đồng/kg đối với ruột trắng và 30.000- 33.000 đồng/kg với ruột đỏ. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Những vườn thanh long chín đỏ nhờ nguồn nước từ các công trình thủy lợi. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Trái thanh long được các vựa thu mua và tuyển chọn trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

