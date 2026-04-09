Phát huy giá trị bản địa, mở hướng kết nối cho du lịch vùng ven Hà Nội

Biểu diễn múa rối nước do các nghệ nhân câu lạc bộ múa rối Chùa Thầy. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Không phải là điểm đến quá quen thuộc của Thủ đô nhưng Quốc Oai đang dần khẳng định lợi thế riêng nhờ sự kết hợp giữa chiều sâu văn hóa, cảnh quan tự nhiên và các sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn địa phương.

Những hoạt động tọa đàm, khảo sát, kết nối với doanh nghiệp lữ hành thời gian gần đây cho thấy một hướng đi rõ nét: Phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên giá trị bản địa, đồng thời mở rộng liên kết để hình thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển du lịch bền vững cùng Kế hoạch 287/KH-UBND, ngành du lịch Hà Nội đang đẩy mạnh hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn và làng nghề tại các địa phương, trong đó có xã Quốc Oai.

Từ di sản đến trải nghiệm

Chương trình khảo sát, kết nối điểm đến du lịch tại Quốc Oai với doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức ngày 8/4 là một trong những hoạt động cụ thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời tạo điều kiện để các điểm đến địa phương kết nối doanh nghiệp, hình thành các gói sản phẩm thu hút khách du lịch.

Điểm nổi bật dễ nhận thấy ở Quốc Oai là hệ thống di tích phong phú, trong đó tiêu biểu là Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy - không gian văn hóa, tâm linh đã quen thuộc với nhiều du khách.

Một góc cảnh quan khu Di tích quốc gia đặc việt Chùa Thầy. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN Không chỉ mang giá trị lịch sử, nơi đây còn tạo nên tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, không gian làng nghề truyền thống, điều không nhiều điểm đến có được.

Các điểm như, chùa Cao, động Hoàng Xá hay hệ thống hang động, chùa cổ khác góp phần tạo nên tuyến du lịch văn hóa - tâm linh tương đối hoàn chỉnh. Điều đáng nói là những điểm đến này vẫn giữ được nét nguyên bản, chưa bị khai thác quá mức, mang lại trải nghiệm chân thực cho du khách.

Trên địa bàn cũng còn lưu giữ nhiều loại hình văn hóa phi vật thể đặc sắc như, lễ hội chùa Thầy, nghệ thuật múa rối nước và đời sống cộng đồng mang đậm nét truyền thống là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với trải nghiệm bản địa.

Điểm nhấn nổi bật hiện nay là tổ hợp khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội. Cùng với Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, Khu du lịch Tuần Châu Hà Nội là điểm thu hút khách du lịch lớn, đóng vai trò hạt nhân trong phát triển du lịch địa phương.

Bên cạnh giá trị văn hóa, Quốc Oai còn có lợi thế về không gian tự nhiên với địa hình bán sơn địa, phù hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Trong bối cảnh du khách ngày càng có xu hướng tìm về những không gian xanh, yên tĩnh, đây là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng.

Sự kết hợp giữa các điểm di tích truyền thống và khu vui chơi hiện đại như Khu du lịch Tuần Châu Hà Nội giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Nếu các di tích mang lại chiều sâu trải nghiệm thì các khu vui chơi lại thu hút nhóm khách gia đình, giới trẻ, tạo nên sự cân bằng trong phát triển.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quốc Oai Ngô Văn Hùng thẳng thắn thừa nhận, mặc dù có nhiều tiềm năng nhưng việc khai thác các điểm du lịch của địa phương còn hạn chế; chưa hình thành sản phẩm du lịch có tính liên kết và chiều sâu trải nghiệm. Đa số nhân lực du lịch chủ yếu là người dân địa phương chưa qua đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ du lịch, kỹ năng phục vụ...

Đoàn khảo sát tham quan một điểm giới thiệu, bán sản phẩm thủ công, làng nghề xã Quốc Oai. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

OCOP và câu chuyện bản địa

Một trong những điểm nhấn trong chương trình khảo sát là hoạt động tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP. Đây không chỉ là hoạt động trưng bày mà còn là cách để địa phương kể câu chuyện về văn hóa và đời sống thông qua sản phẩm.

Xã Quốc Oai có nhiều sản phẩm OCOP thuộc nhóm thực phẩm và đồ uống, có khả năng khai thác gắn với phát triển du lịch. Mỗi sản phẩm OCOP đều gắn với đặc trưng riêng của vùng đất, từ nguyên liệu, quy trình sản xuất đến giá trị truyền thống.

Đối với du khách, đây là trải nghiệm mang tính tương tác cao - không chỉ tham quan mà còn hiểu và cảm nhận sâu hơn về đời sống địa phương. Đây cũng là xu hướng được nhiều điểm đến hướng tới trong phát triển du lịch bền vững.

Dù sở hữu nhiều tiềm năng, du lịch Quốc Oai vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa tạo được dấu ấn rõ nét trên thị trường. Một trong những nguyên nhân là thiếu sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành, dẫn đến việc các điểm đến còn rời rạc, chưa hình thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.

Việc tổ chức khảo sát, kết nối vì vậy mang ý nghĩa thiết thực. Khi doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm, khả năng xây dựng tour tuyến phù hợp sẽ cao hơn. Địa phương cũng có cơ hội tiếp nhận phản hồi để hoàn thiện dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Kết nối không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu điểm đến mà cần hướng tới xây dựng chuỗi giá trị du lịch liên kết, từ tham quan, trải nghiệm văn hóa đến nghỉ dưỡng và giải trí. Đây là điều kiện để du lịch Quốc Oai phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hướng tới phát triển bền vững

Trong chiến lược phát triển du lịch của Thủ đô, khu vực ngoại thành được xác định là không gian bổ trợ cho khu vực trung tâm. Nếu nội đô Hà Nội nổi bật với các di sản đô thị, phố cổ thì các địa phương như Quốc Oai lại mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa truyền thống.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, Quốc Oai cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực...

Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội Phùng Quang Thắng đề xuất giải pháp phát triển du lịch xã Quốc Oai. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch xanh Việt Nam Phùng Quang Thắng đề xuất, Quốc Oai cần giải quyết bài toán phát triển du lịch quanh năm, tận dụng lợi thế gần trung tâm thành phố, nằm trên trục tuyến du lịch kết nối trung tâm Hà Nội với phía Tây.

Cần xây dựng sản phẩm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại điểm đến; phát huy đặc trưng của địa phương mà nơi khác không có - là cái nôi của múa rối nước và địa thế bán sơn địa để đa dạng sản phẩm du lịch.

Để làm được điều này, xã Quốc Oai trước tiên cần xác định mục tiêu trở thành điểm đến và sản phẩm du lịch mang tầm chiến lược của thành phố; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp du lịch và người dân để “đóng gói” sản phẩm cũng như phát triển thêm sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Tại Hội nghị "Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của xã Quốc Oai với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026" tổ chức ngày 8/4, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu trong phát triển du lịch xã Quốc Oai, đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung đưa ra giải pháp nâng cấp chất lượng dịch vụ tại điểm đến xã Quốc Oai; chuẩn hóa công tác quản lý điểm đến, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và có khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh đó xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, kết hợp hệ thống di tích, danh thắng, không gian sinh thái, sản phẩm OCOP và các loại hình du lịch trải nghiệm để hình thành dòng sản phẩm theo hướng "văn hóa - tâm linh - sinh thái - trải nghiệm"; hình thành tuyến du lịch liên kết giữa Quốc Oai với khu vực nội đô và điểm đến lân cận, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ, hiệu quả.

Xây dựng và từng bước khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch Quốc Oai, gắn với bản sắc văn hóa xứ Đoài, chiều sâu lịch sử và tiềm năng phát triển của một điểm đến ven đô giàu giá trị, hấp dẫn và bền vững.

Từ những giá trị sẵn có, Quốc Oai đang đứng trước cơ hội định hình một hướng đi rõ ràng trong phát triển du lịch: Lấy bản sắc làm nền tảng, lấy kết nối làm động lực.

Khi các tiềm năng được khai thác hiệu quả và đặt trong tổng thể phát triển chung của Thủ đô, địa phương này hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch Hà Nội./.