Khơi nguồn sáng tạo từ bản sắc truyền thống

21/03/2026

Ngày 21/3/2026, tại không gian văn hoá Hồ Văn (thành phố Hà Nội), Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo năm 2026” với nhiều hoạt động: Giới thiệu hai dòng tranh dân gian Hàng Trống và Kim Hoàng cùng các hoạt động trải nghiệm; Triển lãm trưng bày các tác phẩm và sản phẩm sáng tạo của học sinh sinh viên. Chương trình tạo nên một không gian gặp gỡ giữa truyền thống và sáng tạo, giữa giáo dục nghệ thuật và đời sống văn hóa, qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục bồi đắp những giá trị văn hóa - nghệ thuật theo đúng tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tìm hiểu về dòng tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN