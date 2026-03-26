Quảng Ngãi: Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái - “lá phổi xanh” hoang sơ hấp dẫn

Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái tại thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường rộng hơn 100ha, nằm cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi 40km về hướng Đông Bắc.
Từ năm 2014-2016, Bàu Cá Cái (khu vực đầm nước mặn) được phục hồi, nhân rộng với hàng triệu cây cóc trắng từ Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) phối hợp với Chính phủ Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện. Đến đây, du khách sẽ được hướng dẫn đi thuyền tham quan rừng cóc trắng, ngắm các loài chim, cá, trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên hoang sơ, hấp dẫn.