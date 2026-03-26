Quảng Ngãi: Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái - “lá phổi xanh” hoang sơ hấp dẫn

Từ năm 2014-2016, Bàu Cá Cái (khu vực đầm nước mặn) được phục hồi, nhân rộng với hàng triệu cây cóc trắng từ Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) phối hợp với Chính phủ Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện. Đến đây, du khách sẽ được hướng dẫn đi thuyền tham quan rừng cóc trắng, ngắm các loài chim, cá, trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên hoang sơ, hấp dẫn.

Tuyến đường dẫn vào rừng ngập mặn Bàu Cá Cái đi men theo cánh đồng lúa xanh mướt. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN Bàu Cá Cái đóng vai trò quan trọng trong việc chắn gió, cát, là “lá phổi xanh” quý giá tạo môi sinh trong lành cho cộng đồng người dân trong khu vực. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái lá phổi xanh tạo môi sinh trong lành cho cộng đồng người dân trong khu vực. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái, thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường rộng hơn 100ha với đặc hữu loài cây cóc trắng. Ảnh: TTXVN phát

Quần thể cây cóc trắng già rừng ngập mặn Bàu Cá Cái. Ảnh:Phạm Cường/TTXVN

Quần thể cây cóc trắng già tạo không gian xanh mát đầm nước mặn Bàu Cá Cái. Ảnh:Phạm Cường/ TTXVN

Cây cóc trắng rụng lá chuyển từ màu xanh, úa vàng sang một màu trắng xóa tạo khung cảnh nên thơ, hấp dẫn. Ảnh: TTXVN phát

Thành viên Hợp tác xã du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái chèo thuyền đưa du khách đi thăm quan rừng ngập mặn. Ảnh:Phạm Cường/ TTXVN