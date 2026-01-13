"Viên ngọc xanh" Cồn Cỏ phát triển du lịch bền vững

"Viên ngọc xanh" đang chuyển mình

Đặc khu Cồn Cỏ có diện tích 2,3 km2, cách bãi biển Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị khoảng 13 - 15 hải lý. Cồn Cỏ nằm án ngữ cửa ngõ phía Nam vịnh Bắc bộ nên được ví như “vọng gác tiền tiêu”. Đặc khu Cồn Cỏ ngày càng “thay da đổi thịt”, nhờ thực hiện chủ trương xây dựng đảo “mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh”.

Ngược dòng thời gian, năm 2004, huyện đảo Cồn Cỏ (nay là Đặc khu Cồn Cỏ), được thành lập theo quyết định của Chính phủ với định hướng xây dựng thành đảo du lịch. Cơ cấu phát triển kinh tế của đảo là du lịch, dịch vụ, thủy sản và lâm nông nghiệp. Đây là cột mốc để Cồn Cỏ chuyển mình từ đảo quân sự sang đảo dân sự.

Cột cờ của đảo Cồn Cỏ cao 38.8m với lá Quốc kỳ rộng 24 m2 tung bay ngày đêm. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bước đột phá trong phát triển của Cồn Cỏ được đánh dấu bằng việc, tháng 8/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp nhận toàn bộ cơ sở hạ tầng điện trên đảo để cung cấp nguồn điện lưới quốc gia thay cho nguồn điện diesel vốn không ổn định; đồng thời nâng cấp hệ thống cung cấp điện có giới hạn sang liên tục 24/24 giờ. Tính đến tháng 1/2026, đảo Cồn Cỏ đã được đầu tư xây dựng nhà máy phát điện diesel và phòng trực vận hành, lắp đặt 2 tổ phát điện diesel công suất 2 x 500 kVA; cùng tổ máy 250 kVA được xây dựng trước đó. Hệ thống cấp nước tập trung công suất 200 m3/ngày đêm, đã được đầu tư xây dựng. Ngoài ra, trên đảo còn có các bể dự trữ nước mưa và nước ngầm, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân địa phương và du khách.

Cồn Cỏ được ví như “viên ngọc xanh” đang chuyển mình phát triển. Thế mạnh của du lịch Cồn Cỏ là còn mang vẻ đẹp nguyên sơ với rừng nguyên sinh, bãi biển chưa bị tác động bởi hoạt động kinh tế. Do đó, định hướng phát triển du lịch “xanh” là con đường duy nhất để Cồn Cỏ phát triển bền vững.

Điểm đến du lịch hấp dẫn

Rừng nguyên sinh trên đảo Cồn Cỏ thuộc hệ sinh thái rừng nhiệt đới quý hiếm với nhiều tầng cây cỏ làm cho Cồn Cỏ thực sự là hòn đảo xanh với thảm thực vật phong phú. Ảnh: Minh Đức/TTXVN Năm 2017, UBND huyện đảo Cồn Cỏ lúc bấy giờ, mở tuyến du lịch ra đảo. Kể từ năm này, đảo Cồn Cỏ trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Từ năm 2017 - 2025, du khách đến Cồn Cỏ liên tục tăng; chất lượng dịch vụ, hạ tầng lưu trú phục vụ du lịch ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách đến với đảo. Các hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch được tổ chức thường xuyên với nội dung và hình thức phong phú và đa dạng, góp phần nâng cao vị thế du lịch đảo Cồn Cỏ.

Giai đoạn 2020 - 2025, lượng khách đến với đảo đạt hơn 43.000 lượt; doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt trên 64,7 tỷ đồng. Thời gian tới, Đặc khu phấn đấu, lượng khách du lịch bình quân hằng năm tăng 10 - 15%. Đến năm 2030, địa phương đón 15.000 - 20.000 lượt khách/năm; doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt trên 25 tỷ đồng/năm.