Người “giữ hồn” danh nhân qua tượng đồng

10/04/2026

Giữa dòng chảy mỹ thuật đương đại Việt Nam, nữ điêu khắc gia Kim Thanh lặng lẽ tạo dựng dấu ấn riêng bằng những tượng đồng chân dung giàu nội lực. Không chỉ tái hiện diện mạo nhân vật, bà còn gửi gắm vào từng khối hình chiều sâu lịch sử, văn hóa và cảm xúc, góp phần kết nối quá khứ với thế hệ hôm nay bằng ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình.

Nhà điêu khắc Kim Thanh tại xưởng làm việc của mình (phường Hòa Hưng, Tp. Hồ Chí Minh) cũng là nơi trưng bày các tác phẩm của vợ chồng bà. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Trong giới điêu khắc, nhà điêu khắc Kim Thanh được biết đến như một nghệ sĩ bền bỉ và đầy cá tính. Bà từng là học trò của Tô Sanh - nghệ nhân nổi tiếng với tài tạc tượng chân dung danh nhân. Từ sự chỉ dạy tận tâm của người thầy, cùng niềm đam mê lưu giữ hình tượng anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa, bà dần định hình phong cách sáng tác riêng: mềm mại nhưng mạnh mẽ, dung dị mà giàu chiều sâu biểu đạt.

Sở trường của nhà điêu khắc Kim Thanh là điêu khắc tượng đồng về các nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa của Việt Nam và thế giới. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Dù là bạn đời và cộng sự của cố điêu khắc gia Nguyễn Sang, nhà điêu khắc Kim Thanh không đứng trong cái bóng của bất kỳ ai. Hơn 20 năm miệt mài sáng tác, bà đã xây dựng cho mình một gia tài tác phẩm đồ sộ, mang giá trị thẩm mỹ và giáo dục rõ nét. Hình ảnh nữ nghệ sĩ cần mẫn bên những khối đá thô ráp, những khuôn đúc đồng rực nóng đã trở nên quen thuộc với đồng nghiệp và giới yêu mỹ thuật.

Một số tác phẩm của nhà điêu khắc Kim Thanh.

Với nghệ sĩ Kim Thanh, mỗi tác phẩm chân dung là một hành trình khám phá. Trước khi đặt tay vào đất, đá hay đồng, bà dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, đọc sách báo, tìm kiếm hình ảnh, thậm chí gặp gỡ người thân hoặc nhân chứng liên quan để hiểu sâu hơn về tính cách và thần thái nhân vật. Chính quá trình thẩm thấu ấy giúp bà không chỉ “dựng hình” mà còn “dựng hồn” cho tác phẩm. Khả năng xử lý hình khối, bề mặt và ánh sáng là điểm mạnh nổi bật trong sáng tác của bà, nhờ đó những mảng khối tưởng chừng nặng nề được tiết chế hài hòa, tạo cảm giác thanh thoát, sống động như đang “thở” cùng thời gian.

Một góc trưng bày các tác phẩm điêu khắc tượng chân dung của vợ chồng điêu khắc gia Nguyễn Sang – Kim Thanh tại nhà riêng. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Dấu ấn kỹ thuật của nghệ sĩ Kim Thanh nằm ở khả năng xử lý hình khối và bề mặt, ánh sáng, “biến” những khối hình thô cứng, nặng nề trở nên thanh thoát, có hồn và thể hiện tính cách đặc trưng của nhân vật. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Trong ngôi nhà nhỏ tại phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh - cũng là không gian trưng bày tư nhân - hàng trăm tác phẩm được lưu giữ như một bảo tàng thu nhỏ. Ở đó có tượng của nhiều nhân vật nổi tiếng như: Quang Trung, Nguyễn Trung Trực, Tôn Đức Thắng, Trần Văn Khê, Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn… Mỗi gương mặt là một lát cắt lịch sử, được tái hiện bằng tất cả sự trân trọng và cảm xúc của người nghệ sĩ.

Không gian trưng bày hơn 200 tác phẩm tượng đồng điêu khắc chân dung danh nhân văn hóa, lịch sử Việt Nam và thế giới của nữ tác giả Kim Thanh tại KTX Khu B – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Nữ điêu khắc gia Kim Thanh say mê trình bày các kiến thức về điêu khắc, các tác phẩm tâm đắc của mình đến công chúng. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Trong suốt sự nghiệp, nhà điêu khắc Kim Thanh đã tham gia hơn 100 cuộc triển lãm lớn nhỏ trên cả nước, đồng thời tổ chức nhiều triển lãm cá nhân, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Bà cũng đóng góp hơn 200 tác phẩm trưng bày tại Thư viện Ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa) với mong muốn sinh viên có thêm một cách tiếp cận lịch sử thông qua nghệ thuật tạo hình.

Với hành trình sáng tác bền bỉ và những đóng góp lớn trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, bà đã hai lần được trao Giải thưởng Đào Tấn (năm 2015 và 2022). Với nghệ sĩ Kim Thanh, điêu khắc không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là sứ mệnh lưu giữ ký ức dân tộc, khắc ghi tinh thần thời đại và “giữ hồn” danh nhân qua từng thớ đồng, thớ đá./.

Bài: Sơn Nghĩa – Ảnh: Nguyễn Luân, Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam & Tư liệu

