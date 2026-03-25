Ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội: Khẳng định diện mạo mới của nghệ thuật hàn lâm

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và động viên chương trình.

Cùng tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện 30 đoàn tùy viên quân sự nước ngoài tại Hà Nội cùng đông đảo nghệ sĩ và công chúng.

Sự hiện diện của các đại biểu cấp cao cho thấy tầm vóc chính trị – văn hóa của sự kiện, đồng thời khẳng định sự quan tâm đối với việc phát triển nghệ thuật hàn lâm trong Quân đội.

Diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chương trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, gắn nghệ thuật với những sự kiện trọng đại của đất nước.

Chương trình do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung; Cục Tuyên huấn phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện. Chương trình cũng là lời chào chính thức của một lực lượng nghệ thuật chuyên nghiệp trong Quân đội sau khi được thành lập vào cuối năm 2025.

Với khoảng 200 nghệ sĩ tham gia biểu diễn, gồm Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. (Military Symphony Orchestra - MSO); các nghệ sĩ trong Quân đội: NSƯT Vũ Thắng Lợi, Đỗ Tố Hoa, Viết Danh, Xuân Hảo, Minh Hải, Bích Ngọc, Trịnh Phương, Ngô Đức, Mai Chi, Hoàng Hồng Ngọc, Thu Thủy, Minh Thúy, Nhóm Áo Lính, Hợp xướng MSO. Các nghệ sĩ khách mời: Đào Tố Loan, nghệ sĩ Flute Lê Thư Hương, chương trình diễn ra gồm 3 chương.

Mỗi chương tương ứng với những không gian âm nhạc khác nhau nhưng được liên kết bằng logic phát triển ngôn ngữ âm thanh, từ hùng tráng chính luận, qua sử thi trầm tích, đến giao thoa và mở rộng hiện đại.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi và dàn nhạc MSO với ca khúc "Đảng là cuộc sống của tôi" . Ảnh: Phạm Hưng

Chương I (Ánh dương soi đường) là một không gian âm thanh mang tính khai mở, định vị - nơi giao hưởng được sử dụng như công cụ nâng tầm ngôn ngữ chính trị thành ngôn ngữ nghệ thuật. Tính hào hùng, bi tráng được thể hiện qua các tác phẩm kinh điển như Người về đem tới ngày vui (Trọng Bằng), Đảng là cuộc sống của tôi (Nguyễn Đức Toàn), Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên (Lê Lôi), cùng tổ hợp Fantasia – Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi. Các ca khúc được dàn dựng ở hình thức giao hưởng hóa. Hợp xướng được phát huy không chỉ là một khối âm thanh tập thể mà còn làm tăng độ dày của hòa âm, làm nền vững chắc cho giai điệu, lời ca.

Trong khi đó chương II (Ngôi sao trên mũ – Màu cờ trong tim) với chủ điểm âm nhạc mang tính sử thi kết hợp trữ tình nên giai điệu được mềm hóa, có sự đối đáp giữa giọng hát và dàn nhạc.

Chương III - chương chủ đề của đêm nhạc: Thanh âm ngày mới, âm nhạc với các tác phẩm Tổ quốc ta cờ bay (Nguyễn Cường), Flute Concerto: Tình yêu của biển (Phú Quang), Cinema Paradiso (Ennio Morricone), Symphony No.9 – Dvořák (trích đoạn) đã mang đến một không gian âm nhạc rộng mở, từ dân gian đương đại đến tân lãng mạn, nhạc phim cho đến giao hưởng kinh điển châu Âu.

Đặc biệt, tác phẩm Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam (An Thuyên) kết thúc đêm nhạc được dàn dựng ở mô hình hợp xướng giao hưởng và đại hợp tấu, đã thể hiện quy mô, thế mạnh và năng lực biểu đạt của dàn nhạc.

Qua đó, dàn nhạc Giao hưởng Quân đội không chỉ ra mắt như một lực lượng biểu diễn, mà còn như một chủ thể sáng tạo có khả năng định vị bản sắc Việt Nam trong không gian giao hưởng đương đại.

Thông qua ngôn ngữ giao hưởng, chương trình không chỉ tôn vinh truyền thống, mà còn thể hiện rõ định hướng hội nhập, tiếp thu tinh hoa âm nhạc nhân loại, góp phần lan tỏa sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.

Sự kiện là một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển của nghệ thuật Quân đội và âm nhạc hàn lâm Việt Nam, thể hiện bước trưởng thành mới của lực lượng sáng tạo nghệ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời khẳng định tinh thần kế thừa truyền thống, tiếp thu tinh hoa thế giới, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.