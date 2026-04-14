Phú Thọ đánh thức tiềm năng du lịch bền vững với những "sắc màu" Đất Tổ

Lễ hội "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" vừa quảng bá, khơi dậy tiềm năng du lịch bền vững cội nguồn, vừa góp phần kết nối vùng, đánh thức khát vọng phát triển từ truyền thống đến tương lai của Phú Thọ.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ). Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTYXVN

“Sắc màu Du lịch Đất Tổ,” một hành trình trải nghiệm đặc sắc, hội tụ tinh hoa văn hóa, du lịch và ẩm thực của vùng đất cội nguồn, lan tỏa từ không gian linh thiêng Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến những vùng quê gắn với bản sắc các địa phương liên kết.

Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Sự kiện hứa hẹn mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Du lịch đa sắc vùng Đất Tổ

Khẳng định từ ban tổ chức, lễ hội vừa quảng bá, khơi dậy tiềm năng du lịch bền vững cội nguồn Đất Tổ, vừa góp phần kết nối vùng, đánh thức khát vọng phát triển từ truyền thống đến tương lai, đồng thời phát huy tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam lấy di sản văn hóa làm trung tâm, hướng đến bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa lồng ghép vào các hoạt động xã hội…

Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, Phú Thọ là vùng đất có tiềm năng phát triển du lịch đa sắc, từ khu vực Vĩnh Phúc với nét đẹp tâm linh, sinh thái của khu danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo - nơi được ví như Đà Lạt thu nhỏ; vùng cội nguồn Đất Tổ mang đậm giá trị lịch sử, tâm linh gắn với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đến tôn vinh di sản hát Xoan Phú Thọ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương…

Phú Thọ ngày nay còn “ôm trọn” khu vực Hòa Bình, nơi có Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, văn hóa dân tộc Mường với nhà sàn, dệt thổ cẩm, du lịch cộng đồng bản Lác gắn với trải nghiệm sinh thái...

Du khách lên tàu để vãn cảnh khu vực hồ Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đại Lâm - TTXVN

Tất cả các “mảnh ghép” đó đã cùng dệt nên một diện mạo du lịch mới hấp dẫn, đa dạng và giàu bản sắc cho Phú Thọ, giúp du khách có cơ hội khám phá, trải nghiệm những nét đặc trưng riêng có.

Đặc biệt, sự đa dạng này còn được thể hiện qua bản sắc văn hóa quy tụ trong không gian trưng bày lễ hội, trình diễn nghệ thuật truyền thống, qua những món ăn, sản phẩm OCOP hay các hoạt động trải nghiệm tiêu biểu của từng địa phương.

Mỗi tỉnh, thành đều có điểm nhấn riêng về di sản, cảnh quan, con người và sản vật, nhưng được thiết kế trong một tổng thể thống nhất, hài hòa để cùng “phô diễn,” tạo nên bức tranh đa sắc, sống động, đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền.

Quảng bá những “điểm chạm” trải nghiệm

“Sắc màu Du lịch Đất Tổ” được tổ chức từ ngày 22-26/4/2026 (tức mùng 6 đến mùng 10/3 âm lịch) nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc trưng của tỉnh Phú Thọ gắn với không gian Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026. Các hoạt động diễn ra tại khu vực Công viên Văn Lang, quy tụ hơn 100 gian hàng.

Thông tin từ ban tổ chức, lễ hội sẽ có các không gian trưng bày ảnh đẹp và điểm chụp ảnh quảng bá du lịch; không gian thưởng trà “Hương vị Đất Tổ;” các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch, sản vật đặc trưng của các địa phương trong tỉnh, của Hiệp hội Du lịch và các tỉnh bạn. Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm văn hóa như diễn xướng hát Xoan, chiêng Mường, múa sạp và xem trình diễn các nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, làm nón lá...) được xem là những “điểm chạm” cho du khách, bạn bè quốc tế.

Hát Xoan Phú Thọ là di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn, một tín ngưỡng bắt nguồn từ việc thực hành thờ cúng tổ tiên của người Việt, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Những “điểm chạm” đó trải qua các hoạt động, từ trình diễn hát Xoan làng cổ (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh); biểu diễn múa rối nước, trò diễn dân gian; thưởng lãm những màn chiêng, màn đuống của đồng bào khu vực Hòa Bình lần đầu tiên tham dự, đến thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; Trưng bày chuyên đề về thời đại Hùng Vương…

Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết với vai trò đầu mối trực tiếp, Trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đồng thời thiết kế tổng thể khu vực tổ chức, lắp dựng phông sân khấu, gian trưng bày và các điểm chụp ảnh. Cùng với đó, đơn vị đang hoàn thiện các ấn phẩm, video giới thiệu tour, tuyến du lịch và mời các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp lữ hành tham gia trưng bày, kết nối dịch vụ.

Bên cạnh đó, sự phối hợp liên ngành cũng được triển khai chặt chẽ: Công an tỉnh tham mưu phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ, nội dung hoạt động của sự kiện trên các ấn phẩm và nền tảng số. Các địa phương như phường Việt Trì và Thanh Miếu tập trung quản lý trật tự đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các tuyến đường Trần Phú, ven hồ Công viên Văn Lang.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát mặt bằng, đảm bảo nguồn cấp điện, nước ổn định và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng suốt thời gian diễn ra sự kiện. Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng tích cực vận động các hội viên tham gia không gian quảng bá và chuẩn bị nội dung phát động hưởng ứng kích cầu du lịch năm 2026.../.